Τραμπ: «Ντροπή» η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για τους δασμούς

«Ντροπή» χαρακτήρισε την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ ο Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με την οποία ακυρώνει τους δασμούς που παρουσιάστηκαν ως «αμοιβαίοι», όμως όχι εκείνους που εφαρμόζονται σε ειδικούς τομείς δραστηριότητας, όπως την αυτοκινητοβιομηχανία ή τον χάλυβα και το αλουμίνιο.

Όπως αναφέρει το CNN ο αμερικανός πρόεδρος φέρεται να είπε κατά τη διάρκεια του πρωινού που παρέθεσε στο Λευκό Οίκο στους κυβερνήτες ότι έχει ένα εφεδρικό σχέδιο στο μυαλό του.

Ο Τραμπ είχε επικαλεστεί τον νόμο για να επιβάλει βασικό δασμό 10% στις περισσότερες χώρες, καθώς και αυξημένους «ανταποδοτικούς δασμούς» σε βασικούς εμπορικούς εταίρους.

Την «Ημέρα Απελευθέρωσης» τον Απρίλιο, ο πρόεδρος είχε υποστηρίξει ότι οι δασμοί αποτελούσαν ζήτημα εθνικής ασφάλειας, καθώς, όπως είχε πει, ήταν αναγκαίοι για την εξισορρόπηση των εμπορικών ελλειμμάτων.

Η απόφαση

Σύμφωνα με την απόφαση που εκδόθηκε σήμερα από μια πλειοψηφία έξι δικαστών υπέρ έναντι τριών κατά, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν μπορεί να δικαιολογήσει αυτούς τους δασμούς επικαλούμενος μια οικονομική έκτακτη ανάγκη.

Αυτή η απόφαση αφορά τους δασμούς που παρουσιάστηκαν ως «αμοιβαίοι» από τον Ντόναλντ Τραμπ, όμως όχι εκείνους που εφαρμόζονται σε ειδικούς τομείς δραστηριότητας, όπως την αυτοκινητοβιομηχανία ή τον χάλυβα και το αλουμίνιο.

Νωρίτερα σήμερα, οι οικονομολόγοι του Penn-Wharton Budget Model δήλωσαν στο Reuters ότι πάνω από 175 δισεκατομμύρια δολάρια από τα έσοδα που θα αποφέρουν στις ΗΠΑ οι δασμοί που έχει επιβάλει η κυβέρνηση Τραμπ, κινδυνεύουν να επιστραφούν αν το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας αποφανθεί κατά της επιβολής τους.