Ισχυρό πλήγμα στον Τραμπ – Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ακυρώνει δασμούς του
Το γεγονός προκαλεί εντύπωση, καθώς πέρυσι το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ τάχθηκε επανειλημμένα υπέρ του Προέδρου σε μια σειρά έκτακτων αποφάσεών του για τη μετανάστευση, την απόλυση των επικεφαλής ανεξάρτητων οργανισμών και τις βαθιές περικοπές στις κρατικές δαπάνες.
- Βυθίστηκε το πλοίο «Sea Star Tilos» σε ναυπηγείο της Τουρκίας - Δραματική διάσωση του πληρώματος
- Κινέζικο τουριστικό λεωφορείο βυθίστηκε σε παγωμένη λίμνη της Σιβηρίας - Τουλάχιστον 7 νεκροί
- Χαράλαμπος Κατσιμήτρος: Πώς αστέρια από τον ουρανό πέφτουν στη λάσπη
- «Δεν θα επιτρέψουμε στο AfD να καταστρέψει την Γερμανία» – Ο Μερτς δεσμεύεται να κρατήσει μακριά την ακροδεξιά
Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απεφάνθη πως ο Ντόναλντ Τραμπ υπερέβη τις εξουσίες που προβλέπονται από το Σύνταγμα επιβάλλοντας δασμούς σχεδόν στο σύνολο των προϊόντων που εισέρχονται στις ΗΠΑ.
Σύμφωνα με την απόφαση που εκδόθηκε σήμερα από μια πλειοψηφία έξι δικαστών υπέρ έναντι τριών κατά, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν μπορεί να δικαιολογήσει αυτούς τους δασμούς επικαλούμενος μια οικονομική έκτακτη ανάγκη.
Αυτή η απόφαση αφορά τους δασμούς που παρουσιάστηκαν ως «αμοιβαίοι» από τον Ντόναλντ Τραμπ, όμως όχι εκείνους που εφαρμόζονται σε ειδικούς τομείς δραστηριότητας, όπως την αυτοκινητοβιομηχανία ή τον χάλυβα και το αλουμίνιο.
Νωρίτερα σήμερα, οι οικονομολόγοι του Penn-Wharton Budget Model δήλωσαν στο Reuters ότι πάνω από 175 δισεκατομμύρια δολάρια από τα έσοδα που θα αποφέρουν στις ΗΠΑ οι δασμοί που έχει επιβάλει η κυβέρνηση Τραμπ, κινδυνεύουν να επιστραφούν αν το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας αποφανθεί κατά της επιβολής τους.
Η εκτίμησή τους, που εκπονήθηκε κατόπιν αιτήματος του Reuters, προέκυψε από ένα μοντέλο πρόβλεψης που χρησιμοποιεί δασμολογικούς συντελεστές ανά προϊόν και χώρα για συγκεκριμένους δασμούς που επιβλήθηκαν από τον Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προβλέπονται από τον Νόμο για τις Διεθνείς Οικονομικές Εξουσίες Έκτακτης Ανάγκης (IEEPA), δήλωσε ο Lysle Boller, ανώτερος οικονομολόγος του Penn-Wharton Budget Model (PWBM), μιας μη κομματικής ομάδας δημοσιονομικής έρευνας του Πανεπιστημίου της Πενσυλβανίας.
Πλέον, μετά από την απόφαση του δικαστηρίου, οι εισαγωγείς αναμένεται να ζητήσουν επιστροφές από την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ για τους εισαγωγικούς δασμούς που κατέβαλαν κατά το παρελθόν έτος.
Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου είχε εκτιμήσει ότι τα συνολικά έσοδα που θα επέφεραν όλοι δασμοί που είχε επιβάλει ο Τραμπ, θα ανέρχονταν σε περίπου 300 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως για την επόμενη δεκαετία. Αλλά πλέον, μετά από την απόφαση του δικαστηρίου, ένα σημαντικό ποσό ενδέχεται να πρέπει να επιστραφεί.
Οι επιστροφές ύψους 175 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα υπερβαίνουν τις συνολικές δαπάνες του Υπουργείου Μεταφορών για το οικονομικό έτος 2025, που ανέρχονται σε 127,6 δισεκατομμύρια δολάρια, και του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που ανέρχονται σε 44,9 δισεκατομμύρια δολάρια.
- Σε ανάδοχες οικογένειες και δομές τα 8 αδελφάκια από το Βενιζέλειο νοσοκομείο
- Βίντεο ντοκουμέντο μετά τον ξυλοδαρμό του 17χρονου στις Σέρρες
- Τα ιαπωνικά Ongaku Kissa επιστρέφουν 100 χρόνια μετά – Δίσκοι βινυλίου, σιγή, κοκτέιλ και βελούδο
- ΕΛΤΑ: Πού μεταφέρονται τα πρώτα 11 καταστήματα – Το σχέδιο μετασχηματισμού
- Οφειλές και επιδόματα: Όλα σε μια πλατφόρμα
- Ταμείο Ανάκαμψης: Μόνο τα μισά ορόσημα έχουν επιτευχθεί
- Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Άρης Betsson Ρίτσαρντ Σιάο, με τη Μισέλ Γιο στη βράβευσή της στο Walk of Fame
- Βίντεο – ντοκουμέντα από τις φυλακές Δομοκού – Οι κινήσεις που κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις