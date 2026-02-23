DO’S: Αξιοποίησε την καλή σου διάθεση, για να ασχοληθείς με τα οικονομικά. Ωστόσο πάρε αποστάσεις, για να δεις τι εναλλακτικές έχεις. Παράλληλα, πρέπει να βρεις τον καταλληλότερο τρόπο, για να διαχειριστείς όσα σε απασχολούν ήρεμα κι αποτελεσματικά. Στα ερωτικά, κάνε παρασκηνιακές κινήσεις, για να έρθεις κοντά στο άτομο που σου αρέσει.

DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος στον τρόπο με τον οποίο αντιδράς στα σχόλια που ακούς από τους φίλους ή γενικότερα τους δικούς σου ανθρώπους, καθώς το καλό σου θέλουν. Μην είσαι ούτε τόσο έντονος, αλλά ούτε και τόσο απότομος γενικώς. Παράλληλα, μην πετάς την σκούφια σου για καυγάδες και αντιπαραθέσεις, καθώς κουράζεις.