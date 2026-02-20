Ισχυρό πλήγμα στον Τραμπ – Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ακυρώνει δασμούς του

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απεφάνθη πως ο Ντόναλντ Τραμπ υπερέβη τις εξουσίες που προβλέπονται από το Σύνταγμα επιβάλλοντας δασμούς σχεδόν στο σύνολο των προϊόντων που εισέρχονται στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την απόφαση που εκδόθηκε σήμερα από μια πλειοψηφία έξι δικαστών υπέρ έναντι τριών κατά, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν μπορεί να δικαιολογήσει αυτούς τους δασμούς επικαλούμενος μια οικονομική έκτακτη ανάγκη.

Αυτή η απόφαση αφορά τους δασμούς που παρουσιάστηκαν ως «αμοιβαίοι» από τον Ντόναλντ Τραμπ, όμως όχι εκείνους που εφαρμόζονται σε ειδικούς τομείς δραστηριότητας, όπως την αυτοκινητοβιομηχανία ή τον χάλυβα και το αλουμίνιο.

Νωρίτερα σήμερα, οι οικονομολόγοι του Penn-Wharton Budget Model δήλωσαν στο Reuters ότι πάνω από 175 δισεκατομμύρια δολάρια από τα έσοδα που θα αποφέρουν στις ΗΠΑ οι δασμοί που έχει επιβάλει η κυβέρνηση Τραμπ, κινδυνεύουν να επιστραφούν αν το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας αποφανθεί κατά της επιβολής τους.

Η εκτίμησή τους, που εκπονήθηκε κατόπιν αιτήματος του Reuters, προέκυψε από ένα μοντέλο πρόβλεψης που χρησιμοποιεί δασμολογικούς συντελεστές ανά προϊόν και χώρα για συγκεκριμένους δασμούς που επιβλήθηκαν από τον Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προβλέπονται από τον Νόμο για τις Διεθνείς Οικονομικές Εξουσίες Έκτακτης Ανάγκης (IEEPA), δήλωσε ο Lysle Boller, ανώτερος οικονομολόγος του Penn-Wharton Budget Model (PWBM), μιας μη κομματικής ομάδας δημοσιονομικής έρευνας του Πανεπιστημίου της Πενσυλβανίας.

Πλέον, μετά από την απόφαση του δικαστηρίου, οι εισαγωγείς αναμένεται να ζητήσουν επιστροφές από την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ για τους εισαγωγικούς δασμούς που κατέβαλαν κατά το παρελθόν έτος.

Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου είχε εκτιμήσει ότι τα συνολικά έσοδα που θα επέφεραν όλοι δασμοί που είχε επιβάλει ο Τραμπ, θα ανέρχονταν σε περίπου 300 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως για την επόμενη δεκαετία. Αλλά πλέον, μετά από την απόφαση του δικαστηρίου, ένα σημαντικό ποσό ενδέχεται να πρέπει να επιστραφεί.

Οι επιστροφές ύψους 175 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα υπερβαίνουν τις συνολικές δαπάνες του Υπουργείου Μεταφορών για το οικονομικό έτος 2025, που ανέρχονται σε 127,6 δισεκατομμύρια δολάρια, και του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που ανέρχονται σε 44,9 δισεκατομμύρια δολάρια.