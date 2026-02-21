newspaper
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026
21.02.2026 | 12:51
Αλλαγές στο νυχτερινό ωράριο της κόκκινης γραμμής του Μετρό
Ασυδοσία τέλος: Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για τους δασμούς στέλνει στον Τραμπ ένα ηχηρό μήνυμα
Κόσμος 21 Φεβρουαρίου 2026, 15:50

Ασυδοσία τέλος: Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για τους δασμούς στέλνει στον Τραμπ ένα ηχηρό μήνυμα

Το συντηρητικό δικαστήριο είχε δώσει στον Τραμπ σχεδόν όλα όσα επιθυμούσε – μέχρι τώρα, που δύο από τους τρεις διορισθέντες του γύρισαν την πλάτη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μετά από μια αγωνιώδη χρονιά, κατά την οποία το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό αμέτοχο και παρακολουθούσε τον Ντόναλντ Τραμπ να δοκιμάζει τα όρια του συνταγματικού διαχωρισμού των εξουσιών, το ανώτατο δικαστικό σώμα αποφάσισε τελικά να θέσει σαφή όρια στην ολοένα και πιο αυταρχική του στάση.

Η απόφαση της Παρασκευής ήρθε ως σημαντική υπενθύμιση ότι η εξουσία του προέδρου δεν είναι απόλυτη.

Η απόφαση αφορά κυρίως τις εκτεταμένες δασμολογικές επιβαρύνσεις που επέβαλε ο Τραμπ, τις οποίες το Ανώτατο Δικαστήριο κήρυξε παράνομες.

Αυτό σήμαινε ότι ο πρόεδρος έχασε ένα από τα βασικά του «όπλα», το οποίο χρησιμοποιούσε για να ασκεί πίεση τόσο σε ξένες χώρες όσο και σε πολιτικούς αντιπάλους εντός των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ενδιάμεσες εκλογές και οικονομική πολιτική

Με τις ενδιάμεσες εκλογές να απέχουν μόλις εννέα μήνες, η απώλεια αυτού του εργαλείου ήταν σημαντική, σύμφωνα με τον Guardian.

Η Barb McQuade, καθηγήτρια νομικής στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, δήλωσε:

«Το δικαστήριο θυμήθηκε ότι το Κογκρέσο είναι ένας ξεχωριστός και ισότιμος κλάδος της κυβέρνησης. Ένα από τα αγαπημένα όπλα του Τραμπ αφαιρέθηκε από το οπλοστάσιό του εκβιασμού».

Η αντίδραση του Τραμπ ήταν άμεση και οργισμένη.

Μέσω των social media, εξαπέλυσε προσωπικές επιθέσεις σε κεφαλαία γράμματα εναντίον των δικαστών που τον αψήφησαν, χρησιμοποιώντας χαρακτηρισμούς όπως «ΑΝΟΗΤΟΙ» και «ΣΚΥΛΚΙΑ» για τους φιλελεύθερους και κατηγορώντας τους συντηρητικούς για αδυναμία, εκτός από τους τρεις που χαρακτήρισε «διαποτισμένους με δύναμη, σοφία και αγάπη για τη χώρα μας».

Η στάση του Ανώτατου Δικαστηρίου προς τον Τραμπ

Η φλυαρία του Τραμπ δεν αντικατοπτρίζει πλήρως την πραγματικότητα: κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του, οι συντηρητικοί δικαστές με υπερπλειοψηφία έχουν, μέχρι στιγμής, συχνά υποστήριξη την αλλοπρόσαλλή στάση του προέδρου.

Οι προσωρινές αποφάσεις που εξέδιδε το Ανώτατο Δικαστήριο, συνολικά 24 σε έναν χρόνο, έδωσαν στον Τραμπ ένα σημαντικό πλεονέκτημα, ανατρέποντας πολλές προσπάθειες των κατώτερων δικαστηρίων να περιορίσουν την εξουσία του.

Αρκετές από αυτές επέτρεψαν στον πρόεδρο να υπερβεί αρμοδιότητες που ανήκουν στο Κογκρέσο, όπως η απομάκρυνση επικεφαλής κυβερνητικών οργανισμών.

Ωστόσο, η απόφαση της Παρασκευής για τους δασμούς αποτελεί μια στροφή, περιορίζοντας καθαρά την εξουσία του προέδρου σε θέματα φορολόγησης, που σύμφωνα με το Σύνταγμα ανήκουν αποκλειστικά στο Κογκρέσο.

Ο Ρόμπερτς και η ανακατανομή δυνάμεων

Μια από τις πιο αξιοσημείωτες πτυχές της απόφασης είναι η επιστροφή του Τζον Ρόμπερτς στην ηγεσία του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Ο Ρόμπερτς, που βρέθηκε παλαιότερα σε μειοψηφία σε σημαντικές αποφάσεις όπως η Dobbs ενάντια στις αμβλώσεις, κατάφερε αυτή τη φορά να σχηματίσει μια απρόσμενη συμμαχία 6-3.

Οι δύο δεξιοί δικαστές που τον συνόδευσαν, Νιλ Γκόρσουτς και Έιμι Κόνι Μπάρετ, είχαν διοριστεί από τον Τραμπ, ενώ οι τρεις φιλελεύθεροι δικαστές ολοκλήρωσαν την πλειοψηφία, δίνοντας στον Τραμπ ένα σαφές χτύπημα.

Η ψήφος των Γκόρσουτς και Μπάρετ ήταν καθοριστική.

Η Μπάρετ έχει δείξει ανεξάρτητη τάση σε αρκετές αποφάσεις, ενώ η στάση του Γκόρσουτς εξέπληξε πολλούς, δεδομένης της στενής του συντηρητικής πορείας.

Η επιλογή τους να ακολουθήσουν τον Ρόμπερτς υποδηλώνει ότι ακόμη και συντηρητικοί δικαστές μπορούν να περιορίσουν τις υπερβολές ενός προέδρου που αγνοεί τα συνταγματικά όρια.

Δασμοί, συνταγματικές εξουσίες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις

Η απόφαση της Παρασκευής είναι σαφής: η επίκληση του Τραμπ του Διεθνούς Νόμου για τις Οικονομικές Εξουσίες Έκτακτης Ανάγκης (IEEPA) δεν του δίνει το δικαίωμα να επιβάλλει δασμούς.

Οι δασμοί είναι φόροι, και η εξουσία αυτή ανήκει αποκλειστικά στο Κογκρέσο. Αυτή η απόφαση θέτει σαφή όρια και αποτελεί προειδοποίηση για μελλοντικές ενέργειες του προέδρου που θα παραβιάζουν το Σύνταγμα.

Οι νομικοί αναλυτές του Ανώτατου Δικαστηρίου θα περάσουν τους επόμενους μήνες μελετώντας τις λεπτομέρειες της απόφασης, αναζητώντας ενδείξεις για τις ισορροπίες εξουσίας ανάμεσα στους εννέα δικαστές.

Η νέα σύνθεση 6-3 ενδέχεται να επηρεάσει μελλοντικές υποθέσεις, όπως η προσπάθεια του Τραμπ να περιορίσει το δικαίωμα ιθαγένειας που κατοχυρώνεται στο 14ο τροποποιητικό άρθρο.

Η αντίδραση του Τραμπ

Ο Τραμπ αντέδρασε δημόσια και με προσωπικούς χαρακτηρισμούς προς τους δικαστές που τον «πρόδωσαν». Στη συνέντευξη Τύπου του Λευκού Οίκου, επικέντρωσε την κριτική του στην Μπάρετ και τον Γκόρσουτς, χαρακτηρίζοντας την απόφασή τους «τρομερή» και «ντροπή για τις οικογένειές τους».

Η δημόσια αυτή έκφραση οργής τον ξεχωρίζει από προηγούμενους προέδρους των ΗΠΑ, που συνήθως προτιμούν πιο συγκρατημένες αντιδράσεις απέναντι στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Παρά την αρχική αντίδραση, ο Τραμπ ανακοίνωσε γρήγορα νέους δασμούς υπό διαφορετική νομοθετική εξουσία, προσπαθώντας να διατηρήσει τα πολιτικά του πλεονεκτήματα.

Το Ανώτατο Δικαστήριο όμως έκανε σαφές ότι υπάρχει όριο στην εξουσία του προέδρου.

Προκλήσεις για το μέλλον

Η απόφαση αυτή δεν αποτελεί γενναιότητα από πλευράς του δικαστηρίου, όπως επισήμανε η Λίζα Γκρέιβς, ειδική στο δεξιό νομικό κίνημα:

«Είναι το δικαστήριο του Ρόμπερτς που κάνει το ελάχιστο δυνατό για να περιορίσει την κατάχρηση εξουσίας του Τραμπ».

Παρά ταύτα, θέτει ένα σημαντικό προηγούμενο και στέλνει το μήνυμα ότι ακόμη και ένας ισχυρός πρόεδρος υπόκειται στους περιορισμούς του Συντάγματος.

«Οι αποκλεισμοί των ΗΠΑ φέρνουν το σύστημα υγείας της Κούβας στο χείλος του γκρεμού», λέει ο υπουργός Υγείας
Ανθρωπιστική κρίση 21.02.26

«Οι αποκλεισμοί των ΗΠΑ φέρνουν το σύστημα υγείας της Κούβας στο χείλος του γκρεμού», λέει ο υπουργός Υγείας

Ο υπουργός Υγείας της Κούβας δηλώνει ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός του πετρελαίου στη χώρα του καθιστά τα νοσοκομεία ανίσχυρα και θέτει σε κίνδυνο χιλιάδες ζωές

Σύνταξη
Κόσμος 21.02.26

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πού βρίσκονται οι πιο απειλούμενες γλώσσες στον κόσμο;
Ημέρα Μητρικής Γλώσσας 21.02.26

Πού βρίσκονται οι πιο απειλούμενες γλώσσες στον κόσμο;

Γιατί εξαφανίζονται οι γλώσσες; Η απάντηση δεν σχετίζεται μόνο με δημογραφικές μεταβολές, αλλά και με βαθύτερες σχέσεις εξουσίας. Ένας από τους βασικούς παράγοντες είναι ο γλωσσικός ιμπεριαλισμός

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αμνηστία σε εκατοντάδες πολιτικούς κρατούμενους στη Βενεζουέλα
Κόσμος 21.02.26

Αμνηστία σε εκατοντάδες πολιτικούς κρατούμενους στη Βενεζουέλα

Εγκρίθηκε ομόφωνα από το κοινοβούλιο της Βενεζουέλας ο νόμος περί χορήγησης αμνηστίας, που αναμένεται να επιτρέψει την απελευθέρωση εκατοντάδων κρατουμένων που χαρακτηρίζονται πολιτικοί

Σύνταξη
Ουκρανία: Ρωσικά drones χτύπησαν σπίτια και σχολείο στην Οδησσό κατά τη διάρκεια της νύχτας
Ουκρανία 21.02.26

Ρωσικά drones χτύπησαν σπίτια και σχολείο στην Οδησσό κατά τη διάρκεια της νύχτας

Η πόλη Οδησσός στη νότια Ουκρανία δέχτηκε άλλη μια ρωσική επίθεση με drones κατά τη διάρκεια της νύχτας της 21ης Φεβρουαρίου, με αποτέλεσμα να καταστραφούν κτίρια κατοικιών και ένα σχολείο

Σύνταξη
Επιμένει ο Τραμπ στους δασμούς που επέβαλε – Αγνοεί Κογκρέσο και Ανώτατο Δικαστήριο, αλλά μέχρι πότε
Τόμπολα 21.02.26

Επιμένει ο Τραμπ στους δασμούς που επέβαλε – Αγνοεί Κογκρέσο και Ανώτατο Δικαστήριο, αλλά μέχρι πότε

Οι Δημοκρατικοί πιέζουν ήδη την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει σε επιστροφές χρημάτων, κάτι που ο ίδιος απέρριψε - Επιφυλακτική η ΕΕ, ανησυχεί για την εμπορική συμφωνία που υπέγραψε με τις ΗΠΑ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Δασμοί Τραμπ: Τι μέλλει γενέσθαι έπειτα από την ετυμηγορία του Ανώτατου Δικαστηρίου
Ανώτατο Δικαστήριο 21.02.26

Τι αλλάζει πλέον στους δασμούς του Τραμπ

Τι πρόκειται να συμβεί με τους δασμούς της κυβέρνησης Τραμπ έπειτα από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που έκρινε ότι ένα σημαντικό μέρος τους ήταν παράνομοι;

Σύνταξη
Γαλλία: Δύο 16χρονοι συνελήφθησαν για τρομοκρατία – «Γοητευμένος» ο ένας από τον τζιχαντισμό
Γαλλία 21.02.26

Δύο 16χρονοι συνελήφθησαν για τρομοκρατία

«Γοητευμένος» από τον τζιχαντισμό ήταν ο ένας από τους δύο 16χρονους που συνελήφθησαν στη Γαλλία, με την κατηγορία ότι σχεδίαζαν επίθεση σε εμπορικό κέντρο ή συναυλιακή αίθουσα.

Σύνταξη
Αυστρία: Στους πέντε οι νεκροί από τις χιονοστιβάδες
Κόσμος 21.02.26

Πέντε οι νεκροί από τις χιονοστιβάδες στην Αυστρία

Από τους τρεις τραυματίες που διασώθηκαν στο χιονοδρομικό κέντρο Ζανκτ Αντον αμ Αρλμπεργκ, ένας κατέληξε σε νοσοκομείο, ανεβάζοντας στους πέντε τους νεκρούς από τις χιονοστιβάδες στην Αυστρία.

Σύνταξη
Ο Τραμπ υπέγραψε το διάταγμα για τον νέο παγκόσμιο δασμό 10%
Ουάσιγκτον 21.02.26

Ο Τραμπ υπέγραψε τον νέο παγκόσμιο δασμό 10%

«Είναι μεγάλη μου τιμή που μόλις υπέγραψα στο Οβάλ Γραφείο έναν παγκόσμιο δασμό 10% σε όλες τις χώρες» έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social, στον απόηχο της ετυμηγορίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Σύνταξη
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός βράβευσε τον Βαλμπουενά για τα 800 ματς στην καριέρα του! (pics)
Ποδόσφαιρο 21.02.26

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός βράβευσε τον Βαλμπουενά για τα 800 ματς στην καριέρα του! (pics)

Ο Ματιέ Βαλμπουενά ξεπέρασε τις 800 συμμετοχές σε συλλογικό επίπεδο στην καριέρα του και η ΠΑΕ Ολυμπιακός τον βράβευσε πριν την έναρξη του αγώνα της Β’ ομάδας με την Καλαμάτα.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η νέα φρενίτιδα για τους δασμούς Τραμπ μετά τη δικαστική απόφαση
ΗΠΑ 21.02.26

Η νέα φρενίτιδα για τους δασμούς Τραμπ μετά τη δικαστική απόφαση

Αν και η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ δεν αναφέρεται στο θέμα, σύμφωνα με εκτίμηση της Wharton School, περίπου 175 δισεκατομμύρια δολάρια από τους εισπραχθέντες δασμούς ενδέχεται να πρέπει να επιστραφούν

Σύνταξη
Η κακοκαιρία σάρωσε τη Λήμνο – «Έχουμε φοβερές ζημιές, πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα» λέει στο in η δήμαρχος του νησιού
Ελλάδα 21.02.26

Η κακοκαιρία σάρωσε τη Λήμνο – «Έχουμε φοβερές ζημιές, πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα» λέει στο in η δήμαρχος του νησιού

«Έχουμε τεράστια προβλήματα για άλλη μία φορά. Είμαστε συνεχώς σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης» τόνισε στο in η δήμαρχος Λήμνου Ελεωνόρα Γεώργα

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
«Σύμπνοια, ομοφροσύνη και ενότητα» – Το μήνυμα Τασούλα στην επετειακή εκδήλωση απελευθέρωσης των Ιωαννίνων
Επικαιρότητα 21.02.26

«Σύμπνοια, ομοφροσύνη και ενότητα» – Το μήνυμα Τασούλα στην επετειακή εκδήλωση απελευθέρωσης των Ιωαννίνων

«Σύμπνοια, ομοφροσύνη και ενότητα» είναι το μήνυμα που έστειλε από τα Ιωάννινα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος τιμά με την παρουσία του τις επετειακές εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της πόλης.

Σύνταξη
«Οι αποκλεισμοί των ΗΠΑ φέρνουν το σύστημα υγείας της Κούβας στο χείλος του γκρεμού», λέει ο υπουργός Υγείας
Ανθρωπιστική κρίση 21.02.26

«Οι αποκλεισμοί των ΗΠΑ φέρνουν το σύστημα υγείας της Κούβας στο χείλος του γκρεμού», λέει ο υπουργός Υγείας

Ο υπουργός Υγείας της Κούβας δηλώνει ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός του πετρελαίου στη χώρα του καθιστά τα νοσοκομεία ανίσχυρα και θέτει σε κίνδυνο χιλιάδες ζωές

Σύνταξη
«Οι θεοί ήταν με το μέρος μου» – Ο φωτογράφος του Reuters πίσω από τo viral κλικ της σύλληψης του Άντριου
Ιστορική εικόνα 21.02.26

«Οι θεοί ήταν με το μέρος μου» - Ο φωτογράφος του Reuters πίσω από τo viral κλικ της σύλληψης του Άντριου

«Οι θεοί της φωτογραφίας ήταν με το μέρος μου», δήλωσε ο Φιλ Νομπλ, ο φωτογράφος του Reuters που τράβηξε τη φωτογραφία της σύλληψης του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ, ενώ περιγράφει πώς έγινε το μαγικό κλικ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Νέα Αριστερά για ναυάγιο στο Ηράκλειο: Η επανάληψη αναδεικνύει τα αδιέξοδα της πολιτικής Μητσοτάκη – Πλεύρη
Κρήτη 21.02.26

Νέα Αριστερά για ναυάγιο στο Ηράκλειο: Η επανάληψη αναδεικνύει τα αδιέξοδα της πολιτικής Μητσοτάκη – Πλεύρη

Η Νέα Αριστερά ζητεί άμεση και πλήρη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε τόσο το σημερινό ναυάγιο με μετανάστες στο Ηράκλειο, όσο και εκείνο της Χίου

Σύνταξη
Κατασχέσεις αυτοσχέδιων όπλων στις φυλακές Δομοκού – Έρευνες μετά τη δολοφονία του 43χρονου ισοβίτη
Ελλάδα 21.02.26

Κατασχέσεις αυτοσχέδιων όπλων στις φυλακές Δομοκού – Έρευνες μετά τη δολοφονία του 43χρονου ισοβίτη

Στη Β1 πτέρυγα των φυλακών Δομοκού, σωφρονιστικοί υπάλληλοι εντόπισαν και κατέσχεσαν έξι αυτοσχέδια μαχαίρια, τέσσερις λάμες μήκους από 47 έως 50 εκατοστά, μία μεταλλική βέργα μήκους 95 εκατοστών, καθώς και μικροποσότητα ναρκωτικών ουσιών

Σύνταξη
Διάσκεψη κορυφής για την Τεχνητή Νοημοσύνη: Έκκληση για μία AI «ασφαλή, αξιόπιστη και ακμαία»
Νέο Δελχί 21.02.26

Διάσκεψη κορυφής για την Τεχνητή Νοημοσύνη: Έκκληση για μία AI «ασφαλή, αξιόπιστη και ακμαία»

Μεταξύ των καυτών θεμάτων ήταν τα πλεονεκτήματα της πολύγλωσσης μετάφρασης από την Τεχνητή Νοημοσύνη, οι απειλές επί της απασχόλησης και το πρόβλημα της ενεργειακής κατανάλωσης των κέντρων δεδομένων

Σύνταξη
Καταγγελία σοκ: Άνδρας φέρεται να βίασε 25χρονη ΑμεΑ – Τον βρήκε η μητέρα της και τον κυνήγησε με μαχαίρι
Στην Κυψέλη 21.02.26

Καταγγελία σοκ: Άνδρας φέρεται να βίασε 25χρονη ΑμεΑ – Τον βρήκε η μητέρα της και τον κυνήγησε με μαχαίρι

Ο καταγγελλόμενος ως δράστης φέρεται να έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας. Η μία εκ των διδύμων που έχει κακοποιηθεί σεξουαλικά έχει τραυματιστεί και έχει διεκομισθή σε νοσοκομείο

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Μιλάνο–Κορτίνα 2026: Ισχυρά έσοδα, αλλά το ταμείο κλείνει με κρατική «ένεση»
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 21.02.26

Μιλάνο–Κορτίνα 2026: Ισχυρά έσοδα, αλλά το ταμείο κλείνει με κρατική «ένεση»

Χορηγοί, εισιτήρια και merchandising ξεπερνούν τις προσδοκίες, όμως για να ισοσκελιστεί ο προϋπολογισμός των 1,7 δισ. ευρώ καθοριστικός αποδεικνύεται ο ρόλος της δημόσιας χρηματοδότησης

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Φάμελλος: H κυβέρνηση εξαπάτησε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τώρα την εκδικείται με λουκέτα
Περιοδεία στο Παγκράτι 21.02.26

Φάμελλος: H κυβέρνηση εξαπάτησε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τώρα την εκδικείται με λουκέτα

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, άσκησε κατά την περιοδεία του στο Παγκράτι δριμεία κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. «Οι πολίτες δεν έχουν εισόδημα για να ψωνίσουν», τόνισε

Σύνταξη
Η FA δεν θα λάβει μέτρα για τα σχόλιά του Ράτκλιφ περί μετανάστευσης
Ποδόσφαιρο 21.02.26

Η FA δεν θα λάβει μέτρα για τα σχόλιά του Ράτκλιφ περί μετανάστευσης

Η αγγλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία ανακοίνωσε πως ο ιδιοκτήτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Σερ Τζιμ Ράτκλιφ, δεν θα αντιμετωπίσει πειθαρχικά μέτρα για τις πρόσφατες δηλώσεις του.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Θα μας πει επιτέλους την αλήθεια η κυβέρνηση για το καλώδιο ή θα ψάχνει αποδιοπομπαίους τράγους;
ΠΑΣΟΚ 21.02.26

Τσουκαλάς: Θα μας πει επιτέλους την αλήθεια η κυβέρνηση για το καλώδιο ή θα ψάχνει αποδιοπομπαίους τράγους;

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, ζητεί από την κυβέρνηση να δώσει αναλυτικές εξηγήσεις και να παρουσιάσει το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου του καλωδίου Ελλάδος - Κύπρου

Σύνταξη
Κερδίζουν έδαφος τα αφορολόγητα κρυπτονομίσματα – Το σχέδιο για τη διαχείρισή τους
Οι προτάσεις 21.02.26

Κερδίζουν έδαφος τα αφορολόγητα κρυπτονομίσματα – Το σχέδιο για τη διαχείρισή τους

Στο υπουργείο Οικονομικών προχωρούν με ταχείς ρυθμούς στο κλείσιμο ενός κεφαλαίου, που έχει ανοίξει εδώ και δύο χρόνια και αφορά στη φορολογική μεταχείριση των κρυπτονομισμάτων

Ντίνος Σιωμόπουλος
Ντίνος Σιωμόπουλος
Clock Ticks as Greece Hits 53% of EU Recovery Goals
English edition 21.02.26

Clock Ticks as Greece Hits 53% of EU Recovery Goals

With the Recovery and Resilience Facility expiring in August, Athens faces mounting pressure to finalize reforms and investment milestones while maintaining its position among the EU’s top fund absorbers

Σύνταξη
Ο Κάρολος επισκέφθηκε την Εβδομάδα Μόδας στο Λονδίνο μετά τη σύλληψη του αδελφού του Άντριου
Γιατί το έκανε; 21.02.26

Ο Κάρολος επισκέφθηκε την Εβδομάδα Μόδας στο Λονδίνο μετά τη σύλληψη του αδελφού του Άντριου

Ο βασιλιάς Κάρολος της Βρετανίας εμφανίστηκε σε μια επίδειξη μόδας στο Λονδίνο την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, λίγες ώρες μετά τη σύλληψη του αδελφού του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ με την υποψία παράβασης καθήκοντος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Δήμος Θεσσαλονίκης: Ρεκόρ παραπόνων για επίλυση – Ποια είναι τα αιτήματα των κατοίκων
Σε 2 χρόνια 21.02.26

Ρεκόρ παραπόνων προς επίλυση στον δήμο Θεσσαλονίκης - Ποια είναι τα αιτήματα των κατοίκων

Τα αιτήματα που κατατέθηκαν το 2024 και το 2025 προς τη διοίκηση Αγγελούδη, μέσω της εφαρμογής «Βελτιώνω την Πόλη μου» και τηλεφωνικά στη «Γραμμή Εξυπηρέτησης Πολιτών» ξεπέρασαν τα 128.500

Σύνταξη
Τα «αρβιλάκια», το «ψάρεμα» και τα «χρωματιστά μήλα»: Συνομιλίες από το κύκλωμα που διακινούσε κοκαΐνη στη Ρόδο
Πώς δρούσαν 21.02.26

Τα «αρβιλάκια», το «ψάρεμα» και τα «χρωματιστά μήλα»: Συνομιλίες από το κύκλωμα που διακινούσε κοκαΐνη στη Ρόδο

Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά πέντε άτομα. Ταυτόχρονα, κατηγορούνται ακόμη 20 άτομα, από τα οποία τα τέσσερα είναι μέλη της εγκληματικής οργάνωσης

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
