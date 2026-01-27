Σικελία: Το Νισέμι «ταλαντεύεται» στον γκρεμό λόγω κατολίσθησης – Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Νότια Ιταλία

Τουλάχιστον 1.500 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στην πόλη Νισέμι, στη Σικελία, όπου εξαιτίας της κακοκαιρίας «Χάρι», προκλήθηκε τεράστια κατολίσθηση παρασύροντας σπίτια στον γκρεμό. Η κατολίσθηση εκτείνεται σε μήκος 4 χιλιομέτρων. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στη νύχτα επεκτάθηκε ακόμη ένα χιλιόμετρο.

Ολόκληρες γειτονιές έχουν αποκλειστεί, υποδομές καταστράφηκαν, ενώ έχουν προκληθεί ζημιές σε δρόμους και το δίκτυο ύδρευσης.

Περίπου 20 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές ενώ αυτοκίνητα έχουν παρασυρθεί από τα λασπόνερα.

Εξαιτίας της κακοκαιρίας, η Σικελία, η Σαρδηνία και η Καλαβρία στη νότια Ιταλία έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

«Φοβόμαστε»

Ο δήμαρχος της πόλης Νισέμι, Μασιμιλιάνο Κόντι, δήλωσε ότι η πόλη του ουσιαστικά ταλαντεύεται στην άκρη του γκρεμού, αφότου η σφοδρή κακοκαιρία κατέστρεψε τον λόφο πάνω στον οποίο είναι χτισμένη.

«Η κατάσταση είναι τρομερή», είπε και πρόσθεσε ότι τα σπίτια βρίσκονται επικίνδυνα κοντά στην άκρη του γκρεμού.

Το αρχικό χάσμα των 4 χιλιομέτρων συνεχίζει να διευρύνεται και υπάρχουν φόβοι ότι θα καταπιεί όλο το ιστορικό κέντρο της πόλης.

«Πρόκειται για δραματική κατολίσθηση», δήλωσε σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Μασιμιλιάνο Κόντι. Έκανε έκκληση στου ανθρώπους που ζουν μακριά από τις αποκλεισμένες περιοχές να μείνουν στα σπίτια τους. «Δεν θέλω κανείς να πάρει αυτό το γεγονός αψήφιστα», είπε. «Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί, μόνο ζημιές σε σπίτια».

«Δεν υπάρχει αμφιβολία – είμαστε φοβισμένοι», δήλωσε ο Κόντι στην εφημερίδα «La Repubblica». O δήμαρχος της πόλης των 25.000 κατοίκων δήλωσε επίσης: «Ήταν σοκαριστικό να βλέπουμε το Νισέμι μας να καταρρέει», είπε. «Η κατάσταση είναι τρομερή, ειδικά επειδή το τρίξιμο συνεχίζεται και η βροχή δεν βοηθά ούτε τις επιχειρήσεις ανακούφισης ούτε τις τεχνικές έρευνες».

«Θα καταρρεύσουν σπίτια»

Το βράδυ της Δευτέρας, ο γενικός διευθυντής της Πολιτικής Προστασίας στη Σικελία, Σαλβατόρε Κοτσίνα, ήταν αποκαλυπτικός:

«Όλα τα σπίτια σε ακτίνα 50-70 μέτρων θα καταρρεύσουν».

Πολλοί από τους κατοίκους που απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους έχουν βρει καταφύγιο σε τοπικό αθλητικό κέντρο. Οι υπόλοιποι φιλοξενούνται σε φίλους και συγγενείς.

Ο δήμαρχος του Νισέμι δήλωσε επίσης ότι η ανησυχία όλων είναι πως η πόλη θα μπορούσε να αποκοπεί. «Παρακολουθούμε την κατάσταση ασταμάτητα, επειδή η κατάσταση θα μπορούσε να αλλάξει ανά πάσα στιγμή».

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Η ιταλική κυβέρνηση κήρυξε τη Δευτέρα κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τις νότιες περιοχές που επλήγησαν από τον κυκλώνα «Χάρι» την περασμένη εβδομάδα.

Η ισχυρή καταιγίδα προκάλεσε αδιάκοπη βροχή και θαλάσσια κύματα ύψους έως και 9 μέτρων. Επηρέασε τη Σικελία, την Καλαβρία και τη Σαρδηνία, καταστρέφοντας δρόμους και παράκτια φράγματα, παρασύροντας παραθαλάσσια θέρετρα. Η τεράστια κατολίσθηση ήταν μία από αυτές τις συνέπειες. Το κόστος των ζημιών εκτιμάται σε περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Μόνο η Σικελία έχει υποστεί ζημιές αξίας περίπου 740 εκατομμυρίων ευρώ, αν και ο πρόεδρος του νησιού, Ρενάτο Σκιφάνι, προειδοποίησε ότι το τελικό ποσό θα μπορούσε να είναι διπλάσιο.

Προς το παρόν, η κυβέρνηση στην Ιταλία έχει διαθέσει αρχικά 100 εκατομμύρια ευρώ για να καλύψει τις άμεσες ανάγκες των περιοχών που έχουν πληγεί περισσότερο.

Ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νέλο Μουσούμετσι, προανήγγειλε «ένα νέο διυπουργικό μέτρο που θα επιτρέψει την αποκατάσταση και την ανακατασκευή των κατεστραμμένων υποδομών».