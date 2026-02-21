newspaper
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
21.02.2026 | 12:51
Αλλαγές στο νυχτερινό ωράριο της κόκκινης γραμμής του Μετρό
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πώς σχολίασε ο Μακρόν την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τους δασμούς
Κόσμος 21 Φεβρουαρίου 2026, 12:53

Πώς σχολίασε ο Μακρόν την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τους δασμούς

«Είναι καλό να υπάρχει εξουσία και αντίβαρα στην εξουσία στις δημοκρατίες», τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ο πλανήτης συνδέεται μέσα από μικρόβια – Επιστήμονες χαρτογραφούν το παγκόσμιο μικροβιακό δίκτυο

Ο πλανήτης συνδέεται μέσα από μικρόβια – Επιστήμονες χαρτογραφούν το παγκόσμιο μικροβιακό δίκτυο

Spotlight

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα ότι η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τους δασμούς του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ δείχνει ότι είναι καλό να υπάρχουν αντίβαρα στην εξουσία και στο κράτος δικαίου στις δημοκρατίες.

«Δεν είναι κακό να υπάρχει ένα Ανώτατο Δικαστήριο και, ως εκ τούτου, κράτος δικαίου», δήλωσε στο ετήσιο αγροτικό σαλόνι στο Παρίσι, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την χθεσινή απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να ακυρώσει μεγάλο μέρος των δασμών Τραμπ.

«Είναι καλό να υπάρχει εξουσία και αντίβαρα στην εξουσία στις δημοκρατίες», τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος.

Πρόσθεσε ότι η Γαλλία θα εξετάσει τις συνέπειες του νέου παγκόσμιου δασμού 10% του Τραμπ και θα προσαρμοστεί, και η χώρα θέλει να συνεχίσει να εξάγει τα προϊόντα της, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων γεωργίας, πολυτελείας, μόδας και αεροναυτικής.

Συμπλήρωσε ότι χρειάζεται μια ήρεμη νοοτροπία και ότι ο πιο δίκαιος κανόνας είναι η «αμοιβαιότητα» και όχι το να «υπόκειται κανείς σε μονομερείς αποφάσεις».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις
Crypto: Κερδίζει έδαφος η η πρόταση να μην φορολογείται η υπεραξία από την αγοραπωλησία 

Crypto: Κερδίζει έδαφος η η πρόταση να μην φορολογείται η υπεραξία από την αγοραπωλησία 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ο πλανήτης συνδέεται μέσα από μικρόβια – Επιστήμονες χαρτογραφούν το παγκόσμιο μικροβιακό δίκτυο

Ο πλανήτης συνδέεται μέσα από μικρόβια – Επιστήμονες χαρτογραφούν το παγκόσμιο μικροβιακό δίκτυο

Business
Κάθετος Διάδρομος: Φέρνει deals Ελλάδας – ΗΠΑ και σε άλλους επιχειρηματικούς τομείς

Κάθετος Διάδρομος: Φέρνει deals Ελλάδας – ΗΠΑ και σε άλλους επιχειρηματικούς τομείς

inWellness
inTown
Stream newspaper
Πού βρίσκονται οι πιο απειλούμενες γλώσσες στον κόσμο;
Ημέρα Μητρικής Γλώσσας 21.02.26

Πού βρίσκονται οι πιο απειλούμενες γλώσσες στον κόσμο;

Γιατί εξαφανίζονται οι γλώσσες; Η απάντηση δεν σχετίζεται μόνο με δημογραφικές μεταβολές, αλλά και με βαθύτερες σχέσεις εξουσίας. Ένας από τους βασικούς παράγοντες είναι ο γλωσσικός ιμπεριαλισμός

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αμνηστία σε εκατοντάδες πολιτικούς κρατούμενους στη Βενεζουέλα
Κόσμος 21.02.26

Αμνηστία σε εκατοντάδες πολιτικούς κρατούμενους στη Βενεζουέλα

Εγκρίθηκε ομόφωνα από το κοινοβούλιο της Βενεζουέλας ο νόμος περί χορήγησης αμνηστίας, που αναμένεται να επιτρέψει την απελευθέρωση εκατοντάδων κρατουμένων που χαρακτηρίζονται πολιτικοί

Σύνταξη
Ουκρανία: Ρωσικά drones χτύπησαν σπίτια και σχολείο στην Οδησσό κατά τη διάρκεια της νύχτας
Ουκρανία 21.02.26

Ρωσικά drones χτύπησαν σπίτια και σχολείο στην Οδησσό κατά τη διάρκεια της νύχτας

Η πόλη Οδησσός στη νότια Ουκρανία δέχτηκε άλλη μια ρωσική επίθεση με drones κατά τη διάρκεια της νύχτας της 21ης Φεβρουαρίου, με αποτέλεσμα να καταστραφούν κτίρια κατοικιών και ένα σχολείο

Σύνταξη
Επιμένει ο Τραμπ στους δασμούς που επέβαλε – Αγνοεί Κογκρέσο και Ανώτατο Δικαστήριο, αλλά μέχρι πότε
Τόμπολα 21.02.26

Επιμένει ο Τραμπ στους δασμούς που επέβαλε – Αγνοεί Κογκρέσο και Ανώτατο Δικαστήριο, αλλά μέχρι πότε

Οι Δημοκρατικοί πιέζουν ήδη την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει σε επιστροφές χρημάτων, κάτι που ο ίδιος απέρριψε - Επιφυλακτική η ΕΕ, ανησυχεί για την εμπορική συμφωνία που υπέγραψε με τις ΗΠΑ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Δασμοί Τραμπ: Τι μέλλει γενέσθαι έπειτα από την ετυμηγορία του Ανώτατου Δικαστηρίου
Ανώτατο Δικαστήριο 21.02.26

Τι αλλάζει πλέον στους δασμούς του Τραμπ

Τι πρόκειται να συμβεί με τους δασμούς της κυβέρνησης Τραμπ έπειτα από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που έκρινε ότι ένα σημαντικό μέρος τους ήταν παράνομοι;

Σύνταξη
Γαλλία: Δύο 16χρονοι συνελήφθησαν για τρομοκρατία – «Γοητευμένος» ο ένας από τον τζιχαντισμό
Γαλλία 21.02.26

Δύο 16χρονοι συνελήφθησαν για τρομοκρατία

«Γοητευμένος» από τον τζιχαντισμό ήταν ο ένας από τους δύο 16χρονους που συνελήφθησαν στη Γαλλία, με την κατηγορία ότι σχεδίαζαν επίθεση σε εμπορικό κέντρο ή συναυλιακή αίθουσα.

Σύνταξη
Αυστρία: Στους πέντε οι νεκροί από τις χιονοστιβάδες
Κόσμος 21.02.26

Πέντε οι νεκροί από τις χιονοστιβάδες στην Αυστρία

Από τους τρεις τραυματίες που διασώθηκαν στο χιονοδρομικό κέντρο Ζανκτ Αντον αμ Αρλμπεργκ, ένας κατέληξε σε νοσοκομείο, ανεβάζοντας στους πέντε τους νεκρούς από τις χιονοστιβάδες στην Αυστρία.

Σύνταξη
Ο Τραμπ υπέγραψε το διάταγμα για τον νέο παγκόσμιο δασμό 10%
Ουάσιγκτον 21.02.26

Ο Τραμπ υπέγραψε τον νέο παγκόσμιο δασμό 10%

«Είναι μεγάλη μου τιμή που μόλις υπέγραψα στο Οβάλ Γραφείο έναν παγκόσμιο δασμό 10% σε όλες τις χώρες» έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social, στον απόηχο της ετυμηγορίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Σύνταξη
Αυστρία: Τέσσερις νεκροί και πολλά προβλήματα στις μεταφορές λόγω της σφοδρής χιονόπτωσης
Οι τελευταίες πληροφορίες 21.02.26

Τέσσερις νεκροί και πολλά προβλήματα στις μεταφορές στην Αυστρία λόγω της σφοδρής χιονόπτωσης

Την τελευταία εβδομάδα οι υπηρεσίες διάσωσης χρειάστηκε να επέμβουν περίπου 200 φορές για να σώσουν ανθρώπους που καταπλακώθηκαν από τα χιόνια στην Αυστρία

Σύνταξη
Αλβανία: Συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία έξω από την έδρα της κυβέρνησης – Επικεφαλής ο Μπερίσα
Δείτε φωτογραφίες 20.02.26

Συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία έξω από την έδρα της κυβέρνησης στην Αλβανία - Επικεφαλής ο Μπερίσα

Διαδηλωτές άρχισαν να εκτοξεύουν βόμβες μολότοφ στο πεζοδρόμιο και στην πρόσοψη της έδρας της κυβέρνησης στην Αλβανία - Η αστυνομία διέλυσε τη συγκέντρωση

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΠΑΣΟΚ: Τα στημένα σόου του Γεωργιάδη εξυπηρετούν στο να δημιουργούνται τεχνητές πολώσεις
Δήλωση Τσουκαλά 21.02.26

ΠΑΣΟΚ: Τα στημένα σόου του Γεωργιάδη εξυπηρετούν στο να δημιουργούνται τεχνητές πολώσεις

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, εξαπέλυσε πυρά κατά του υπουργού Υγείας με αφορμή βίντεο που τον δείχνει να απειλεί δεμένο πισθάγκωνα γιατρό του ΕΣΥ

Σύνταξη
Το ταϊμ άουτ της ντροπής
Βόλεϊ Γυναικών 21.02.26

Το ταϊμ άουτ της ντροπής

Ο προπονητής του Ερυθρού Αστέρα στο βόλεϊ γυναικών προκάλεσε σοκ στην κοινή γνώμη, όταν σε τάιμ άουτ απευθύνθηκε στις παίκτριές του με χυδαίο και προσβλητικό λεξιλόγιο

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η μεγάλη επανάσταση του Αμβούργου
Bundesliga 21.02.26

Η μεγάλη επανάσταση του Αμβούργου

Οι φίλαθλοι του Αμβούργου γίνονται ιδιοκτήτες με 887 ευρώ - Το HSV Supporters Trust αλλάζει τα δεδομένα στο γερμανικό ποδόσφαιρο

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Δήμος Θεσσαλονίκης: Ρεκόρ παραπόνων για επίλυση – Ποια είναι τα αιτήματα των κατοίκων
Σε 2 χρόνια 21.02.26

Ρεκόρ παραπόνων προς επίλυση στον δήμο Θεσσαλονίκης - Ποια είναι τα αιτήματα των κατοίκων

Τα αιτήματα που κατατέθηκαν το 2024 και το 2025 προς τη διοίκηση Αγγελούδη, μέσω της εφαρμογής «Βελτιώνω την Πόλη μου» και τηλεφωνικά στη «Γραμμή Εξυπηρέτησης Πολιτών» ξεπέρασαν τα 128.500

Σύνταξη
Μην κυνηγάς τους πλούσιους, για να διορθώσεις αποτυχημένους προϋπολογισμούς – Δεν θα βγάλεις τίποτα…
Διεθνής Οικονομία 21.02.26

Μην κυνηγάς τους πλούσιους, για να διορθώσεις αποτυχημένους προϋπολογισμούς – Δεν θα βγάλεις τίποτα…

Τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ, αρκετοί πολιτικοί θέλουν να επιβάλουν μεγαλύτερους φόρους στους πλούσιους για να βγάλουν «τα σπασμένα» των κρατικών προϋπολογισμών - Πόσο αποτελεσματικό θα είναι αυτό;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Κρήτη – Τραγωδία με ναυάγιο ανοιχτά του Ηρακλείου: Αυξάνονται οι νεκροί μετανάστες, 27 οι αγνοούμενοι
Κρήτη 21.02.26

Τραγωδία με ναυάγιο ανοιχτά του Ηρακλείου: Αυξάνονται οι νεκροί μετανάστες, 27 οι αγνοούμενοι

Οι διασωθέντες μετανάστες από το περιστατικό νότια του Ηρακλείου, στην Κρήτη είναι 20. Συνεχίζεται η επιχείρηση, ενώ καταγράφηκε δεύτερο καράβι με 67 άτομα στην ίδια περιοχή

Σύνταξη
Λήμνος: Μετράει ζημιές η Μύρινα από τη σαρωτική κακοκαιρία – Ποτάμια οι δρόμοι, ζημιές σε σπίτια και καταστήματα
Λήμνος 21.02.26

Μετράει ζημιές η Μύρινα από τη σαρωτική κακοκαιρία - Ποτάμια οι δρόμοι, ζημιές σε σπίτια και καταστήματα

, αποθήκες και επαγγελματικοί χώροι, σπίτια, γέμισαν λάσπη, ενώ κάτοικοι προσπαθούσαν με κουβάδες και σκούπες να σώσουν ό,τι μπορούσε να σωθεί από την κακοκαιρία που σάρωσε τη Λήμνο

Σύνταξη
Πολονάρα: «Όταν μου είπαν ότι έχω λευχαιμία, σκέφτηκα να αυτοκτονήσω – Η γυναίκα μου με κράτησε στη ζωή»
Euroleague 21.02.26

Πολονάρα: «Όταν μου είπαν ότι έχω λευχαιμία, σκέφτηκα να αυτοκτονήσω – Η γυναίκα μου με κράτησε στη ζωή»

Συγκινεί ο Ακίλε Πολονάρα, καθώς αποκάλυψε ότι σκέφτηκε να αυτοκτονήσει μόλις έμαθε ότι έχει λευχαιμία και τόνισε ότι η γυναίκα του τον κράτησε στη ζωή.

Σύνταξη
Μουρτζούκου: «Έλεγα από την αρχή ότι παιδί μου έφυγε από το χέρι της» ξεσπάει ο πατέρας του Παναγιωτάκη
Φως στο Τούνελ 21.02.26

«Έλεγα από την αρχή ότι παιδί μου έφυγε από το χέρι της» ξεσπάει ο πατέρας του Παναγιωτάκη για τη Μουρτζούκου

«Δικαίωση» είναι η λέξη που επαναλαμβάνει ο πατέρας του μικρού Παναγιωτάκη μιλώντας στο «Φως στο Τούνελ» μετά την ποινική δίωξη εις βάρος της Μουρτζούκου για ανθρωποκτονία από πρόθεση

Σύνταξη
Πού βρίσκονται οι πιο απειλούμενες γλώσσες στον κόσμο;
Ημέρα Μητρικής Γλώσσας 21.02.26

Πού βρίσκονται οι πιο απειλούμενες γλώσσες στον κόσμο;

Γιατί εξαφανίζονται οι γλώσσες; Η απάντηση δεν σχετίζεται μόνο με δημογραφικές μεταβολές, αλλά και με βαθύτερες σχέσεις εξουσίας. Ένας από τους βασικούς παράγοντες είναι ο γλωσσικός ιμπεριαλισμός

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Στο φως παραλείψεις και κενά ασφαλείας για τη φονική έκρηξη στη Βιολάντα
Τραγωδία 21.02.26

Στο φως παραλείψεις και κενά ασφαλείας για τη φονική έκρηξη στη Βιολάντα

Έγγραφα εταιρείας ενεργειακών εγκαταστάσεων αποκαλύπτουν ότι στο πλαίσιο βελτίωσης στις εγκαταστάσεις υγραερίου στη μπισκοτοβιομηχανία, είχαν επισημανθεί ήδη από τον Ιούλιο του 2025 παραβάσεις στην απόσταση των δεξαμενών

Σύνταξη
Νέος κύκλος περιοδειών της «Ιθάκης» – Ο Τσίπρας ανοίγει το κεφάλαιο «επόμενη ημέρα» για τη χώρα
Πολιτική Γραμματεία 21.02.26

Νέος κύκλος περιοδειών της «Ιθάκης» – Ο Τσίπρας ανοίγει το κεφάλαιο «επόμενη ημέρα» για τη χώρα

Νέοι σταθμοί στις περιοδείες του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, ο απολογισμός του 15-19 και τα νέα προγραμματικά πεδία του κυβερνητικού του σχεδίου

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
ΠΑΣΟΚ: Μπλόκο σε υποψήφιους με offshore, στον «αέρα» η πλατφόρμα digitalsociety
Πολιτική Γραμματεία 21.02.26

ΠΑΣΟΚ: Μπλόκο σε υποψήφιους με offshore, στον «αέρα» η πλατφόρμα digitalsociety

Το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει ταχύτητες ενόψει συνεδρίου, εγκαινιάζοντας την ψηφιακή πλατφόρμα digitalsociety.gr και βάζοντας αυστηρό φίλτρο διαφάνειας για τους επίδοξους υποψηφίους- Η ερώτηση για τις offshore ως μέτρο διαφάνειας

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Μπραντ Πιτ: Αναζητώντας τον χολιγουντιανό σταρ ανάμεσα στους σωσίες του στην Ύδρα
Fizz 21.02.26

Μπραντ Πιτ: Αναζητώντας τον χολιγουντιανό σταρ ανάμεσα στους σωσίες του στην Ύδρα

«Βουλιάζει» το νησί του Σαρωνικού με πληρότητα 100% για το συγκεκριμένο τριήμερο. Η παρουσία του Μπραντ Πιτ έχει τραβήξει όλα τα βλέμματα, με τους δημοσιογράφους να τον ακολουθούν σε κάθε του βήμα.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Σε πείσμα όσων λέει η κυβέρνηση, οι πολίτες δεν αισθάνονται ότι σήμερα η οικονομική τους κατάσταση είναι καλύτερη
Editorial 21.02.26

Σε πείσμα όσων λέει η κυβέρνηση, οι πολίτες δεν αισθάνονται ότι σήμερα η οικονομική τους κατάσταση είναι καλύτερη

Το γεγονός ότι η πλειοψηφία των πολιτών δηλώνει ότι το 2019 είχε μεγαλύτερη οικονομική άνεση, απλώς αποδεικνύει την απόσταση ανάμεσα στην κυβερνητική ρητορική και την κατάσταση της ελληνικής κοινωνίας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Τέλος στη διαμάχη Παρί Σεν Ζερμέν και Εμπαπέ
Ποδόσφαιρο 21.02.26

Τέλος στη διαμάχη Παρί Σεν Ζερμέν και Εμπαπέ

Η Παρί Σεν Ζερμέν δεν θα κάνει έφεση στην απόφαση του δικαστηρίου για την καταβολή των δεδουλευμένων του Κιλιάν Εμπαπέ και έτσι οι δύο πλευρές μπορούν να συνεχίσουν τις ζωές τους χωρίς άλλες προστριβές.

Σύνταξη
Λέκκας: Οι σφοδρές βροχές έφεραν διαρκείς κατολισθήσεις – Γιατί το πρόβλημα με τη λειψυδρία παραμένει
«Τα δύσκολα μπροστά μας» 21.02.26

Οι σφοδρές βροχές έφεραν διαρκείς κατολισθήσεις - Ο Λέκκας εξηγεί γιατί το πρόβλημα με τη λειψυδρία παραμένει

«Για τα κατολισθητικά φαινόμενα υπάρχουν διάφορα αίτια, όπως οι μεγάλες μορφολογικές κλίσεις, η φύση των πετρωμάτων, το επιφανειακό και το υπόγειο νερό», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Ευθύμης Λέκκας

Σύνταξη
Σοκαριστικό βίντεο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες: Αθλήτρια παραλίγο να χάσει το μάτι της από λεπίδα πατινιού αντιπάλου (vid)
Άλλα Αθλήματα 21.02.26

Σοκαριστικό βίντεο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες: Αθλήτρια παραλίγο να χάσει το μάτι της από λεπίδα πατινιού αντιπάλου (vid)

Γλίτωσε τα χειρότερα η Πολωνή αθλήτρια που παραλίγο να χάσει το μάτι της, από λεπίδα πατινιού αντιπάλου στον ημιτελικό του αγωνίσματος short track.

Σύνταξη
«Είναι πολύ χοντρός για ένα κουλούρι ακόμα» – Η Έιμι Γουάινχαουζ για τον φωτογράφο που απαθανάτισε το θρίαμβο της 
Μνήμες 21.02.26

«Είναι πολύ χοντρός για ένα κουλούρι ακόμα» – Η Έιμι Γουάινχαουζ για τον φωτογράφο που απαθανάτισε το θρίαμβο της 

Από τη Νταϊάνα στην Έιμι Γουάινχαουζ, ο φωτογράφος διασημοτήτων Ρίτσαρντ Γιανγκ μίλησε για τις σχέσεις πίσω από τις λήψεις του στο BBC

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο