Νέα Ζηλανδία: Διακόπηκε η επιχείρηση ανεύρεσης των θυμάτων κατολίσθησης στο κάμπινγκ
Οι αρχές της Νέας Ζηλανδίας ανέστειλαν σήμερα την επιχείρηση ανεύρεσης των θυμάτων κατολίσθησης, η οποία έπληξε πολυσύχναστο κάμπινγκ στο Βόρειο Νησί.
Έξι άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο έφηβοι, θεωρούνται νεκροί μετά την κατολίσθηση που προκλήθηκε την Πέμπτη -εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων που είχαν προηγηθεί- σε χώρο κάμπινγκ στο όρος Μονγκανούι, στην ανατολική ακτή του νησιού. Στο σημείο υπήρχαν πολλές οικογένειες παραθεριστών.
Βρέθηκαν λείψανα
Χθες Σάββατο είχαν βρεθεί ανθρώπινα λείψανα, τα οποία εστάλησαν στην ιατροδικαστική υπηρεσία για την προβλεπόμενη διαδικασία ταυτοποίησης.
Λόγω της αστάθειας του εδάφους και ρωγμών που παρατηρήθηκαν στο σημείο, κρίθηκε σκόπιμο να διακοπεί η επιχείρηση των συνεργείων. «Υποχρεωθήκαμε να αποσύρουμε το προσωπικό μας», δήλωσε ο αστυνομικός διευθυντής Τιμ Άντερσον, εξηγώντας πως «έπρεπε να το κάνουμε για την ασφάλεια όλων των εμπλεκομένων». Δεν διευκρίνισε πότε θα ξαναρχίσουν οι εργασίες, λέγοντας πως η κατάσταση θα αξιολογείται σε καθημερινή βάση.
«Πληροφορηθήκαμε συντετριμμένοι αυτό που όλοι φοβόμασταν», δήλωσε χθες Σάββατο ο πρωθυπουργός Κρίστοφερ Λάξον σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. «Προς τις οικογένειες που έχουν χάσει αγαπημένα τους πρόσωπα: κάθε Νεοζηλανδός θρηνεί μαζί σας», συμπλήρωσε. Την Παρασκευή, ο πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας είχε επισκεφθεί την πόλη Ταουράνγκα και συνάντησε οικογένειες που βρίσκονταν στην πληγείσα κατασκήνωση.
Σε άλλη κατολίσθηση που σημειώθηκε την Πέμπτη στο γειτονικό προάστιο Παπαμόα, έχασαν τη ζωή τους μια ηλικιωμένη με τον εγγονό της, υπενθυμίζει το ΑΠΕ ΜΠΕ.
