Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου θολώνει την πορεία των επιτοκίων της Fed

Νέα ερωτήματα στα μέλη της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοιχτής Αγοράς (FOMC) της Federal Reserve θέτει η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που αποφάνθηκε ότι οι αμοιβαίου δασμοί Τραμπ είναι παράνομοι. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πέρασαν τον τελευταίο χρόνο προσπαθώντας να κατανοήσουν πώς οι δασμοί θα επηρέαζαν τον πληθωρισμό και την οικονομική πορεία.

Πολλοί από αυτούς μόλις πρόσφατα απέκτησαν την εμπιστοσύνη ότι οι αυξήσεις τιμών που προκλήθηκαν από τους δασμούς του περασμένου έτους σύντομα θα υποχωρούσαν. Τώρα, αναγκάζονται να αναρωτηθούν εάν η διαδικασία θα μπορούσε να αντιστραφεί ή να ανασταλεί, ενώ η κυβέρνηση αναζητά λύσεις για να επιβάλει εκ νέου τους ίδιους φόρους υπό άλλη εξουσία.

Περίπλοκη απόφαση για την Federal Reserve

Σε αυτό το διάστημα, η Fed μένει να μαντεύει για το αποτέλεσμα, αντιμετωπίζοντας μια πιο περίπλοκη απόφαση για το πότε ή εάν θα συνεχίσει τη μείωση των επιτοκίων.

«Υπάρχει απαίτηση αποπληρωμής των εταιρειών που έχουν πληρώσει;… Αν ναι, αυτό αποτελεί μεγάλη αναστάτωση» υπογράμμισε ο πρόεδρος της Fed της Ατλάντα, Ράφαελ Μπόστικ, σε εμφάνισή του στο Μπέρμιγχαμ της Αλαμπάμα. «Μήπως αυτό οδηγεί τις επιχειρήσεις να επιστρέψουν σε παλιά επιχειρηματικά μοντέλα σχετικά με το από πού προμηθεύονται τις προμήθειές τους;… Θα υπάρξει άλλο μέσο για να επιβληθούν όλοι αυτοί οι δασμοί στο ίδιο επίπεδο ή υπάρχουν περιορισμοί;»

Η νέα αβεβαιότητα γύρω από τις προοπτικές της Fed ήταν εμφανής στις αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επιτοκίων, όπου οι traders στοιχηματίζουν στην κατεύθυνση του κόστους δανεισμού. Αυτές οι αγορές ταλαντεύτηκαν την Παρασκευή μεταξύ στοιχημάτων ότι η Federal Reserve θα αρχίσει να μειώνει ξανά τα επιτόκια τον Ιούνιο ή θα περιμένει μέχρι τον Ιούλιο, αντανακλώντας τις επιπλοκές που έχει εισαγάγει η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Θα καθυστερήσουν οι επιχειρήσεις τις προγραμματισμένες αυξήσεις τιμών λόγω της απόφασης, μειώνοντας τον πληθωρισμό; Θα καθυστερήσουν τις προσλήψεις ή τις επενδύσεις λόγω της αβεβαιότητας, όπως έκαναν πολλοί πέρυσι;

Οι δηλώσεις Μπέσεντ

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ δήλωσε ότι η νομική διαμάχη για τις επιστροφές των ακυρωμένων φόρων θα μπορούσε να διαρκέσει «εβδομάδες, μήνες, χρόνια» για να επιλυθεί. Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση θα επιβάλει εναλλακτικούς δασμούς εισαγωγών βάσει αυτού που ο Μπέσεντ χαρακτήρισε δοκιμασμένες αρχές για να καλύψει το δασμολογικό κενό που άφησε η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου με ψήφους 6-3.

«Κανείς δεν πρέπει να περιμένει ότι τα έσοδα από τους δασμούς θα μειωθούν», δήλωσε ο Μπέσεντ στην Οικονομική Λέσχη του Ντάλας. Απαντώντας με οργή στην απόφαση, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή έναν άμεσο νέο δασμό 10% στις εισαγωγές από όλες τις χώρες, επιπλέον οποιωνδήποτε υφιστάμενων δασμών.

Εάν οι νέοι δασμοί της κυβέρνησης Τραμπ είναι ουσιαστικά αντικαταστάσεις ένας προς έναν των παλαιών δασμών που επιβάλλονται βάσει έκτακτων εξουσιών γνωστών ως Διεθνής Νόμος για τις Οικονομικές Εξουσίες Έκτακτης Ανάγκης (IEEPA), ο πρόεδρος της Fed του Σεντ Λούις, Αλμπέρτο ​​Μουσαλέμ, δήλωσε στο Fox Business Network ότι η δική του οικονομική πρόβλεψη δεν θα αλλάξει πολύ.

Ωστόσο, είπε ότι σχεδιάζει να μιλήσει απευθείας με τους διευθύνοντες συμβούλους για να μάθει πώς σχεδιάζουν να διαχειριστούν τη μετάβαση.

«Είναι πιθανό, καθώς οι εταιρείες αρχίζουν να σκέφτονται πώς θα μεταβούν από την πληρωμή δασμών IEEPA στην πληρωμή ενός διαφορετικού είδους δασμών, αυτό θα μπορούσε να εισαγάγει μια περίοδο αβεβαιότητας για τις εταιρείες», δήλωσε ο Musalem στον Edward Lawrence του Fox Business Network.

Για την πρόεδρο της Fed του Ντάλας, Lorie Logan, η απόφαση σημαίνει επίσης μια νέα έλλειψη σαφήνειας. «Είναι κάτι στο οποίο θα δώσουμε προσοχή, αλλά δεν έχω κάποια συγκεκριμένη άποψη», είπε στη Νέα Υόρκη.