Ο Τραμπ ανακοίνωσε νέο παγκόσμιο δασμό 10%, παραμένουν σε ισχύ οι προηγούμενοι – Επίθεση στους δικαστές
Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έκρινε ότι ο Τραμπ υπερέβη τις εξουσίες του για να επιβάλει τους «αμοιβαίους» δασμούς - «Απογοητευτική» η απόφαση, «Οι ξένες χώρες χορεύουν στους δρόμους», είπε ο ίδιος
Έκτακτη συνέντευξη Τύπου έδωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που έκρινε παράνομους τους σαρωτικούς δασμούς που είχε επιβάλει.
Σφοδρή επίθεση στους δικαστές εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε νέο δασμό 10% που θα επιβληθεί παγκοσμίως
Αυτή η απόφαση αφορά τους δασμούς που παρουσιάστηκαν ως «αμοιβαίοι» από τον Τραμπ, όμως όχι εκείνους που εφαρμόζονται σε ειδικούς τομείς δραστηριότητας, όπως την αυτοκινητοβιομηχανία ή τον χάλυβα και το αλουμίνιο.
Η αρχική αντίδραση του Αμερικανού προέδρου ήταν να χαρακτηρίσει την απόφαση «ντροπή» και να υποσχεθεί την εφαρμογή ενός εφεδρικού σχεδίου.
Στη συνέντευξη Τύπου ο Τραμπ επιτέθηκε στους δικαστές που τάχθηκαν ενάντια στους δασμούς, ενώ χαρακτήρισε την απόφαση «απογοητευτική», «απαίσια» και «ντροπή για τις οικογένειες τους» (σ.σ. των δικαστών).
Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι ξένες χώρες «θα χορεύουν στους δρόμους» και ότι οι δασμοί τον βοήθησαν «να τερματίσει πέντε πολέμους».
Στη συνέχεια ανακοίνωσε ότι: «Σήμερα θα υπογράψω ένα διάταγμα για την επιβολή ενός παγκόσμιου δασμού 10% σύμφωνα με το άρθρο 122, επιπλέον των κανονικών δασμών που ήδη επιβάλλονται», ενώ υποστήριξε ότι δεν χρειάζεται την άδεια του Κογκρέσου για την επιβολή δασμών.
Χωρίς καμιά απόδειξη, ο Τραμπ υποστήριξε ότι ξένα συμφέροντα επηρέασαν το Ανώτατο Δικαστήριο και απείλησε ότι οι χώρες που συμπεριφέρονται άσχημα στις ΗΠΑ θα πληρώσουν το τίμημα.
Τέλος, αναφέρθηκε στο «καυτό» ζήτημα της επιστροφής χρημάτων, λέγοντας ότι η κυβέρνησή του δεν σκοπεύει να επιστρέψει χρήματα στις εταιρείες για τους δασμούς.
«Θα καταλήξουμε στο δικαστήριο για τα επόμενα πέντε χρόνια», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε βίντεο
Όλα όσα είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνέντευξη Τύπου
