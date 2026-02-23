Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 23.02.2026]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Αξιοποίησε την καλή σου διάθεση, για να ασχοληθείς με τα οικονομικά. Ωστόσο πάρε αποστάσεις, για να δεις τι εναλλακτικές έχεις. Παράλληλα, πρέπει να βρεις τον καταλληλότερο τρόπο, για να διαχειριστείς όσα σε απασχολούν ήρεμα κι αποτελεσματικά. Στα ερωτικά, κάνε παρασκηνιακές κινήσεις, για να έρθεις κοντά στο άτομο που σου αρέσει.
DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος στον τρόπο με τον οποίο αντιδράς στα σχόλια που ακούς από τους φίλους ή γενικότερα τους δικούς σου ανθρώπους, καθώς το καλό σου θέλουν. Μην είσαι ούτε τόσο έντονος, αλλά ούτε και τόσο απότομος γενικώς. Παράλληλα, μην πετάς την σκούφια σου για καυγάδες και αντιπαραθέσεις, καθώς κουράζεις.
Ταύρος
DO’S: Προσπάθησε να διατηρήσεις την καλή σου διάθεση, για να μπορέσεις να δεις τις ευκαιρίες που υπάρχουν. Όχι μόνο αυτό, αλλά φρόντισε να τις εκμεταλλευτείς κιόλας, αλλιώς πάνε χαμένες. Κάνε συζητήσεις και πάρε μέρος σε συναντήσεις που μπορούν να ανοίξουν δρόμους, για να προωθήσεις άνετα τα πλάνα σου. Βελτίωσε τους στόχους σου.
DON’TS: Μην αρνηθείς με την πρώτη την προοπτική μιας νέας συνεργασίας. Μη διστάσεις να εκφραστείς μέσω της δουλειάς σου. Μην είσαι απρόσεκτος γενικώς, γιατί υπάρχει μπόλικη ένταση γύρω σου. Μην αντιδράς απότομα και μη γίνεσαι υπερβολικός, γιατί αυτή η συμπεριφορά σου μπορεί και να ανεβάσει αρκετά τους τόνους με τους απέναντι.
Δίδυμοι
DO’S: Επειδή ψάχνεις την ηρεμία σου και όλο δεν την βρίσκεις, εγώ θα σου πω να πάρεις αποστάσεις από τα πολλά πολλά. Επανεξέτασε τόσο τις επιλογές που έχεις, όσο και τις κινήσεις που θέλεις να κάνεις, για να μπορέσεις να βρεις ξανά τα πατήματά σου. Μάζεψε δυνάμεις γενικώς. Παρατήρησε τις εξελίξεις, για να βελτιώσεις τα οικονομικά σου.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην αγνοείς τις νέες ευκαιρίες που υπάρχουν μεν, μην τις δεχτείς χωρίς να τις έχεις εξετάσει εξονυχιστικά πρώτα δε. Μην επιτρέψεις στις απλές συζητήσεις να εξελιχθούν σε ολόκληρες αντιπαραθέσεις. Μην απαντάς «τίποτα», όταν σε ρωτάνε τι έχεις! Μην στερήσεις το δικαίωμα από τους άλλους να πουν την γνώμη τους.
Καρκίνος
DO’S: Μιας και που νιώθεις την κοινωνικότητά σου να ανεβαίνει, γιατί δεν προκαλείς τους φίλους και τους γνωστούς σε όμορφες συναντήσεις; Αυτό μπορεί να βελτιώσει και τη διάθεσή σου. Στα επαγγελματικά, έχε ανοιχτά τα μάτια σου, γιατί υπάρχουν εξελίξεις σχετικά με τους στόχους ή τις κινήσεις που έχεις κάνει. Πρέπει να είσαι ενημερωμένος, ναι;
DON’TS: Μην αρνείσαι να προσαρμοστείς στα νέα δεδομένα. Σε αυτό ίσως σε βοηθήσει το να συζητήσεις με λίγο πιο έμπειρα από εσένα άτομα. Μην είσαι αρνητικός στο φλερτ, γιατί μπορεί να σε αναζωογονήσει αρκετά. Μην είσαι απρόσεκτος ή ανοργάνωτος στα οικονομικά, γιατί γίνεσαι υπερβολικός. Σε αυτό συμβάλλει και η καχυποψία σου, έτσι;
Λέων
DO’S: Στα επαγγελματικά, τα πράγματα κυλούν πιο ήρεμα, άρα μπορείς να χαλαρώσεις λίγο. Ωστόσο μπορείς να πάρεις απόσταση από τα πράγματα, για να μπορέσεις να εξετάσεις με ηρεμία και καθαρό μυαλό τα νέα δεδομένα που συνεχώς προκύπτουν. Καλό θα είναι, βέβαια, να μείνεις ανεπηρέαστος από τα όσα ακούς να λέγονται γύρω σου.
DON’TS: Μην αποκαλύψεις τις συναντήσεις που κάνεις και σχετίζονται με τα επαγγελματικά ή τα οικονομικά σου, αν θέλεις να πάνε καλά. Το κακό το μάτι, βλέπεις! Μην είσαι απρόσεκτος στις αντιπαραθέσεις που προκύπτουν στη δουλειά ή στις εντάσεις μέσα στην σχέση σου, αν έχεις. Μην είσαι υπερβολικός, παρορμητικός ή και αντιδραστικός.
Παρθένος
DO’S: Έλα σε επαφή με αρκετό κόσμο σήμερα, καθώς έτσι θα σου ανοίξουν τα μάτια σχετικά με πολλά θέματα που έχεις μαύρα μεσάνυχτα! Αντάλλαξε απόψεις, αλλά άκου και όσα σου λένε, καθώς έτσι μόνο θα μπορέσεις να δεις εναλλακτικές λύσεις και οπτικές. Προσπάθησε να κατανοήσεις τους απέναντι. Άφησε το φλερτ να σου φτιάξει τη διάθεση
DON’TS: Μη διστάσεις να εξετάσεις κάποιες προτάσεις για νέες συνεργασίες, στα επαγγελματικά. Ωστόσο μην είσαι απρόσεκτος και μην πάρεις παρορμητικές αποφάσεις. Στα ερωτικά, μη διστάσεις να κάνεις κάτι, προκειμένου να ανάψεις ξανά τη φλόγα μεταξύ εσού και του αμόρε. Μην κολλάς στις απόψεις σου και μόνο, όταν παίρνεις μέρος σε συζητήσεις.
Ζυγός
DO’S: Υπάρχουν ευκαιρίες στα οικονομικά, τις οποίες αν δεις εγκαίρως, θα μπορέσεις να σου φτιάξεις τη διάθεση! Όπως και να έχει, πάντως, κάτι πρέπει να κάνεις, για να βελτιώσεις την ψυχολογία σου, σωστά; Προτίμησε να παραμείνεις στην παρατήρηση των συμπεριφορών που βλέπεις γύρω σου, για να βρεις κι εσύ πώς πρέπει να κινείσαι πια.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην αφήσεις καμία ευκαιρία να πάει χαμένη, για να μπορέσεις να μάθεις κάποια πράγματα που θέλεις. Ωστόσο αυτό πρέπει να γίνει παρασκηνιακά! Παράλληλα, δεν πρέπει να αφήνεις τα πράγματα μέσα στο κεφάλι σου να είναι θολά. Μην πετάς μπηχτές. Λες και θα σε ωφελήσουν κάπου! Μη ρίχνεις λάδι στη φωτιά γενικώς!
Σκορπιός
DO’S: Μιας και που η ατμόσφαιρα βελτιώνεται γύρω σου, προσπάθησε κι εσύ να επικοινωνήσεις λίγο πιο αποτελεσματικά τόσο με τους συναδέλφους, όσο και με την σχέση σου. Παράλληλα, πάρε μέρος σε συζητήσεις μόνο αν έχεις τη διάθεση να ακούσεις την πλευρά και των απέναντι. Αλλιώς άστο! Επιπλέον δώστους περιθώρια να αναπνεύσουν.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην κωλώσεις να εκφράσεις τις ιδέες σου. Μην αγνοείς τη μεγάλη δύναμη που έχει το φλερτ, καθώς μπορεί να βελτιώσει κατά πολύ τη διάθεσή σου. Μην χρησιμοποιήσεις βαριά λόγια, αν τυχόν ξεσπάσουν κάποιες εντάσεις ή και καυγάδες στα πλαίσια του σπιτιού και την οικογένειάς σου. Μην έχεις τόσα νεύρα πια!
Τοξότης
DO’S: Στα επαγγελματικά, τα πάντα χαλαρώνουν, άρα αποκτάς κι εσύ μία κάποια ελευθερία κινήσεων. Εκμεταλλεύσου την, λοιπόν, για να κάνεις αυτό που εσύ θεωρείς καλύτερο. Πρέπει, βέβαια, να δράσεις άμεσα, έτσι; Δέξου τη βοήθεια που θέλει να σου προσφέρει η οικογένειά σου, για να νιώσεις πιο σίγουρος και να προχωρήσεις μπροστά.
DON’TS: Μην βάλεις πολλά πράγματα μέσα στο πρόγραμμά σου, ειδικά χωρίς να το καταλάβεις, γιατί μετά θα τρέχεις και δεν θα φτάνεις. Το πιθανότερο είναι να μην προλάβεις! Μην είσαι απρόσεκτος στις διαφωνίες που υπάρχουν στις διαπραγματεύσεις που κάνεις, γιατί μπορεί να σου κοστίσουν μελλοντικά. Μην τα παίρνεις όλα τόσο προσωπικά πια!
Αιγόκερως
DO’S: Ασχολήσου με οτιδήποτε γουστάρεις και σε εμπνέει, για να μπορέσεις να διατηρήσεις σε υψηλά επίπεδα την ψυχολογία σου. Πέρασε από κόσκινο τα πλάνα σου μεν, εστίασε στη λεπτομέρεια δε, καθώς ως γνωστόν, αυτή είναι που κάνει τη διαφορά! Πάρε μέρος σε συζητήσεις με τους συνεργάτες σου, αλλά δέξου το feedback που σου δίνουν.
DON’TS: Μην είσαι αρνητικός στο φλερτ, γιατί είναι αυτό που σήμερα μπορεί να σε ανανεώσει! Μην είσαι απρόσεκτος στα έξοδα που κάνεις. Το κακό είναι πως δεν ξέρεις καν πού ξοδεύεις! Μην αμελείς τις υποχρεώσεις σου, καθώς πρέπει πρώτα να ξεμπερδεύεις με αυτές και μετά να κάνεις έξοδα για σένα, όπως π.χ. ψώνια ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο.
Υδροχόος
DO’S: Προσπάθησε να διατηρήσεις την διάθεση και την ψυχολογία σου σε υψηλά επίπεδα. Αν υπάρχουν θέματα που αφορούν το σπίτι και το προηγούμενο διάστημα σε άγχωναν, να ξέρεις πως σήμερα υπάρχει φως στο τούνελ, αρκεί να ανοίξεις τα μάτια σου! Μπορείς, ας πούμε, πρώτα να τα βάλεις σε σειρά και μετά να τα διαχειριστείς, σωστά;
DON’TS: Μην αμελείς τα οικονομικά θέματα που υπάρχουν και μπορεί να σχετίζονται με το σπίτι σου, καθώς πρέπει και αυτά να τα διευθετήσεις άμεσα, έτσι; Μη διστάσεις να γίνεις και λίγο πιο δημιουργικός γενικώς. Μην είσαι απρόσεκτος ή και έντονος. Μη βιάζεσαι να βγάλεις συμπεράσματα. Μη διστάσεις, λοιπόν, να πάρεις κάποιες αποστάσεις.
Ιχθύες
DO’S: Άφησε την χαρά και το φλερτ να πάρουν τα ηνία- για σήμερα έστω! Εσύ χαλάρωσε και αφέσου. Αν υπάρχει συγκεκριμένο άτομο που έχεις βάλει στο μάτι, τότε φρόντισε να του δείξεις το ενδιαφέρον που τρέφεις προς το πρόσωπό του. Αλλιώς πώς θα ξέρει; Βρες το θάρρος να εκφράσεις τις ιδέες σου. Ίσως αυτό να βελτιώσει τις συνεργασίες σου.
DON’TS: Μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να κλονίσουν την αισιοδοξία σου, καθώς είναι σα να τους αφήνεις να σου κλέψουν το χαμόγελο από τα χείλη! Μην πάρεις μέρος σε κουτσομπολιά και σε παρασκηνιακά σκηνικά, γιατί δε νομίζω να σου βγουν σε καλό. Γενικώς μην ασχοληθείς με οτιδήποτε σε εκνευρίζει. Μην είσαι απρόσεκτος στις μετακινήσεις.
