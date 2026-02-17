Τεράστια καταβόθρα (στην εικόνα πάνω από Reuters μέσω BBC) που εμφανίστηκε σε περιοχή της κεντρικής επαρχίας Ατσέχ στην Ινδονησία, έχει επεκταθεί περίπου στα 30 στρέμματα μέσα στο 2026, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ενέργειας και Ορυκτών, καταβροχθίζοντας αγροτικές εκτάσεις και θέτοντας σε κίνδυνο την επιβίωση των ντόπιων αγροτών.

Οι αρχές αναφέρουν ότι το έδαφος συνεχίζει να μετακινείται λόγω συνεχών κατολισθήσεων και μακροχρόνιας μετατόπισης του υπεδάφους. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε απόσταση μόλις 400 μέτρων από την κοινότητα Πόντοκ Μπάλικ.

Δείτε βίντεο

CONCERNING: A massive sinkhole continues to expand relentlessly, having already swallowed 18 rai of land, and is now approaching the community—just 400 meters away in Pondok Balik, Ketol, Central Aceh, Indonesia 🇮🇩 (Fabruary 16) pic.twitter.com/nvdPsK7ZPY — Weather Monitor (@WeatherMonitors) February 16, 2026

Η τεράστια καταβόθρα – που, όπως περιγράφει το BBC, έχει προς το παρόν έχει έκταση, περίπου στο μέγεθος τεσσάρων γηπέδων ποδοσφαίρου της Premier League – κατέστρεψε καλλιέργειες, κυρίως καφέ, τσίλι και ζαχαροκάλαμα ενώ απειλεί πυλώνα ηλεκτρικού ρεύματος, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Οι καταβόθρες είναι πολύ σπάνιες και είναι πιο πιθανό να εμφανιστούν σε περιοχές όπου υπάρχει πολύ μαλακός βράχος – όπως κιμωλία ή ασβεστόλιθος – κάτω από το έδαφος.

Οι ντόπιοι λένε ότι η τρύπα μεγάλωσε γρήγορα σε μέγεθος μετά τις πολλές πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή στα τέλη του περασμένου έτους.

Γεωλογικές έρευνες έδειξαν ότι τα υποκείμενα πετρώματα και η άμμος απορρόφησαν εύκολα τα υπόγεια ύδατα, καθιστώντας τις πλαγιές της τρύπας επιρρεπείς σε ξαφνική κατάρρευση.

Έχει τοποθετηθεί ένα φράγμα ασφαλείας κοντά στην τρύπα για να εμποδίσει τους κατοίκους να πλησιάσουν πολύ κοντά στην άκρη της.

Οι ειδικοί προειδοποίησαν ότι η καταβόθρα μπορεί να συνεχίσει να μεγαλώνει, εκτός αν ελεγχθεί η ροή του νερού.