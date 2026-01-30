Εντολή εκκένωσης δόθηκε για περισσότερους από 1.500 κατοίκους της κοινότητας Νισέμι στη Σικελία. Όλα τα σπίτια σε ακτίνα 50-70 μέτρων από τον γκρεμό κινδυνεύουν άμεσα με κατάρρευση.

Την περασμένη Κυριακή η κακοκαιρία που μαίνεται στη Σικελία εδώ και εβδομάδες, προκάλεσε τεράστια κατολίσθηση στην περιοχή Σάντε Κρόσι της κοινότητας Νισέμι, με το ρήγμα να ξεπερνάει τα τέσσερα χιλιόμετρα σε μήκος και το ύψος να φτάνει έως και τα 55 μέτρα κατά τόπους.

❗⚠🇮🇹 – A massive landslide is devastating parts of the town of Niscemi in central Sicily, Italy. Triggered by relentless heavy rainfall from Cyclone Harry (also referred to as Storm Harry), the landslide began on January 25, 2026, and has continued to expand rapidly. It has… pic.twitter.com/3rE0h4v5fF — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) January 27, 2026

Στο έδαφος άνοιξαν ρωγμές από τις καταρρακτώδεις βροχές, δρόμοι παραμορφώθηκαν, κτίρια εμφάνισαν επικίνδυνες ρωγμές που τα κατέστησαν μη κατοικήσιμα, ενώ αναφέρθηκαν και καταρρεύσεις κτιρίων, αλλά και κατάρρευση δρόμου στο οποίο υπήρχαν σταθμευμένα οχήματα. Οι αρχές διέταξαν εκκενώσεις και τα σχολεία παρέμειναν κλειστά όλες αυτές τις μέρες μπροστά στο μέγεθος της καταστροφής.

Un cane si aggira tra le fratture dei campi agricoli spezzati in due dalla frana che ha colpito il comune di Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Nelle immagini dal drone, si può osservare l’animale passeggiare tra le spaccature del terreno e tra le macerie delle industrie… pic.twitter.com/1dm52s5wFy — Local Team (@localteamit) January 28, 2026

Δεν υπάρχει η παραμικρή δυνατότητα να αντιστραφεί το φαινόμενο, ενώ ο γκρεμός απειλεί να μεγαλώσει ρίχνοντας ακόμα περισσότερα σπίτια που κρέμονται… στο χάος. Μέλη της Πολιτικής Άμυνας βρίσκονται στην Σικελία, παρακολουθούν τις κινήσεις του εδάφους και παίρνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για να βοηθήσουν τους πληγέντες οι οποίοι φτάνουν τους 1.500.

﻿<br />

Διάσωση αλόγων, γαϊδουριών και ζώων συντροφιάς στην Σικελία

Όπως αναφέρει η περιγραφή των ιταλικών αρχών και συγκεκριμένα της Πολιτικής Άμυνας / Πολιτικής Προστασίας για τα ελληνικά δεδομένα «μετά την τεράστια κατολίσθηση στο Νισκέμι της Σικελίας, 15 άλογα, 3 γαϊδούρια και 2 σκυλιά έμειναν απομονωμένα κοντά στην ασταθή πλαγιά μήκους 4 χλμ».

<br />

«Οι πυροσβέστες και τα συνεργεία της πολιτικής προστασίας δημιούργησαν ένα ασφαλές μονοπάτι μήκους 2 χλμ. μέσα από τη λάσπη και τα συντρίμμια, χρησιμοποιώντας ιμάντες και σχοινιά ασφαλείας για να οδηγήσουν τα ζώα σε ασφαλές μέρος» σημείωσαν. Είναι συγκινητική η αγκαλιά του πυροσβέστη που διέσωσε το άλογο.

Sono stati salvati i cavalli rimasti bloccati nei campi agricoli dopo la frana che ha colpito il comune di Niscemi. «Eravamo preoccupati perché erano lì da tre giorni. Però oggi sono qui e siamo più sereni” ha detto sollevato un cavaliere dopo averli riabbracciati. pic.twitter.com/iztOzEVCjh — Local Team (@localteamit) January 29, 2026

Οι κάτοικοι έκαναν ουρά σε σημείο κέντρου επιχειρήσεων της πυροσβεστικής υπηρεσίας λίγο έξω από την «κόκκινη ζώνη» υψηλού κινδύνου που είχε εκκενωθεί, για να τους συνοδεύσουν μέσα και να σώσουν τα κατοικίδια ζώα τους ή να μαζέψουν τα υπάρχοντά τους, από σημαντικά έγγραφα μέχρι καθαρά εσώρουχα. Μερικοί ντόπιοι ταΐζουν τα ζώα τους, αλλά τα αφήνουν εκεί που είναι, επειδή δεν έχουν πού να τα πάνε.