Οι δασμοί της «Ημέρας της Απελευθέρωσης» δεν κατάφεραν καν να συμπληρώσουν τον πρώτο τους χρόνο. Η συγκεχυμένη σειρά τελών που επιβλήθηκαν από την κυβέρνηση Τραμπ τον Απρίλιο με βάση τις έκτακτες εξουσίες της, συγκλόνισε το παγκόσμιο εμπορικό σύστημα και οδήγησε σε μήνες παρατάσεων, συμφωνιών, απειλών κλιμάκωσης και ρήξεων. Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αποφάνθηκε την Παρασκευή ότι ο πρόεδρος δεν είχε την εξουσία να το πράξει αυτό βάσει του νόμου. Η απόρριψη, από μόνη της δεν τερματίζει τις ad hoc τακτικές, όμως: μόνο το Κογκρέσο μπορεί να το κάνει αυτό.

Η ζημιά έχει ήδη γίνει. Αν και η απόφαση δεν αναφέρεται στο θέμα, σύμφωνα με εκτίμηση της Wharton School, περίπου 175 δισεκατομμύρια δολάρια από τους εισπραχθέντες δασμούς ενδέχεται να πρέπει να επιστραφούν.

Εισαγωγείς όλων των μεγεθών, από μεγάλους λιανοπωλητές όπως η Costco έως οικογενειακές επιχειρήσεις κατασκευής παιχνιδιών, έχουν υποβάλει αιτήσεις αποζημίωσης. Επιπλέον, ο Τραμπ μπορεί να προσπαθήσει να αναζητήσει εναλλακτική εξουσία για να επιβάλει αντικαταστατικούς δασμούς.

Οι εξουσίες βάσει των οποίων επέβαλε δασμούς σχετικά με τον χάλυβα και το αλουμίνιο, ή εκείνες που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια, δεν επηρεάζονται. Σε συνέντευξη Τύπου μετά την απόφαση του δικαστηρίου, ο πρόεδρος δήλωσε ότι θα χρησιμοποιήσει το Άρθρο 122, το οποίο επιτρέπει την επιβολή γενικών συντελεστών για έως και πέντε μήνες, για να επιβάλει ένα νέο παγκόσμιο πρόστιμο 10%.

Τελικά, για τον Τραμπ και για τις κυβερνήσεις που διαπραγματεύονται εναντίον του, αυτό που μπορεί να έχει μεγαλύτερη σημασία είναι αν οι νομοθέτες θα επιβάλουν την υπεροχή τους στον τομέα του εμπορίου, η οποία επιβεβαιώθηκε πρόσφατα από το δικαστήριο. Πρόσφατα έχουν δείξει σημάδια κινητοποίησης. Η απόπειρα των ηγετών των Ρεπουμπλικάνων να εμποδίσουν τις ψηφοφορίες που απορρίπτουν τους δασμούς απέτυχε νωρίτερα αυτό το μήνα.

Προς το παρόν, οι βουλευτές της βάσης δεν φαίνονται έτοιμοι να αποστασιοποιηθούν μαζικά από τον πρόεδρο. Αν και οι αποφάσεις που επιτίθενται στους δασμούς εγκρίθηκαν, έλαβαν μόνο συμβολική υποστήριξη από το κυβερνών κόμμα, πολύ λιγότερη από την πλειοψηφία των δύο τρίτων που απαιτείται για να παρακάμψει ένα πιθανό βέτο από τον Λευκό Οίκο. Για να ανακτήσουν πραγματικά την εμπορική πολιτική, πρέπει να είναι έτοιμοι να δράσουν πολλοί περισσότεροι νομοθέτες.

Η ευκαιρία δεν θα γίνει πιο προφανής. Μια πλειοψηφική γνώμη 6-3 που συντάχθηκε από τον πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου Τζον Ρόμπερτς – στην οποία προσχώρησαν, αξιοσημείωτα, δύο διορισμένοι από τον Τραμπ – τοποθετεί την εμπορική εξουσία σαφώς στην αρμοδιότητα των νομοθέτων. Τόσο το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου όσο και η Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Νέας Υόρκης αναφέρουν σε νέες μελέτες ότι οι καταναλωτές φέρουν περισσότερο από το 90% του βάρους των δασμών.

Οι ενδιάμεσες εκλογές πλησιάζουν τον Νοέμβριο, ενώ η δημοτικότητα του Τραμπ όσον αφορά τη διαχείριση της οικονομίας βρίσκεται στο 34% μόνο, σύμφωνα με μια νέα δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα. Η αποτυχία να κινηθεί τώρα θα μπορούσε απλά να παραδώσει τα ηνία σε ένα πολύ διαφορετικό Κογκρέσο το επόμενο έτος.

