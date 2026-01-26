Σικελία: Πάνω από χίλιοι κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους εξαιτίας κατολίσθησης

Τεράστια είναι η καταστροφή στην κωμόπολη Νισέμι στη Σικελία, εξαιτίας κατολίσθησης, που προκλήθηκε μετά από κακοκαιρία. Ο κυκλώνας «Χάρι» είχε πλήξει με σφοδρότητα το νησί της Ιταλίας. Περισσότεροι από 1.000 κάτοικοι υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Το πρωτοφανές κύμα κακοκαιρίας που έπληξε το μεγαλύτερο νησί στην Ιταλία τις προηγούμενες ημέρες, προκάλεσε ιδιαίτερα εκτεταμένη κατολίσθηση. Το μέτωπό της ξεπερνά τα τέσσερα χιλιόμετρα.

Cliff 4 kilometers long collapsed in #Sicily: more than 1,000 people evacuated On the #Italian island of #Sicily, a thousand people evacuated after a four-kilometer-long piece of cliff collapsed during a storm on Sunday pic.twitter.com/7jiuFY2w1i — Cryptọ Wọọɗyz (@CryptoWoodyz) January 26, 2026



Στην πόλη Νισέμι, που έχει 30.000 κατοίκους, οι αρχές δημιούργησαν «κόκκινη ζώνη», στην οποία απαγορεύεται η πρόσβαση. Οι υπεύθυνοι του δήμου δεν αποκλείουν, τις επόμενες ώρες, ο αριθμός των εκκενώσεων να αυξηθεί.

«Η κατάσταση συνεχίζει να επιδεινώνεται επειδή έχουν καταγραφεί περαιτέρω καταρρεύσεις», δήλωσε ο δήμαρχος Μασιμιλιάνο Κόντι στα μέσα ενημέρωσης στη Σικελία.

Βίντεο που τραβήχτηκαν τη Δευτέρα από το πρακτορείο βίντεο Local Team έδειξαν ένα στενό κατακόρυφο τμήμα γκρεμού να καταρρέει, προκαλώντας την περαιτέρω κατάρρευση ενός κτιρίου που είχε ήδη διαλυθεί.

16.01.2026#Italy #Sicily

A landslide caused a collapse of a section of road along Provincial Highway 12, which connects Niscemi with the Gela-Catania state road. The entire slope collapsed—approximately 3 km. The landslide affected an area of ​​1.6 km. https://t.co/LxHNR5uDJl pic.twitter.com/33X9c1t5Xu — Climate Review (@ClimateRe50366) January 19, 2026



Ο δήμαρχος Κόντι δήλωσε ότι οι τοπικές αρχές συνεργάζονται με την αστυνομία, την πυροσβεστική και τις μονάδες πολιτικής προστασίας για να αξιολογήσουν τα επόμενα βήματα. Θα εξεταστεί και πότε θα ανοίξουν τα σχολεία. Επίσης, υπολόγισε τη ζημιά από την κατολίσθηση σε πάνω από 740 εκατ. ευρώ.

«Η κατάσταση είναι τρομερή», δήλωσε ο δήμαρχος.

Ζημιές σε πολλά σπίτια

Η μονάδα πολιτικής προστασίας στη Σικελία δήλωσε ότι όλοι οι κάτοικοι σε ακτίνα τεσσάρων χιλιομέτρων από την κατολίσθηση έχουν απομακρυνθεί.

Niscemi, Sicily, has been subject to incredible, kilometer-long landslides for several days. A portion of the town is at risk of sliding, and the fracture front has further increased during the night.pic.twitter.com/eeNIGKrlrt — Massimo (@Rainmaker1973) January 26, 2026



Αρκερά σπίτια που βρίσκονται δίπλα στο σημείο της κατολίσθησης έχουν υποστεί ζημιές, λόγω της καθίζησης του εδάφους. Χάρη στην έγκαιρη κινητοποίηση των αρχών, δεν υπήρξαν τραυματίες.

Eξαιτίας της κατολίσθησης έχει κλείσει ο ένας από τους δύο κύριους δρόμους που συνδέουν την πόλη Νισέμι με την υπόλοιπη Σικελία. Οι πολίτες που αναγκάσθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, προς το παρόν φιλοξενούνται σε κλειστό γήπεδο του Νισέμι ή από συγγενείς και φίλους.