Αύξηση των δασμών από 10% σε 15% αποφάσισε ο Τραμπ

Την απόφασή του να αυξήσει τους δασμούς που είχε επιβάλει πριν λίγες ώρες ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος Τραμπ ανέφερε ότι θα αυξήσει από 10% σε 15% τον δασμό που είχε επιβάλει προηγουμένως σε εισαγωγές από όλο τον κόσμο.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ανάρτηση που έκανε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, αποφάσισε να αυξήσει τους δασμούς στο «πλήρως επιτρεπόμενο και νομικά δοκιμασμένο» 15% έπειτα από «πολλούς μήνες σκέψης».

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε υπογράψει την Παρασκευή διάταγμα για «παγκόσμιο δασμό 10%», έπειτα από την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου το οποίο αποφάνθηκε ότι σημαντικό μέρος των δασμών που είχε επιβάλει ήταν παράνομοι.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ:

«Με βάση μια διεξοδική, λεπτομερή και πλήρη ανασκόπηση της γελοίας, κακογραμμένης και εξαιρετικά αντιαμερικανικής απόφασης σχετικά με τους δασμούς που εκδόθηκε χθες, μετά από πολλούς μήνες σκέψης, από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, παρακαλώ να θεωρηθεί η παρούσα δήλωση ως δήλωση ότι εγώ, ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, θα αυξήσω, με άμεση ισχύ, τον παγκόσμιο δασμό 10% σε χώρες, πολλές από τις οποίες «εκμεταλλεύονταν» τις Ηνωμένες Πολιτείες για δεκαετίες, χωρίς αντίποινα (μέχρι που ήρθα εγώ!), στο πλήρως επιτρεπόμενο και νομικά ελεγμένο επίπεδο του 15%. Κατά τη διάρκεια των επόμενων λίγων μηνών, η κυβέρνηση Τραμπ θα καθορίσει και θα εκδώσει τους νέους και νομικά επιτρεπόμενους δασμούς, οι οποίοι θα συνεχίσουν την εξαιρετικά επιτυχημένη διαδικασία μας για να κάνουμε την Αμερική ξανά μεγάλη – μεγαλύτερη από ποτέ! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σάββατο.