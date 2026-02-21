newspaper
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026
21.02.2026 | 12:51
Αλλαγές στο νυχτερινό ωράριο της κόκκινης γραμμής του Μετρό
Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου θολώνει την πορεία των επιτοκίων της Fed
Διεθνής Οικονομία 21 Φεβρουαρίου 2026, 16:39

Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου θολώνει την πορεία των επιτοκίων της Fed

Πιο δύσκολη η εξίσωση της νομισματικής πολιτικής για την Federal Reseve

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Νέα ερωτήματα στα μέλη της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοιχτής Αγοράς (FOMC)  της Federal Reserve θέτει η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που αποφάνθηκε ότι οι αμοιβαίου δασμοί Τραμπ είναι παράνομοι. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πέρασαν τον τελευταίο χρόνο προσπαθώντας να κατανοήσουν πώς οι δασμοί θα επηρέαζαν τον πληθωρισμό και την οικονομική πορεία.

Πολλοί από αυτούς μόλις πρόσφατα απέκτησαν την εμπιστοσύνη ότι οι αυξήσεις τιμών που προκλήθηκαν από τους δασμούς του περασμένου έτους σύντομα θα υποχωρούσαν. Τώρα, αναγκάζονται να αναρωτηθούν εάν η διαδικασία θα μπορούσε να αντιστραφεί ή να ανασταλεί, ενώ η κυβέρνηση αναζητά λύσεις για να επιβάλει εκ νέου τους ίδιους φόρους υπό άλλη εξουσία.

Περίπλοκη απόφαση για την Federal Reserve

Σε αυτό το διάστημα, η Fed μένει να μαντεύει για το αποτέλεσμα, αντιμετωπίζοντας μια πιο περίπλοκη απόφαση για το πότε ή εάν θα συνεχίσει τη μείωση των επιτοκίων.

«Υπάρχει απαίτηση αποπληρωμής των εταιρειών που έχουν πληρώσει;… Αν ναι, αυτό αποτελεί μεγάλη αναστάτωση» υπογράμμισε ο πρόεδρος της Fed της Ατλάντα, Ράφαελ Μπόστικ, σε εμφάνισή του στο Μπέρμιγχαμ της Αλαμπάμα. «Μήπως αυτό οδηγεί τις επιχειρήσεις να επιστρέψουν σε παλιά επιχειρηματικά μοντέλα σχετικά με το από πού προμηθεύονται τις προμήθειές τους;… Θα υπάρξει άλλο μέσο για να επιβληθούν όλοι αυτοί οι δασμοί στο ίδιο επίπεδο ή υπάρχουν περιορισμοί;»

Η νέα αβεβαιότητα γύρω από τις προοπτικές της Fed ήταν εμφανής στις αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επιτοκίων, όπου οι traders στοιχηματίζουν στην κατεύθυνση του κόστους δανεισμού. Αυτές οι αγορές ταλαντεύτηκαν την Παρασκευή μεταξύ στοιχημάτων ότι η Federal Reserve θα αρχίσει να μειώνει ξανά τα επιτόκια τον Ιούνιο ή θα περιμένει μέχρι τον Ιούλιο, αντανακλώντας τις επιπλοκές που έχει εισαγάγει η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Θα καθυστερήσουν οι επιχειρήσεις τις προγραμματισμένες αυξήσεις τιμών λόγω της απόφασης, μειώνοντας τον πληθωρισμό; Θα καθυστερήσουν τις προσλήψεις ή τις επενδύσεις λόγω της αβεβαιότητας, όπως έκαναν πολλοί πέρυσι;

Οι δηλώσεις Μπέσεντ

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ δήλωσε ότι η νομική διαμάχη για τις επιστροφές των ακυρωμένων φόρων θα μπορούσε να διαρκέσει «εβδομάδες, μήνες, χρόνια» για να επιλυθεί. Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση θα επιβάλει εναλλακτικούς δασμούς εισαγωγών βάσει αυτού που ο Μπέσεντ χαρακτήρισε δοκιμασμένες αρχές για να καλύψει το δασμολογικό κενό που άφησε η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου με ψήφους 6-3.

«Κανείς δεν πρέπει να περιμένει ότι τα έσοδα από τους δασμούς θα μειωθούν», δήλωσε ο Μπέσεντ στην Οικονομική Λέσχη του Ντάλας. Απαντώντας με οργή στην απόφαση, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή έναν άμεσο νέο δασμό 10% στις εισαγωγές από όλες τις χώρες, επιπλέον οποιωνδήποτε υφιστάμενων δασμών.

Εάν οι νέοι δασμοί της κυβέρνησης Τραμπ είναι ουσιαστικά αντικαταστάσεις ένας προς έναν των παλαιών δασμών που επιβάλλονται βάσει έκτακτων εξουσιών γνωστών ως Διεθνής Νόμος για τις Οικονομικές Εξουσίες Έκτακτης Ανάγκης (IEEPA), ο πρόεδρος της Fed του Σεντ Λούις, Αλμπέρτο ​​Μουσαλέμ, δήλωσε στο Fox Business Network ότι η δική του οικονομική πρόβλεψη δεν θα αλλάξει πολύ.

Ωστόσο, είπε ότι σχεδιάζει να μιλήσει απευθείας με τους διευθύνοντες συμβούλους για να μάθει πώς σχεδιάζουν να διαχειριστούν τη μετάβαση.
«Είναι πιθανό, καθώς οι εταιρείες αρχίζουν να σκέφτονται πώς θα μεταβούν από την πληρωμή δασμών IEEPA στην πληρωμή ενός διαφορετικού είδους δασμών, αυτό θα μπορούσε να εισαγάγει μια περίοδο αβεβαιότητας για τις εταιρείες», δήλωσε ο Musalem στον Edward Lawrence του Fox Business Network.
Για την πρόεδρο της Fed του Ντάλας, Lorie Logan, η απόφαση σημαίνει επίσης μια νέα έλλειψη σαφήνειας. «Είναι κάτι στο οποίο θα δώσουμε προσοχή, αλλά δεν έχω κάποια συγκεκριμένη άποψη», είπε στη Νέα Υόρκη.
Πηγή: ΟΤ

Τρόφιμα – ποτά
Κρασί: Εξαγορές, ζημιές και η υπόθεση Σπυρόπουλου – Γιατί τα μισά οινοποιεία είναι προς πώληση

Κρασί: Εξαγορές, ζημιές και η υπόθεση Σπυρόπουλου – Γιατί τα μισά οινοποιεία είναι προς πώληση

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις
Crypto: Κερδίζει έδαφος η η πρόταση να μην φορολογείται η υπεραξία από την αγοραπωλησία 

Crypto: Κερδίζει έδαφος η η πρόταση να μην φορολογείται η υπεραξία από την αγοραπωλησία 

Σύνταξη
Μην κυνηγάς τους πλούσιους, για να διορθώσεις αποτυχημένους προϋπολογισμούς – Δεν θα βγάλεις τίποτα…
Διεθνής Οικονομία 21.02.26

Μην κυνηγάς τους πλούσιους, για να διορθώσεις αποτυχημένους προϋπολογισμούς – Δεν θα βγάλεις τίποτα…

Τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ, αρκετοί πολιτικοί θέλουν να επιβάλουν μεγαλύτερους φόρους στους πλούσιους για να βγάλουν «τα σπασμένα» των κρατικών προϋπολογισμών - Πόσο αποτελεσματικό θα είναι αυτό;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
ΕΕ: Το σχέδιο «Made in Europe» πυροδοτεί έντονο λόμπινγκ στις Βρυξέλλες
Διεθνής Οικονομία 19.02.26

ΕΕ: Το σχέδιο «Made in Europe» πυροδοτεί έντονο λόμπινγκ στις Βρυξέλλες

Η στρατηγική ευρωπαϊκής προτίμησης αντιμετωπίζει έντονο λόμπινγκ τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ.. Η πρόταση καθυστέρησε ήδη μια φορά και τώρα κινδυνεύει να αναβληθεί ξανά

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Θα κυριαρχήσει η δημοκρατία έναντι του καπιταλισμού ή θα αφομοιωθεί από αυτόν;
Φόροι στους υπερπλούσιους 17.02.26

Θα κυριαρχήσει η δημοκρατία έναντι του καπιταλισμού ή θα αφομοιωθεί από αυτόν;

Για να επικρατήσει η δημοκρατία έναντι του «Καισαρισμού», πρέπει να φορολογήσουμε τον ακραίο πλούτο – και πρέπει να το κάνουμε γρήγορα, προειδοποιούν διεθνείς οικονομολόγοι

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
LIVE: Ολυμπιακός – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 21.02.26

LIVE: Ολυμπιακός – Παναιτωλικός

LIVE: Ολυμπιακός – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Παναιτωλικός για την 22η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Τσίπρας: Οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να αντισταθούμε – Να φέρουμε ελπίδα ενάντια στον φόβο και αξιοπρέπεια ενάντια στις βάρβαρες νεοφιλελεύθερες πολιτικές
Μήνυμα ελπίδας 21.02.26

Τσίπρας: Οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να αντισταθούμε – Να φέρουμε ελπίδα ενάντια στον φόβο και αξιοπρέπεια ενάντια στις βάρβαρες νεοφιλελεύθερες πολιτικές

Στην εθνική διάσκεψη της ιταλικής αριστερής οργάνωσης Compagno e il Mondo μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας, τονίζοντας πως «οι προοδευτικές δυνάμεις έχουν αγωνιστεί στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και σε όλη την Ευρώπη ενάντια στις σύγχρονες ολιγαρχίες και τις κλεπτοκρατίες και θα συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες»

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Ο Μάικλ Ιμπεριόλι πιστεύει ότι πολλοί από τους χαρακτήρες του «The Sopranos» θα ψήφιζαν Τραμπ
«Δεν το βρίσκω κομψό» 21.02.26

Ο Μάικλ Ιμπεριόλι πιστεύει ότι πολλοί από τους χαρακτήρες του «The Sopranos» θα ψήφιζαν Τραμπ

Όπως δήλωσε ο Μάικλ Ιμπεριόλι σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εφημερίδα The Independent, το «The Sopranos» αφορά τον σύγχρονο καπιταλισμό - και όχι μονάχα μια οικογένεια μαφιόζων.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Άιντραχτ Φρανκφούρτης
Ποδόσφαιρο 21.02.26

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Άιντραχτ Φρανκφούρτης

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπάγερν Μονάχου – Άιντραχτ Φρανκφούρτης για την 23η αγωνιστική της Bundesliga.

Σύνταξη
LIVE: Oυνιόν Βερολίνου – Λεβερκούζεν
Ποδόσφαιρο 21.02.26

LIVE: Oυνιόν Βερολίνου – Λεβερκούζεν

LIVE: Oυνιόν Βερολίνου – Λεβερκούζεν. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Oυνιόν Βερολίνου – Λεβερκούζεν για την 23η αγωνιστική της Bundesliga.

Σύνταξη
Κλιματική αλλαγή: Οι εκτεταμένες πλημμύρες στη Μεσόγειο πυροδοτούν φόβους για ελλείψεις και άνοδο τιμών
Κλιματική αλλαγή 21.02.26

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα στη Μεσόγειο πυροδοτούν φόβους για ελλείψεις και άνοδο τιμών

Τα ακραία κλιματικά φαινόμενα, όπως οι σφοδρές βροχοπτώσεις και οι πλημμύρες, πλήττουν καλλιέργειες σε Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία και Μαρόκο διαταράσσοντας την εφοδιαστική αλυσίδα της Ευρώπης

Σύνταξη
Σοφιανός: Η ταυτότητα των «200» της Καισαριανής δεν μπορεί να παραποιηθεί, ήταν ήρωες κομμουνιστές
ΚΚΕ 21.02.26

Σοφιανός: Η ταυτότητα των «200» της Καισαριανής δεν μπορεί να παραποιηθεί, ήταν ήρωες κομμουνιστές

«Αρνήθηκαν να υπογράψουν δηλώσεις μετανοίας, οι περισσότεροι από αυτούς δεν θα βρίσκονταν στη μάντρα της Καισαριανής αν είχαν υπογράψει δηλώσεις μετανοίας, αποκήρυξης του κομμουνισμού», είπε ο Νίκος Σοφιανός

Σύνταξη
Γιατί η AI δεν μπορεί να μας πάρει τις δουλειές – Τι φρενάρει την πλήρη αυτοματοποίηση
AI 21.02.26

Γιατί η AI δεν μπορεί να μας πάρει τις δουλειές - Τι φρενάρει την πλήρη αυτοματοποίηση

Παράγοντες που δεν ποσοτικοποιούνται αποτελούν κρίσιμους φραγμούς που προσώρας δεν επιτρέπουν την πλήρη αντικατάσταση των ανθρώπων από την AI, λέει ο αμερικανός μεγαλοεπενδυτής, Μαρκ Κιούμπαν

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
LIVE: Γιουβέντους – Κόμο
Serie A 21.02.26

LIVE: Γιουβέντους – Κόμο

LIVE: Γιουβέντους – Κόμο. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γιουβέντους – Κόμο για την 26η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Ασυδοσία τέλος: Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για τους δασμούς στέλνει στον Τραμπ ένα ηχηρό μήνυμα
ΗΠΑ 21.02.26

Ασυδοσία τέλος: Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για τους δασμούς στέλνει στον Τραμπ ένα ηχηρό μήνυμα

Το συντηρητικό δικαστήριο είχε δώσει στον Τραμπ σχεδόν όλα όσα επιθυμούσε – μέχρι τώρα, που δύο από τους τρεις διορισθέντες του γύρισαν την πλάτη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός βράβευσε τον Βαλμπουενά για τα 800 ματς στην καριέρα του! (pics)
Ποδόσφαιρο 21.02.26

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός βράβευσε τον Βαλμπουενά για τα 800 ματς στην καριέρα του! (pics)

Ο Ματιέ Βαλμπουενά ξεπέρασε τις 800 συμμετοχές σε συλλογικό επίπεδο στην καριέρα του και η ΠΑΕ Ολυμπιακός τον βράβευσε πριν την έναρξη του αγώνα της Β’ ομάδας με την Καλαμάτα.

Σύνταξη
Σύνταξη
Η κακοκαιρία σάρωσε τη Λήμνο – «Έχουμε φοβερές ζημιές, πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα» λέει στο in η δήμαρχος του νησιού
Ελλάδα 21.02.26

Η κακοκαιρία σάρωσε τη Λήμνο – «Έχουμε φοβερές ζημιές, πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα» λέει στο in η δήμαρχος του νησιού

«Έχουμε τεράστια προβλήματα για άλλη μία φορά. Είμαστε συνεχώς σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης» τόνισε στο in η δήμαρχος Λήμνου Ελεωνόρα Γεώργα

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
«Σύμπνοια, ομοφροσύνη και ενότητα» – Το μήνυμα Τασούλα στην επετειακή εκδήλωση απελευθέρωσης των Ιωαννίνων
Επικαιρότητα 21.02.26

«Σύμπνοια, ομοφροσύνη και ενότητα» – Το μήνυμα Τασούλα στην επετειακή εκδήλωση απελευθέρωσης των Ιωαννίνων

«Σύμπνοια, ομοφροσύνη και ενότητα» είναι το μήνυμα που έστειλε από τα Ιωάννινα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος τιμά με την παρουσία του τις επετειακές εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της πόλης.

Σύνταξη
«Οι αποκλεισμοί των ΗΠΑ φέρνουν το σύστημα υγείας της Κούβας στο χείλος του γκρεμού», λέει ο υπουργός Υγείας
Ανθρωπιστική κρίση 21.02.26

«Οι αποκλεισμοί των ΗΠΑ φέρνουν το σύστημα υγείας της Κούβας στο χείλος του γκρεμού», λέει ο υπουργός Υγείας

Ο υπουργός Υγείας της Κούβας δηλώνει ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός του πετρελαίου στη χώρα του καθιστά τα νοσοκομεία ανίσχυρα και θέτει σε κίνδυνο χιλιάδες ζωές

Σύνταξη
«Οι θεοί ήταν με το μέρος μου» – Ο φωτογράφος του Reuters πίσω από τo viral κλικ της σύλληψης του Άντριου
Ιστορική εικόνα 21.02.26

«Οι θεοί ήταν με το μέρος μου» - Ο φωτογράφος του Reuters πίσω από τo viral κλικ της σύλληψης του Άντριου

«Οι θεοί της φωτογραφίας ήταν με το μέρος μου», δήλωσε ο Φιλ Νομπλ, ο φωτογράφος του Reuters που τράβηξε τη φωτογραφία της σύλληψης του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ, ενώ περιγράφει πώς έγινε το μαγικό κλικ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Νέα Αριστερά για ναυάγιο στο Ηράκλειο: Η επανάληψη αναδεικνύει τα αδιέξοδα της πολιτικής Μητσοτάκη – Πλεύρη
Κρήτη 21.02.26

Νέα Αριστερά για ναυάγιο στο Ηράκλειο: Η επανάληψη αναδεικνύει τα αδιέξοδα της πολιτικής Μητσοτάκη – Πλεύρη

Η Νέα Αριστερά ζητεί άμεση και πλήρη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε τόσο το σημερινό ναυάγιο με μετανάστες στο Ηράκλειο, όσο και εκείνο της Χίου

Σύνταξη
Κατασχέσεις αυτοσχέδιων όπλων στις φυλακές Δομοκού – Έρευνες μετά τη δολοφονία του 43χρονου ισοβίτη
Ελλάδα 21.02.26

Κατασχέσεις αυτοσχέδιων όπλων στις φυλακές Δομοκού – Έρευνες μετά τη δολοφονία του 43χρονου ισοβίτη

Στη Β1 πτέρυγα των φυλακών Δομοκού, σωφρονιστικοί υπάλληλοι εντόπισαν και κατέσχεσαν έξι αυτοσχέδια μαχαίρια, τέσσερις λάμες μήκους από 47 έως 50 εκατοστά, μία μεταλλική βέργα μήκους 95 εκατοστών, καθώς και μικροποσότητα ναρκωτικών ουσιών

Σύνταξη
Διάσκεψη κορυφής για την Τεχνητή Νοημοσύνη: Έκκληση για μία AI «ασφαλή, αξιόπιστη και ακμαία»
Νέο Δελχί 21.02.26

Διάσκεψη κορυφής για την Τεχνητή Νοημοσύνη: Έκκληση για μία AI «ασφαλή, αξιόπιστη και ακμαία»

Μεταξύ των καυτών θεμάτων ήταν τα πλεονεκτήματα της πολύγλωσσης μετάφρασης από την Τεχνητή Νοημοσύνη, οι απειλές επί της απασχόλησης και το πρόβλημα της ενεργειακής κατανάλωσης των κέντρων δεδομένων

Σύνταξη
