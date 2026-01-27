newspaper
Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Σικελία: Το Νισέμι «ταλαντεύεται» στον γκρεμό λόγω κατολίσθησης – Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Νότια Ιταλία
Κόσμος 27 Ιανουαρίου 2026, 17:02

Σικελία: Το Νισέμι «ταλαντεύεται» στον γκρεμό λόγω κατολίσθησης – Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Νότια Ιταλία

Τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο επεκτάθηκε η κατολίσθηση στην πόλη Νισέμι στη Σικελία μέσα στη νύχτα. Τρομακτικές οι συνέπειες της κακοκαιρίας στην Ιταλία. Τρεις περιοχές σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ίνες για… ευφυΐες: Γιατί η δυνατή σκέψη ξεκινά από το… πιάτο

Ίνες για… ευφυΐες: Γιατί η δυνατή σκέψη ξεκινά από το… πιάτο

Spotlight

Τουλάχιστον 1.500 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στην πόλη Νισέμι, στη Σικελία, όπου εξαιτίας της κακοκαιρίας «Χάρι», προκλήθηκε τεράστια κατολίσθηση παρασύροντας σπίτια στον γκρεμό. Η κατολίσθηση εκτείνεται σε μήκος 4 χιλιομέτρων. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στη νύχτα επεκτάθηκε ακόμη ένα χιλιόμετρο.

Ολόκληρες γειτονιές έχουν αποκλειστεί, υποδομές καταστράφηκαν, ενώ έχουν προκληθεί ζημιές σε δρόμους και το δίκτυο ύδρευσης.

Περίπου 20 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές ενώ αυτοκίνητα έχουν παρασυρθεί από τα λασπόνερα.

Εξαιτίας της κακοκαιρίας, η Σικελία, η Σαρδηνία και η Καλαβρία στη νότια Ιταλία έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

«Φοβόμαστε»

Ο δήμαρχος της πόλης Νισέμι, Μασιμιλιάνο Κόντι, δήλωσε ότι η πόλη του ουσιαστικά ταλαντεύεται στην άκρη του γκρεμού, αφότου η σφοδρή κακοκαιρία κατέστρεψε τον λόφο πάνω στον οποίο είναι χτισμένη.

«Η κατάσταση είναι τρομερή», είπε και πρόσθεσε ότι τα σπίτια βρίσκονται επικίνδυνα κοντά στην άκρη του γκρεμού.

Το αρχικό χάσμα των 4 χιλιομέτρων συνεχίζει να διευρύνεται και υπάρχουν φόβοι ότι θα καταπιεί όλο το ιστορικό κέντρο της πόλης.


«Πρόκειται για δραματική κατολίσθηση», δήλωσε σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Μασιμιλιάνο Κόντι. Έκανε έκκληση στου ανθρώπους που ζουν μακριά από τις αποκλεισμένες περιοχές να μείνουν στα σπίτια τους. «Δεν θέλω κανείς να πάρει αυτό το γεγονός αψήφιστα», είπε. «Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί, μόνο ζημιές σε σπίτια».

«Δεν υπάρχει αμφιβολία – είμαστε φοβισμένοι», δήλωσε ο Κόντι στην εφημερίδα «La Repubblica». O δήμαρχος της πόλης των 25.000 κατοίκων δήλωσε επίσης: «Ήταν σοκαριστικό να βλέπουμε το Νισέμι μας να καταρρέει», είπε. «Η κατάσταση είναι τρομερή, ειδικά επειδή το τρίξιμο συνεχίζεται και η βροχή δεν βοηθά ούτε τις επιχειρήσεις ανακούφισης ούτε τις τεχνικές έρευνες».

«Θα καταρρεύσουν σπίτια»

Το βράδυ της Δευτέρας, ο γενικός διευθυντής της Πολιτικής Προστασίας στη Σικελία, Σαλβατόρε Κοτσίνα, ήταν αποκαλυπτικός:

«Όλα τα σπίτια σε ακτίνα 50-70 μέτρων θα καταρρεύσουν».


Πολλοί από τους κατοίκους που απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους έχουν βρει καταφύγιο σε τοπικό αθλητικό κέντρο. Οι υπόλοιποι φιλοξενούνται σε φίλους και συγγενείς.

Ο δήμαρχος του Νισέμι δήλωσε επίσης ότι η ανησυχία όλων είναι πως η πόλη θα μπορούσε να αποκοπεί. «Παρακολουθούμε την κατάσταση ασταμάτητα, επειδή η κατάσταση θα μπορούσε να αλλάξει ανά πάσα στιγμή».

REUTERS/Danilo Arnone

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Η ιταλική κυβέρνηση κήρυξε τη Δευτέρα κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τις νότιες περιοχές που επλήγησαν από τον κυκλώνα «Χάρι» την περασμένη εβδομάδα.

Η ισχυρή καταιγίδα προκάλεσε αδιάκοπη βροχή και θαλάσσια κύματα ύψους έως και 9 μέτρων. Επηρέασε τη Σικελία, την Καλαβρία και τη Σαρδηνία, καταστρέφοντας δρόμους και παράκτια φράγματα, παρασύροντας παραθαλάσσια θέρετρα. Η τεράστια κατολίσθηση ήταν μία από αυτές τις συνέπειες. Το κόστος των ζημιών εκτιμάται σε περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Μόνο η Σικελία έχει υποστεί ζημιές αξίας περίπου 740 εκατομμυρίων ευρώ, αν και ο πρόεδρος του νησιού, Ρενάτο Σκιφάνι, προειδοποίησε ότι το τελικό ποσό θα μπορούσε να είναι διπλάσιο.

Προς το παρόν, η κυβέρνηση στην Ιταλία έχει διαθέσει αρχικά 100 εκατομμύρια ευρώ για να καλύψει τις άμεσες ανάγκες των περιοχών που έχουν πληγεί περισσότερο.

Ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νέλο Μουσούμετσι, προανήγγειλε «ένα νέο διυπουργικό μέτρο που θα επιτρέψει την αποκατάσταση και την ανακατασκευή των κατεστραμμένων υποδομών».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
ΙΟΒΕ: Διατηρεί αμετάβλητη την εκτίμηση για ανάπτυξη 2,2% το 2026

ΙΟΒΕ: Διατηρεί αμετάβλητη την εκτίμηση για ανάπτυξη 2,2% το 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ίνες για… ευφυΐες: Γιατί η δυνατή σκέψη ξεκινά από το… πιάτο

Ίνες για… ευφυΐες: Γιατί η δυνατή σκέψη ξεκινά από το… πιάτο

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 44,20 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο η AXIA

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 44,20 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο η AXIA

inWellness
inTown
Stream newspaper
Εικόνες από το τροχαίο στη Ρουμανία – Αμορφη μάζα το βαν με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ
Κόσμος 27.01.26

Εικόνες από το τροχαίο στη Ρουμανία – Αμορφη μάζα το βαν με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ

Στο τροχαίο όπου έχασαν τη ζωή του επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ ενεπλάκησαν συνολικά τέσσερα οχήματα: το μίνι βαν, ένα φορτηγό, μία βυτιοφόρα νταλίκα που μετέφερε αλκοόλη χωρίς να σημειωθεί διαρροή, και ένα αυτοκίνητο.

Σύνταξη
Τραμπ: Έκρηξη οργής στη Μινεσότα και ρήγματα στους Ρεπουμπλικανούς για την ICE – Αποχωρεί ο διαβόητος Μποβίνο
Ανεπιθύμητοι και... στην Ιταλία 27.01.26

Έκρηξη οργής στη Μινεσότα και ρήγματα στους Ρεπουμπλικανούς για την ICE - Αποχωρεί από την πολιτεία ο διαβόητος διοικητής

Βήματα πίσω από τον Τραμπ εν μέσω κατακραυγής - H ICE λέει ότι πάει στους Ολυμπιακούς της Ιταλίας - «Είστε ανεπιθύμητοι», απαντά ο δήμαρχος του Μιλάνο

Σύνταξη
Σοκαριστικό δυστύχημα με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία – Επτά νεκροί και τρεις τραυματίες
Τραγωδία 27.01.26 Upd: 16:10

Σοκαριστικό δυστύχημα με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία – Επτά νεκροί και τρεις τραυματίες

Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70, έναν από τους βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής. Επτά νεκροί οπαδοί του ΠΑΟΚ και τρεις τραυματίες

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ακραίο κρύο καθώς πλησιάζει μια ακόμη χειμερινή καταιγίδα – Νέος συναγερμός για 160 εκατ. ανθρώπους
Κόσμος 27.01.26

Νέος συναγερμός για 160 εκατ. ανθρώπους στις ΗΠΑ - Ακραίο κρύο καθώς πλησιάζει μια ακόμη χειμερινή καταιγίδα

Μια νέα έκρηξη αρκτικού αέρα ήταν καθ' οδόν και υπήρχε «αυξανόμενη πιθανότητα μιας ακόμη σημαντικής χειμερινής καταιγίδας» για τις ανατολικές πολιτείες στις ΗΠΑ

Σύνταξη
Γαλλία: «Non, cher Mark Rutte» – «Οι Ευρωπαίοι μπορούν και πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη της ασφάλειάς τους»
Κόσμος 27.01.26

«Non, cher Mark Rutte» - Με γαλλικά η απάντηση στο ΝΑΤΟ ότι η Ευρώπη δεν μπορεί χωρίς τις ΗΠΑ

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ είπε ότι χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρώπη δεν μπορεί - Σε Βερολίνο και Παρίσι σήμερα και αύριο οι πρωθυπουργοί της Δανίας και της Γροιλανδίας

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ουκρανία: Εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ μόνο με την παραχώρηση του Ντονμπάς στη Ρωσία
Financial Times 27.01.26

Αποκάλυψη: Οι ΗΠΑ προσφέρουν εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία μόνο με την παραχώρηση του Ντονμπάς στη Ρωσία

Οι ΗΠΑ πιέζουν την Ουκρανία να αποδεχτεί τους όρους της Ρωσίας για το εδαφικό - Την 1η Φεβρουαρίου αναμένεται να συνεχιστούν οι συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Δαβίδ vs Γολιάθ – Ο νεότερος πρωθυπουργός στη Γροιλανδία απέναντι στον αναθεωρητισμό του Τραμπ
Γεωπολιτικό «πιόνι»; 27.01.26

Δαβίδ vs Γολιάθ – Ο νεότερος πρωθυπουργός στη Γροιλανδία απέναντι στον αναθεωρητισμό του Τραμπ

Ούτε ένα χρόνο μετά την εκλογή του, ο 34χρονος Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν δίνει την πιο δύσκολη μάχη για τη Γροιλανδία, εν μέσω γεωπολιτικής δίνης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ρώσος στρατηγός: Η Ρωσία κατέλαβε 17 κοινότητες και 500 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην Ουκρανία τον Ιανουάριο
Ρώσος στρατηγός 27.01.26

Η Ρωσία κατέλαβε 17 κοινότητες και 500 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην Ουκρανία τον Ιανουάριο

Οι εξελίξεις καταγράφονται ενώ συνεχίζονται οι σφοδρές συγκρούσεις σε πολλά μέτωπα στην Ουκρανία, με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις να παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Εικόνες από το τροχαίο στη Ρουμανία – Αμορφη μάζα το βαν με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ
Κόσμος 27.01.26

Εικόνες από το τροχαίο στη Ρουμανία – Αμορφη μάζα το βαν με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ

Στο τροχαίο όπου έχασαν τη ζωή του επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ ενεπλάκησαν συνολικά τέσσερα οχήματα: το μίνι βαν, ένα φορτηγό, μία βυτιοφόρα νταλίκα που μετέφερε αλκοόλη χωρίς να σημειωθεί διαρροή, και ένα αυτοκίνητο.

Σύνταξη
Βουλή: Η ΝΔ παραπέμπει τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στην επιτροπή δεοντολογίας για αντικοινοβουλευτική και «αντεθνική» συμπεριφορά
Πολιτική Γραμματεία 27.01.26

Η ΝΔ παραπέμπει τη Κωνσταντοπούλου στην Επιτροπή Δεοντολογίας για αντικοινοβουλευτική και «αντεθνική» συμπεριφορά

Οι βουλευτές πάντως της αντιπολίτευσης αν και δεν επικροτούν τη συμπεριφορά της Ζωής Κωνσταντοπούλου δεν συμφώνησαν με την πρόταση της πλειοψηφίας, την οποία και κατηγόρησαν πως επιχειρεί να συγκαλύψει τον σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
«Η αξία του σοκ πουλάει» – Η πρώτη επίδειξη Haute Couture του Τζόναθαν Άντερσον για τον Dior
Live in Style 27.01.26

«Η αξία του σοκ πουλάει» - Η πρώτη επίδειξη Haute Couture του Τζόναθαν Άντερσον για τον Dior

Με φιλόδοξους νέους σχεδιαστές που πρόσφατα προσλήφθηκαν από τους οίκους Dior και Chanel να ανταγωνίζονται για την κυριαρχία, η μάχη των εντυπώσεων είναι πιο έντονη από ποτέ -ειδικά στην ελιτίστικη Haute Couture.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τραμπ: Έκρηξη οργής στη Μινεσότα και ρήγματα στους Ρεπουμπλικανούς για την ICE – Αποχωρεί ο διαβόητος Μποβίνο
Ανεπιθύμητοι και... στην Ιταλία 27.01.26

Έκρηξη οργής στη Μινεσότα και ρήγματα στους Ρεπουμπλικανούς για την ICE - Αποχωρεί από την πολιτεία ο διαβόητος διοικητής

Βήματα πίσω από τον Τραμπ εν μέσω κατακραυγής - H ICE λέει ότι πάει στους Ολυμπιακούς της Ιταλίας - «Είστε ανεπιθύμητοι», απαντά ο δήμαρχος του Μιλάνο

Σύνταξη
Στα Τρίκαλα ο Χαρίτσης: Είναι το χρονικό ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος
«Ευθύνες υπάρχουν» 27.01.26

Στα Τρίκαλα ο Χαρίτσης: Είναι το χρονικό ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος

Ο Αλέξης Χαρίτσης ανακοίνωσε ότι «σήμερα η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς, με έκτακτο αίτημα, ζητά από τη Βουλή τη σύγκληση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων για τα εργατικά ατυχήματα»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης φέρει ακέραια την ευθύνη για την εξόντωση της ελληνικής κτηνοτροφίας
Ευλογιά 27.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης φέρει ακέραια την ευθύνη για την εξόντωση της ελληνικής κτηνοτροφίας

«Η κυβέρνηση επιλέγει επικοινωνιακές συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου, παρόντος του κ. Μητσοτάκη και γενικόλογες ανακοινώσεις, μεταθέτοντας την ευθύνη στους κτηνοτρόφους και στις Περιφέρειες», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Εξακολουθεί να «φλερτάρει» με το MAGA κίνημα η Νίκι Μινάζ
Trump Accounts 27.01.26

Εξακολουθεί να «φλερτάρει» με το MAGA κίνημα η Νίκι Μινάζ

Η Νίκι Μινάζ θα εμφανιστεί σε εκδήλωση του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών για την παρουσίαση των «Trump Accounts», επιβεβαιώνοντας τη δημόσια σύμπλευσή της με τον Τραμπ και τον κόσμο του MAGA

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Παπασταύρου: Αναστολή οικοδομικών εργασιών στη Μήλο για το πεντάστερο ξενοδοχείο στο Σαρακήνικο
Οικονομικές Ειδήσεις 27.01.26

Παπασταύρου: Αναστολή οικοδομικών εργασιών στη Μήλο για το πεντάστερο ξενοδοχείο στο Σαρακήνικο

Tέλος στο πολεοδομικό αλαλούμ με τον Κώδικα Πολεοδομίας - Τι ανέφερε ο Σταύρος Παπασταύρου - Τι είπε για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου και τις γεωπολιτικές εξελίξεις

Σύνταξη
Με Μιλουτίνοφ κόντρα στη Μπαρτσελόνα ο Ολυμπιακός
Euroleague 27.01.26

Με Μιλουτίνοφ κόντρα στη Μπαρτσελόνα ο Ολυμπιακός

Κανονικά πήρε μέρος στην προπόνηση του Ολυμπιακού ο Νίκολα Μιλουτίνοφ και έτσι τέθηκε στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το ματς με τη Μπαρτσελόνα. «Πρώτη» και για τον Κόρι Τζόσεφ με τα «ερυθρόλευκα».

Σύνταξη
Σοκαριστικό δυστύχημα με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία – Επτά νεκροί και τρεις τραυματίες
Τραγωδία 27.01.26 Upd: 16:10

Σοκαριστικό δυστύχημα με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία – Επτά νεκροί και τρεις τραυματίες

Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70, έναν από τους βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής. Επτά νεκροί οπαδοί του ΠΑΟΚ και τρεις τραυματίες

Σύνταξη
«Δεν είναι πιστός»: Ο Λούις Τόμλινσον για το νέο του άλμπουμ, τη σχέση του με τον Χάρι Στάιλς και τα άλλα μέλη των One Direction
Αδικημένος; 27.01.26

«Δεν είναι πιστός»: Ο Λούις Τόμλινσον για το νέο του άλμπουμ, τη σχέση του με τον Χάρι Στάιλς και τα άλλα μέλη των One Direction

Το πιο υποτιμημένο μέλος των One Direction, ο Λούις Τόμλινσον κυκλοφόρησε το νέο του άλμπουμ - την ίδια μέρα που ο Χάρι Στάιλς έβγαλε το πρώτο του single μετά από 4 χρόνια. Και η «κόντρα» μεταξύ των 1D επανήλθε στην επικαιρότητα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μύλος στην Εξεταστική μεταξύ Κωνσταντοπούλου και Νικολακόπουλου: «Τώρα μιλάω εγώ» – «Είσαι άντρας εσύ τώρα;»
Και διακοπή συνεδρίασης 27.01.26

Μύλος στην Εξεταστική μεταξύ Κωνσταντοπούλου και Νικολακόπουλου: «Τώρα μιλάω εγώ» – «Είσαι άντρας εσύ τώρα;»

Οι ερωτήσεις της προέδρου της Πλεύσης, προκάλεσαν αντιδράσεις από την πλευρά της πλειοψηφίας στην Εξεταστική.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Η εξαίρεση του Αντρέ Λουίζ
On Field 27.01.26

Η εξαίρεση του Αντρέ Λουίζ

Ο Ολυμπιακός μπροστά από την πιο ενδιαφέρουσα εβδομάδα του χειμώνα του. Και ο Αντρέ Λουίζ…

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
ΗΠΑ: Ακραίο κρύο καθώς πλησιάζει μια ακόμη χειμερινή καταιγίδα – Νέος συναγερμός για 160 εκατ. ανθρώπους
Κόσμος 27.01.26

Νέος συναγερμός για 160 εκατ. ανθρώπους στις ΗΠΑ - Ακραίο κρύο καθώς πλησιάζει μια ακόμη χειμερινή καταιγίδα

Μια νέα έκρηξη αρκτικού αέρα ήταν καθ' οδόν και υπήρχε «αυξανόμενη πιθανότητα μιας ακόμη σημαντικής χειμερινής καταιγίδας» για τις ανατολικές πολιτείες στις ΗΠΑ

Σύνταξη
Must Read
Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο