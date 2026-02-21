Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε διάταγμα για την επιβολή πρόσθετων δασμών 10% στις εισαγωγές από όλες τις χώρες, στον απόηχο της ετυμηγορίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου που έκρινε παράνομους πολλούς από τους δασμούς που είχε επιβάλει σε εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Leah Millis, επάνω, ο Τραμπ ετοιμάζεται να υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα).

«Είναι μεγάλη μου τιμή που μόλις υπέγραψα στο Οβάλ Γραφείο έναν παγκόσμιο δασμό 10% σε όλες τις χώρες, που θα τεθεί σε ισχύ σχεδόν αμέσως», αναφέρει το μήνυμα που ανάρτησε ο Τραμπ στο Truth Social στη 01:40 (ώρα Ελλάδος).

Οι «παγκόσμιοι δασμοί» του 10% θα ισχύσουν για πέντε μήνες και θα προστεθούν στους ήδη υπάρχοντες

Just hours after SCOTUS ruled his tariffs illegal, Trump signed a global 10% tariff on imports from all countries. The cost will be paid by American importers and ultimately consumers. pic.twitter.com/E3xpLqTcpx — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) February 21, 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ επικαλέστηκε για πρώτη φορά το Αρθρο 122 του Εμπορικού Νόμου του 1974, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον πρόεδρο των ΗΠΑ να επιβάλει δασμούς έως και 15% για διάστημα 150 ημερών.

«Δεν χρειάζεται να ρωτήσω το Κογκρέσο για τους δασμούς», τόνισε χθες Παρασκευή, διαβεβαιώνοντας ότι τα έσοδα από τους δασμούς «θα αυξηθούν». Οι «παγκόσμιοι δασμοί» του 10%, είπε ο Τραμπ, θα ισχύσουν για πέντε μήνες και θα προστεθούν στους ήδη υπάρχοντες.

LOL! SCOTUS’s ruling basically said Trump was using the wrong law for his tariffs, so Trump just issued the same tariffs under different laws and increased them by 10%. “Thank you for your attention to this matter.” – Trump 🤣 Follow: @WallStreetMav pic.twitter.com/GDoVuYyCuV — Wall Street Mav (@WallStreetMav) February 20, 2026

Οταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους εάν η Ουάσιγκτον θα πρέπει να επιστρέψει τα χρήματα που έλαβε εντός του 2025 από τους δασμούς, απάντησε ότι δεν είναι σαφές εάν θα υπάρξουν αποζημιώσεις και ότι «η κατάληξη θα είναι ότι θα βρισκόμαστε στα δικαστήρια για την επόμενη πενταετία».

Επίθεση στους δικαστές

Νωρίτερα, ο αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ λέγοντας: «Ντρέπομαι για ορισμένα μέλη του που δεν είχαν το θάρρος να κάνουν ό,τι είναι σωστό για τη χώρα μας».

«Επέδειξαν αντιπατριωτική στάση και ανυπακοή στο Σύνταγμά μας» είπε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στον Λευκό Οίκο, υποστηρίζοντας ότι θεωρεί πως «υποτάχθηκαν σε ξένες επιρροές».

Πηγή: ΑΠΕ