Σημαντική είδηση:
21.02.2026 | 12:51
Αλλαγές στο νυχτερινό ωράριο της κόκκινης γραμμής του Μετρό
ΗΠΑ: Η νέα φρενίτιδα για τους δασμούς Τραμπ μετά τη δικαστική απόφαση
Διεθνής Οικονομία 21 Φεβρουαρίου 2026, 15:33

ΗΠΑ: Η νέα φρενίτιδα για τους δασμούς Τραμπ μετά τη δικαστική απόφαση

Αν και η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ δεν αναφέρεται στο θέμα, σύμφωνα με εκτίμηση της Wharton School, περίπου 175 δισεκατομμύρια δολάρια από τους εισπραχθέντες δασμούς ενδέχεται να πρέπει να επιστραφούν

Spotlight

Οι δασμοί της «Ημέρας της Απελευθέρωσης» δεν κατάφεραν καν να συμπληρώσουν τον πρώτο τους χρόνο. Η συγκεχυμένη σειρά τελών που επιβλήθηκαν από την κυβέρνηση Τραμπ τον Απρίλιο με βάση τις έκτακτες εξουσίες της, συγκλόνισε το παγκόσμιο εμπορικό σύστημα και οδήγησε σε μήνες παρατάσεων, συμφωνιών, απειλών κλιμάκωσης και ρήξεων. Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αποφάνθηκε την Παρασκευή ότι ο πρόεδρος δεν είχε την εξουσία να το πράξει αυτό βάσει του νόμου. Η απόρριψη, από μόνη της δεν τερματίζει τις ad hoc τακτικές, όμως: μόνο το Κογκρέσο μπορεί να το κάνει αυτό.

Η ζημιά έχει ήδη γίνει. Αν και η απόφαση δεν αναφέρεται στο θέμα, σύμφωνα με εκτίμηση της Wharton School, περίπου 175 δισεκατομμύρια δολάρια από τους εισπραχθέντες δασμούς ενδέχεται να πρέπει να επιστραφούν.

Εισαγωγείς όλων των μεγεθών, από μεγάλους λιανοπωλητές όπως η Costco έως οικογενειακές επιχειρήσεις κατασκευής παιχνιδιών, έχουν υποβάλει αιτήσεις αποζημίωσης. Επιπλέον, ο Τραμπ μπορεί να προσπαθήσει να αναζητήσει εναλλακτική εξουσία για να επιβάλει αντικαταστατικούς δασμούς.

Οι εξουσίες βάσει των οποίων επέβαλε δασμούς σχετικά με τον χάλυβα και το αλουμίνιο, ή εκείνες που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια, δεν επηρεάζονται. Σε συνέντευξη Τύπου μετά την απόφαση του δικαστηρίου, ο πρόεδρος δήλωσε ότι θα χρησιμοποιήσει το Άρθρο 122, το οποίο επιτρέπει την επιβολή γενικών συντελεστών για έως και πέντε μήνες, για να επιβάλει ένα νέο παγκόσμιο πρόστιμο 10%.

Τελικά, για τον Τραμπ και για τις κυβερνήσεις που διαπραγματεύονται εναντίον του, αυτό που μπορεί να έχει μεγαλύτερη σημασία είναι αν οι νομοθέτες θα επιβάλουν την υπεροχή τους στον τομέα του εμπορίου, η οποία επιβεβαιώθηκε πρόσφατα από το δικαστήριο. Πρόσφατα έχουν δείξει σημάδια κινητοποίησης. Η απόπειρα των ηγετών των Ρεπουμπλικάνων να εμποδίσουν τις ψηφοφορίες που απορρίπτουν τους δασμούς απέτυχε νωρίτερα αυτό το μήνα.

Προς το παρόν, οι βουλευτές της βάσης δεν φαίνονται έτοιμοι να αποστασιοποιηθούν μαζικά από τον πρόεδρο. Αν και οι αποφάσεις που επιτίθενται στους δασμούς εγκρίθηκαν, έλαβαν μόνο συμβολική υποστήριξη από το κυβερνών κόμμα, πολύ λιγότερη από την πλειοψηφία των δύο τρίτων που απαιτείται για να παρακάμψει ένα πιθανό βέτο από τον Λευκό Οίκο. Για να ανακτήσουν πραγματικά την εμπορική πολιτική, πρέπει να είναι έτοιμοι να δράσουν πολλοί περισσότεροι νομοθέτες.

Η ευκαιρία δεν θα γίνει πιο προφανής. Μια πλειοψηφική γνώμη 6-3 που συντάχθηκε από τον πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου Τζον Ρόμπερτς – στην οποία προσχώρησαν, αξιοσημείωτα, δύο διορισμένοι από τον Τραμπ – τοποθετεί την εμπορική εξουσία σαφώς στην αρμοδιότητα των νομοθέτων. Τόσο το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου όσο και η Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Νέας Υόρκης αναφέρουν σε νέες μελέτες ότι οι καταναλωτές φέρουν περισσότερο από το 90% του βάρους των δασμών.

Οι ενδιάμεσες εκλογές πλησιάζουν τον Νοέμβριο, ενώ η δημοτικότητα του Τραμπ όσον αφορά τη διαχείριση της οικονομίας βρίσκεται στο 34% μόνο, σύμφωνα με μια νέα δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα. Η αποτυχία να κινηθεί τώρα θα μπορούσε απλά να παραδώσει τα ηνία σε ένα πολύ διαφορετικό Κογκρέσο το επόμενο έτος.

Πηγή: ot.gr

Τρόφιμα – ποτά
Κρασί: Εξαγορές, ζημιές και η υπόθεση Σπυρόπουλου – Γιατί τα μισά οινοποιεία είναι προς πώληση

Κρασί: Εξαγορές, ζημιές και η υπόθεση Σπυρόπουλου – Γιατί τα μισά οινοποιεία είναι προς πώληση

Crypto: Κερδίζει έδαφος η η πρόταση να μην φορολογείται η υπεραξία από την αγοραπωλησία 

Crypto: Κερδίζει έδαφος η η πρόταση να μην φορολογείται η υπεραξία από την αγοραπωλησία 

Μην κυνηγάς τους πλούσιους, για να διορθώσεις αποτυχημένους προϋπολογισμούς – Δεν θα βγάλεις τίποτα…
Διεθνής Οικονομία 21.02.26

Μην κυνηγάς τους πλούσιους, για να διορθώσεις αποτυχημένους προϋπολογισμούς – Δεν θα βγάλεις τίποτα…

Τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ, αρκετοί πολιτικοί θέλουν να επιβάλουν μεγαλύτερους φόρους στους πλούσιους για να βγάλουν «τα σπασμένα» των κρατικών προϋπολογισμών - Πόσο αποτελεσματικό θα είναι αυτό;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
ΕΕ: Το σχέδιο «Made in Europe» πυροδοτεί έντονο λόμπινγκ στις Βρυξέλλες
Διεθνής Οικονομία 19.02.26

ΕΕ: Το σχέδιο «Made in Europe» πυροδοτεί έντονο λόμπινγκ στις Βρυξέλλες

Η στρατηγική ευρωπαϊκής προτίμησης αντιμετωπίζει έντονο λόμπινγκ τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ.. Η πρόταση καθυστέρησε ήδη μια φορά και τώρα κινδυνεύει να αναβληθεί ξανά

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Θα κυριαρχήσει η δημοκρατία έναντι του καπιταλισμού ή θα αφομοιωθεί από αυτόν;
Φόροι στους υπερπλούσιους 17.02.26

Θα κυριαρχήσει η δημοκρατία έναντι του καπιταλισμού ή θα αφομοιωθεί από αυτόν;

Για να επικρατήσει η δημοκρατία έναντι του «Καισαρισμού», πρέπει να φορολογήσουμε τον ακραίο πλούτο – και πρέπει να το κάνουμε γρήγορα, προειδοποιούν διεθνείς οικονομολόγοι

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
«Τον κοπάνησα με ένα τηγάνι»: Η μητέρα της 25χρονης ΑμεΑ περιγράφει τον εφιάλτη που έζησε την Κυψέλη
Σοκ 21.02.26

«Τον κοπάνησα με ένα τηγάνι»: Η μητέρα της 25χρονης ΑμεΑ περιγράφει τον εφιάλτη που έζησε την Κυψέλη

«Είχα πάει στο φαρμακείο, ούτε δέκα λεπτά δεν έκανα, και μπήκα μέσα στο σπίτι και τον έπιασα που ασελγούσε πάνω στα παιδιά». Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες από τη μητέρα της 25χρονης.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Παραίτηση-βόμβα εφέτη: «Αρνούμαι να υπηρετώ μια Δικαιοσύνη που νοσεί»
Ελλάδα 21.02.26

Παραίτηση-βόμβα εφέτη: «Αρνούμαι να υπηρετώ μια Δικαιοσύνη που νοσεί»

Με μία συνταρακτική επιστολή-ανάρτηση, ο εφέτης Γιάννης Ευαγγελάτος ανακοίνωσε την παραίτησή του από το δικαστικό σώμα, τονίζοντας πως «σε μια Δικαιοσύνη που νοσεί, η ανοχή είναι συνενοχή» - «Το τελευταίο καταφύγιο του πολίτη μετατρέπεται σε πεδίο άγονης αντιπαράθεσης» και «μόνο από τύχη ή σύμπτωση μπορείς να βρεις το δίκιο σου», σημειώνει χαρακτηριστικά

Σύνταξη
«Σαγράδα Φαμίλια, 172, 5 μ., 144 χρόνια μετά» – Ο Όργουελ ήθελε να ανατιναχθεί, σήμερα μπήκε το τελευταίο κομμάτι
Χάλυβας και γυαλί 21.02.26

«Σαγράδα Φαμίλια, 172, 5 μ., 144 χρόνια μετά» - Ο Όργουελ ήθελε να ανατιναχθεί, σήμερα μπήκε το τελευταίο κομμάτι

«Μια χαρούμενη μέρα» - Με την ολοκλήρωση του γυάλινου σταυρού στον κεντρικό πύργο, η εκκλησία Σαγράδα Φαμίλια του Αντόνι Γκαουντί φτάνει στο τελικό ύψος των 172,5 μέτρων, 144 χρόνια μετά την έναρξη των εργασιών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Τσέλσι – Μπέρνλι
Ποδόσφαιρο 21.02.26

LIVE: Τσέλσι – Μπέρνλι

LIVE: Τσέλσι – Μπέρνλι. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Μπέρνλι για την 27η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Μπρέντφορντ – Μπράιτον
Ποδόσφαιρο 21.02.26

LIVE: Μπρέντφορντ – Μπράιτον

LIVE: Μπρέντφορντ – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπρέντφορντ – Μπράιτον για την 27η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Η ΕΕ έχει τα εργαλεία για να απαντήσει στις ΗΠΑ, λέει ο Γάλλος υπουργός Εμπορίου
Κόσμος 21.02.26

Η ΕΕ έχει τα εργαλεία για να απαντήσει στις ΗΠΑ, λέει ο Γάλλος υπουργός Εμπορίου

Ο Γάλλος υπουργός Εμπορίου δήλωσε στους FT ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με τους ομολόγους του της ΕΕ και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την απόφαση Τραμπ για νέους δασμούς

Σύνταξη
LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 21.02.26

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος για την 22η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports 2HD.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 21.02.26

LIVE: Ολυμπιακός – Παναιτωλικός

LIVE: Ολυμπιακός – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Παναιτωλικός για την 22η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Τσίπρας: Οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να αντισταθούμε – Να φέρουμε ελπίδα ενάντια στον φόβο και αξιοπρέπεια ενάντια στις βάρβαρες νεοφιλελεύθερες πολιτικές
Μήνυμα ελπίδας 21.02.26

Τσίπρας: Οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να αντισταθούμε – Να φέρουμε ελπίδα ενάντια στον φόβο και αξιοπρέπεια ενάντια στις βάρβαρες νεοφιλελεύθερες πολιτικές

Στην εθνική διάσκεψη της ιταλικής αριστερής οργάνωσης Compagno e il Mondo μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας, τονίζοντας πως «οι προοδευτικές δυνάμεις έχουν αγωνιστεί στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και σε όλη την Ευρώπη ενάντια στις σύγχρονες ολιγαρχίες και τις κλεπτοκρατίες και θα συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες»

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Ο Μάικλ Ιμπεριόλι πιστεύει ότι πολλοί από τους χαρακτήρες του «The Sopranos» θα ψήφιζαν Τραμπ
«Δεν το βρίσκω κομψό» 21.02.26

Ο Μάικλ Ιμπεριόλι πιστεύει ότι πολλοί από τους χαρακτήρες του «The Sopranos» θα ψήφιζαν Τραμπ

Όπως δήλωσε ο Μάικλ Ιμπεριόλι σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εφημερίδα The Independent, το «The Sopranos» αφορά τον σύγχρονο καπιταλισμό - και όχι μονάχα μια οικογένεια μαφιόζων.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Άιντραχτ Φρανκφούρτης
Ποδόσφαιρο 21.02.26

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Άιντραχτ Φρανκφούρτης

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπάγερν Μονάχου – Άιντραχτ Φρανκφούρτης για την 23η αγωνιστική της Bundesliga.

Σύνταξη
LIVE: Oυνιόν Βερολίνου – Λεβερκούζεν
Ποδόσφαιρο 21.02.26

LIVE: Oυνιόν Βερολίνου – Λεβερκούζεν

LIVE: Oυνιόν Βερολίνου – Λεβερκούζεν. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Oυνιόν Βερολίνου – Λεβερκούζεν για την 23η αγωνιστική της Bundesliga.

Σύνταξη
Κλιματική αλλαγή: Οι εκτεταμένες πλημμύρες στη Μεσόγειο πυροδοτούν φόβους για ελλείψεις και άνοδο τιμών
Κλιματική αλλαγή 21.02.26

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα στη Μεσόγειο πυροδοτούν φόβους για ελλείψεις και άνοδο τιμών

Τα ακραία κλιματικά φαινόμενα, όπως οι σφοδρές βροχοπτώσεις και οι πλημμύρες, πλήττουν καλλιέργειες σε Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία και Μαρόκο διαταράσσοντας την εφοδιαστική αλυσίδα της Ευρώπης

Σύνταξη
Σοφιανός: Η ταυτότητα των «200» της Καισαριανής δεν μπορεί να παραποιηθεί, ήταν ήρωες κομμουνιστές
ΚΚΕ 21.02.26

Σοφιανός: Η ταυτότητα των «200» της Καισαριανής δεν μπορεί να παραποιηθεί, ήταν ήρωες κομμουνιστές

«Αρνήθηκαν να υπογράψουν δηλώσεις μετανοίας, οι περισσότεροι από αυτούς δεν θα βρίσκονταν στη μάντρα της Καισαριανής αν είχαν υπογράψει δηλώσεις μετανοίας, αποκήρυξης του κομμουνισμού», είπε ο Νίκος Σοφιανός

Σύνταξη
Γιατί η AI δεν μπορεί να μας πάρει τις δουλειές – Τι φρενάρει την πλήρη αυτοματοποίηση
AI 21.02.26

Γιατί η AI δεν μπορεί να μας πάρει τις δουλειές - Τι φρενάρει την πλήρη αυτοματοποίηση

Παράγοντες που δεν ποσοτικοποιούνται αποτελούν κρίσιμους φραγμούς που προσώρας δεν επιτρέπουν την πλήρη αντικατάσταση των ανθρώπων από την AI, λέει ο αμερικανός μεγαλοεπενδυτής, Μαρκ Κιούμπαν

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
LIVE: Γιουβέντους – Κόμο
Serie A 21.02.26

LIVE: Γιουβέντους – Κόμο

LIVE: Γιουβέντους – Κόμο. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γιουβέντους – Κόμο για την 26η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Ασυδοσία τέλος: Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για τους δασμούς στέλνει στον Τραμπ ένα ηχηρό μήνυμα
ΗΠΑ 21.02.26

Ασυδοσία τέλος: Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για τους δασμούς στέλνει στον Τραμπ ένα ηχηρό μήνυμα

Το συντηρητικό δικαστήριο είχε δώσει στον Τραμπ σχεδόν όλα όσα επιθυμούσε – μέχρι τώρα, που δύο από τους τρεις διορισθέντες του γύρισαν την πλάτη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός βράβευσε τον Βαλμπουενά για τα 800 ματς στην καριέρα του! (pics)
Ποδόσφαιρο 21.02.26

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός βράβευσε τον Βαλμπουενά για τα 800 ματς στην καριέρα του! (pics)

Ο Ματιέ Βαλμπουενά ξεπέρασε τις 800 συμμετοχές σε συλλογικό επίπεδο στην καριέρα του και η ΠΑΕ Ολυμπιακός τον βράβευσε πριν την έναρξη του αγώνα της Β’ ομάδας με την Καλαμάτα.

Σύνταξη
Η κακοκαιρία σάρωσε τη Λήμνο – «Έχουμε φοβερές ζημιές, πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα» λέει στο in η δήμαρχος του νησιού
Ελλάδα 21.02.26

Η κακοκαιρία σάρωσε τη Λήμνο – «Έχουμε φοβερές ζημιές, πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα» λέει στο in η δήμαρχος του νησιού

«Έχουμε τεράστια προβλήματα για άλλη μία φορά. Είμαστε συνεχώς σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης» τόνισε στο in η δήμαρχος Λήμνου Ελεωνόρα Γεώργα

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
«Σύμπνοια, ομοφροσύνη και ενότητα» – Το μήνυμα Τασούλα στην επετειακή εκδήλωση απελευθέρωσης των Ιωαννίνων
Επικαιρότητα 21.02.26

«Σύμπνοια, ομοφροσύνη και ενότητα» – Το μήνυμα Τασούλα στην επετειακή εκδήλωση απελευθέρωσης των Ιωαννίνων

«Σύμπνοια, ομοφροσύνη και ενότητα» είναι το μήνυμα που έστειλε από τα Ιωάννινα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος τιμά με την παρουσία του τις επετειακές εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της πόλης.

Σύνταξη
«Οι αποκλεισμοί των ΗΠΑ φέρνουν το σύστημα υγείας της Κούβας στο χείλος του γκρεμού», λέει ο υπουργός Υγείας
Ανθρωπιστική κρίση 21.02.26

«Οι αποκλεισμοί των ΗΠΑ φέρνουν το σύστημα υγείας της Κούβας στο χείλος του γκρεμού», λέει ο υπουργός Υγείας

Ο υπουργός Υγείας της Κούβας δηλώνει ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός του πετρελαίου στη χώρα του καθιστά τα νοσοκομεία ανίσχυρα και θέτει σε κίνδυνο χιλιάδες ζωές

Σύνταξη
