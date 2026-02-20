Τραμπ: «Ντροπή» η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για τους δασμούς
Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να είπε κατά τη διάρκεια του πρωινού που παρέθεσε στο Λευκό Οίκο στους κυβερνήτες ότι έχει ένα εφεδρικό σχέδιο στο μυαλό του.
- ΕΛΤΑ: Πού μεταφέρονται τα πρώτα 11 καταστήματα – Το σχέδιο μετασχηματισμού
- Βυθίστηκε το πλοίο «Sea Star Tilos» σε ναυπηγείο της Τουρκίας - Δραματική διάσωση του πληρώματος
- Κινέζικο τουριστικό λεωφορείο βυθίστηκε σε παγωμένη λίμνη της Σιβηρίας - Τουλάχιστον 7 νεκροί
- Χαράλαμπος Κατσιμήτρος: Πώς αστέρια από τον ουρανό πέφτουν στη λάσπη
«Ντροπή» χαρακτήρισε την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ ο Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με την οποία ακυρώνει τους δασμούς που παρουσιάστηκαν ως «αμοιβαίοι», όμως όχι εκείνους που εφαρμόζονται σε ειδικούς τομείς δραστηριότητας, όπως την αυτοκινητοβιομηχανία ή τον χάλυβα και το αλουμίνιο.
Όπως αναφέρει το CNN ο αμερικανός πρόεδρος φέρεται να είπε κατά τη διάρκεια του πρωινού που παρέθεσε στο Λευκό Οίκο στους κυβερνήτες ότι έχει ένα εφεδρικό σχέδιο στο μυαλό του.
Ο Τραμπ είχε επικαλεστεί τον νόμο για να επιβάλει βασικό δασμό 10% στις περισσότερες χώρες, καθώς και αυξημένους «ανταποδοτικούς δασμούς» σε βασικούς εμπορικούς εταίρους.
Την «Ημέρα Απελευθέρωσης» τον Απρίλιο, ο πρόεδρος είχε υποστηρίξει ότι οι δασμοί αποτελούσαν ζήτημα εθνικής ασφάλειας, καθώς, όπως είχε πει, ήταν αναγκαίοι για την εξισορρόπηση των εμπορικών ελλειμμάτων.
Η απόφαση
Σύμφωνα με την απόφαση που εκδόθηκε σήμερα από μια πλειοψηφία έξι δικαστών υπέρ έναντι τριών κατά, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν μπορεί να δικαιολογήσει αυτούς τους δασμούς επικαλούμενος μια οικονομική έκτακτη ανάγκη.
Αυτή η απόφαση αφορά τους δασμούς που παρουσιάστηκαν ως «αμοιβαίοι» από τον Ντόναλντ Τραμπ, όμως όχι εκείνους που εφαρμόζονται σε ειδικούς τομείς δραστηριότητας, όπως την αυτοκινητοβιομηχανία ή τον χάλυβα και το αλουμίνιο.
Νωρίτερα σήμερα, οι οικονομολόγοι του Penn-Wharton Budget Model δήλωσαν στο Reuters ότι πάνω από 175 δισεκατομμύρια δολάρια από τα έσοδα που θα αποφέρουν στις ΗΠΑ οι δασμοί που έχει επιβάλει η κυβέρνηση Τραμπ, κινδυνεύουν να επιστραφούν αν το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας αποφανθεί κατά της επιβολής τους.
- Τραμπ: «Ντροπή» η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για τους δασμούς
- Πρώτες πληροφορίες για τα γκάτζετ τεχνητής νοημοσύνης που ετοιμάζει η OpenAI
- Deutsche Welle: Δημοσιογράφος της έχει συλληφθεί στην Τουρκία – Την απελευθέρωσή του ζητά η Γερμανία
- O Σπανούλης για τα προβλήματα της Μονακό: «Τουλάχιστον οι παίκτες μου δεν θα φύγουν τώρα»
- Σε ανάδοχες οικογένειες και δομές τα 8 αδελφάκια από το Βενιζέλειο νοσοκομείο
- Βίντεο ντοκουμέντο μετά τον ξυλοδαρμό του 17χρονου στις Σέρρες
- Τα ιαπωνικά Ongaku Kissa επιστρέφουν 100 χρόνια μετά – Δίσκοι βινυλίου, σιγή, κοκτέιλ και βελούδο
- ΕΛΤΑ: Πού μεταφέρονται τα πρώτα 11 καταστήματα – Το σχέδιο μετασχηματισμού
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις