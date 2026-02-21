Αύξηση των δασμών από 10% σε 15% αποφάσισε ο Τραμπ
Ο πρόεδρος Τραμπ, ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να αυξήσει από 10% σε 15% τους δασμούς που είχε επιβάλει για τις εισαγωγές από όλο τον κόσμο.
- «Οι αποκλεισμοί των ΗΠΑ φέρνουν το σύστημα υγείας της Κούβας στο χείλος του γκρεμού», λέει ο υπουργός Υγείας
- Τα ακραία καιρικά φαινόμενα στη Μεσόγειο πυροδοτούν φόβους για ελλείψεις και άνοδο τιμών
- Στέλεχος της Χεζμπολάχ καλεί σε αντίσταση μετά τις επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο
- Κατασχέσεις αυτοσχέδιων όπλων στις φυλακές Δομοκού – Έρευνες μετά τη δολοφονία του 43χρονου ισοβίτη
Την απόφασή του να αυξήσει τους δασμούς που είχε επιβάλει πριν λίγες ώρες ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.
Ο πρόεδρος Τραμπ ανέφερε ότι θα αυξήσει από 10% σε 15% τον δασμό που είχε επιβάλει προηγουμένως σε εισαγωγές από όλο τον κόσμο.
Μάλιστα, σύμφωνα με την ανάρτηση που έκανε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, αποφάσισε να αυξήσει τους δασμούς στο «πλήρως επιτρεπόμενο και νομικά δοκιμασμένο» 15% έπειτα από «πολλούς μήνες σκέψης».
Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε υπογράψει την Παρασκευή διάταγμα για «παγκόσμιο δασμό 10%», έπειτα από την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου το οποίο αποφάνθηκε ότι σημαντικό μέρος των δασμών που είχε επιβάλει ήταν παράνομοι.
Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ:
«Με βάση μια διεξοδική, λεπτομερή και πλήρη ανασκόπηση της γελοίας, κακογραμμένης και εξαιρετικά αντιαμερικανικής απόφασης σχετικά με τους δασμούς που εκδόθηκε χθες, μετά από πολλούς μήνες σκέψης, από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, παρακαλώ να θεωρηθεί η παρούσα δήλωση ως δήλωση ότι εγώ, ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, θα αυξήσω, με άμεση ισχύ, τον παγκόσμιο δασμό 10% σε χώρες, πολλές από τις οποίες «εκμεταλλεύονταν» τις Ηνωμένες Πολιτείες για δεκαετίες, χωρίς αντίποινα (μέχρι που ήρθα εγώ!), στο πλήρως επιτρεπόμενο και νομικά ελεγμένο επίπεδο του 15%. Κατά τη διάρκεια των επόμενων λίγων μηνών, η κυβέρνηση Τραμπ θα καθορίσει και θα εκδώσει τους νέους και νομικά επιτρεπόμενους δασμούς, οι οποίοι θα συνεχίσουν την εξαιρετικά επιτυχημένη διαδικασία μας για να κάνουμε την Αμερική ξανά μεγάλη – μεγαλύτερη από ποτέ! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σάββατο.
- Διπλή ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με Αντρέ Λουίζ (vid)
- Γιουβέντους – Κόμο 0-2: Η ομάδα του Δουβίκα «ονειρεύεται» ακόμη και το Champions League!
- Δοκάρι ο Ταρέμι (vid)
- Αύξηση των δασμών από 10% σε 15% αποφάσισε ο Τραμπ
- Για τον Κρίστοφερ Νόλαν, ο Τιμοτέ Σαλαμέ θα είναι πάντα το έφηβο αγόρι που γνώρισε κάποτε
- Στέλεχος της Χεζμπολάχ καλεί σε αντίσταση μετά τις επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο
- Εντυπωσιακό βίντεο: Υδροστρόβιλος σχηματίστηκε στη Ραφήνα
- ΒΚ-46 – Ολυμπιακός 25-31: Δεύτερη νίκη και πανηγυρική πρόκριση στους «8» του EHF European Cup οι Πειραιώτες!
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις