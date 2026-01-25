newspaper
Νέα Ζηλανδία: Διακόπηκε η επιχείρηση ανεύρεσης των θυμάτων κατολίσθησης στο κάμπινγκ
Κόσμος 25 Ιανουαρίου 2026, 08:34

Νέα Ζηλανδία: Διακόπηκε η επιχείρηση ανεύρεσης των θυμάτων κατολίσθησης στο κάμπινγκ

Λόγω της αστάθειας του εδάφους και ρωγμών που παρατηρήθηκαν στο σημείο, κρίθηκε σκόπιμο να διακοπεί η επιχείρηση στη Νέα Ζηλανδία

Σύνταξη
Οι αρχές της Νέας Ζηλανδίας ανέστειλαν σήμερα την επιχείρηση ανεύρεσης των θυμάτων κατολίσθησης, η οποία έπληξε πολυσύχναστο κάμπινγκ στο Βόρειο Νησί.

Έξι άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο έφηβοι, θεωρούνται νεκροί μετά την κατολίσθηση που προκλήθηκε την Πέμπτη -εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων που είχαν προηγηθεί- σε χώρο κάμπινγκ στο όρος Μονγκανούι, στην ανατολική ακτή του νησιού. Στο σημείο υπήρχαν πολλές οικογένειες παραθεριστών.

Βρέθηκαν λείψανα

Χθες Σάββατο είχαν βρεθεί ανθρώπινα λείψανα, τα οποία εστάλησαν στην ιατροδικαστική υπηρεσία για την προβλεπόμενη διαδικασία ταυτοποίησης.

Λόγω της αστάθειας του εδάφους και ρωγμών που παρατηρήθηκαν στο σημείο, κρίθηκε σκόπιμο να διακοπεί η επιχείρηση των συνεργείων. «Υποχρεωθήκαμε να αποσύρουμε το προσωπικό μας», δήλωσε ο αστυνομικός διευθυντής Τιμ Άντερσον, εξηγώντας πως «έπρεπε να το κάνουμε για την ασφάλεια όλων των εμπλεκομένων». Δεν διευκρίνισε πότε θα ξαναρχίσουν οι εργασίες, λέγοντας πως η κατάσταση θα αξιολογείται σε καθημερινή βάση.

«Πληροφορηθήκαμε συντετριμμένοι αυτό που όλοι φοβόμασταν», δήλωσε χθες Σάββατο ο πρωθυπουργός Κρίστοφερ Λάξον σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. «Προς τις οικογένειες που έχουν χάσει αγαπημένα τους πρόσωπα: κάθε Νεοζηλανδός θρηνεί μαζί σας», συμπλήρωσε. Την Παρασκευή, ο πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας είχε επισκεφθεί την πόλη Ταουράνγκα και συνάντησε οικογένειες που βρίσκονταν στην πληγείσα κατασκήνωση.

Σε άλλη κατολίσθηση που σημειώθηκε την Πέμπτη στο γειτονικό προάστιο Παπαμόα, έχασαν τη ζωή τους μια ηλικιωμένη με τον εγγονό της, υπενθυμίζει το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ελληνική οικονομία: Τα κρίσιμα τεστ με Κομισιόν και οίκους – Οι δύσκολες ερωτήσεις

Ελληνική οικονομία: Τα κρίσιμα τεστ με Κομισιόν και οίκους – Οι δύσκολες ερωτήσεις

Ανάπτυξη: Γιατί το ΑΕΠ αυξάνεται αλλά τα εισοδήματα μένουν πίσω

Ανάπτυξη: Γιατί το ΑΕΠ αυξάνεται αλλά τα εισοδήματα μένουν πίσω

Μινεάπολη: Νέο βίντεο αμφισβητεί τους ισχυρισμούς της ICE – Το θύμα κρατούσε… κινητό και όχι όπλο
Κόσμος 24.01.26 Upd: 23:38

Μινεάπολη: Νέο βίντεο αμφισβητεί τους ισχυρισμούς της ICE – Το θύμα κρατούσε… κινητό και όχι όπλο

Νέο βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να αμφισβητεί την εκδοχή της ICE για τον θανάσιμο πυροβολισμό του άντρα στη Μινεάπολη.

Σύνταξη
Αυξάνονται ζήτηση, τιμές σε σπίτια κοντά στους νέους σταθμούς μετρό
Οικονομικές Ειδήσεις 25.01.26

Αυξάνονται ζήτηση, τιμές σε σπίτια κοντά στους νέους σταθμούς μετρό

Ποιες περιοχές έχουν μπει στον χάρτη των επιλογών κατασκευαστών, αγοραστών, ενοικιαστών και επενδυτών που έως σήμερα δεν τις «έβλεπαν» ούτε για κατοικία ούτε για επαγγελματική αξιοποίηση.

Δήμητρα Σκούφου
Σόκαρε ο Γκασκόιν στην περιγραφή της περιπέτειάς του: «Είδα τον πατέρα μου στα σύννεφα και αυτό με τρόμαξε»
Ποδόσφαιρο 25.01.26

Σόκαρε ο Γκασκόιν στην περιγραφή της περιπέτειάς του: «Είδα τον πατέρα μου στα σύννεφα και αυτό με τρόμαξε»

Ο ποδοσφαιρικός θρύλος Πολ Γκασκόιν έξι μήνες μετά μίλησε με λεπτομέρειες για το δράμα που πέρασε: «Έχω κάνει 38 εγχειρήσεις και συνήθως δεν φοβάμαι, αλλά αυτή τη φορά πραγματικά πανικοβλήθηκα»

Βάιος Μπαλάφας
Άλμπερτ Σπέερ: Η διπλή ζωή του «καλού» Ναζί που γλίτωσε την αγχόνη
Stories 25.01.26

Άλμπερτ Σπέερ: Η διπλή ζωή του «καλού» Ναζί που γλίτωσε την αγχόνη

Ήταν ο αρχιτέκτονας του Χίτλερ και ο «μετανοημένος» Ναζί και στη Νυρεμβέργη βρήκε τρόπο να ξεφύγει από την καταδίκη. Ο Άλμπερτ Σπέερ έπεισε τον κόσμο πως άλλαξε, μα πίσω από τη μετάνοια έκρυβε μια διπλή, σκοτεινή ζωή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Εργασία πέρα από τα σύνορα της ΕΕ: Οι Ευρωπαίοι με τη μεγαλύτερη διεθνή εμπειρία
Διεθνής Οικονομία 25.01.26

Εργασία πέρα από τα σύνορα: Οι Ευρωπαίοι με τη μεγαλύτερη διεθνή εμπειρία

Στην Ευρωπαϊκή Ενιαία Αγορά, το 17 % των ατόμων από την ΕΕ που αναζητούν εργασία έχουν διεθνή εργασιακή εμπειρία, η οποία τους έχει δώσει τη δυνατότητα να γνωρίσουν τη ζωή μακριά από την πατρίδα τους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τέμπη – Κόρδοβα: Ομοιότητες και διαφορές
Ελλάδα 25.01.26

Τέμπη – Κόρδοβα: Ομοιότητες και διαφορές

Στην Ελλάδα, το σιδηροδρομικό των Τεμπών το 2023 – μια σφοδρή μετωπική σύγκρουση δύο αμαξοστοιχιών στην ίδια γραμμή – καταγράφηκε ως η πιο πολύνεκρη σύγκρουση στην πρόσφατη ιστορία της χώρας, με 57 νεκρούς και πάνω από 180 τραυματίες.

Κώστας Ντελέζος
Προς τι η σιγή ιχθύος Πούτιν ενώ απειλούνται οι σύμμαχοί του;
Εξηγήσεις 25.01.26

Προς τι η σιγή ιχθύος Πούτιν ενώ απειλούνται οι σύμμαχοί του;

Ιδανικά, χώρες που έχει βάλει στο μάτι η Δύση, όπως το Ιράν και η Βενεζουέλα θα ήθελαν να απολάμβαναν στήριξης του Βλαντιμίρ Πούτιν, παρόμοια αυτή που που παρέχουν οι ΗΠΑ σε Ισραήλ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Υπομονή για το στεγαστικό συστήνει η κυβέρνηση – «Δεν πάει άλλο» απαντούν τα σωματεία ενοικιαστών
Οικονομία 25.01.26

Υπομονή για το στεγαστικό συστήνει η κυβέρνηση – «Δεν πάει άλλο» απαντούν τα σωματεία ενοικιαστών

Η κυβέρνηση συστήνει στους πολίτες να κάνουν υπομονή για το στεγαστικό, απορρίπτοντας το πλαφόν στα ενοίκια. «Η υπομονή μας τελείωσε. Αλλαγή πορείας στο στεγαστικό τώρα!», απαντά η Ένωση Ενοικιαστών.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Όσο φθηναίνουν το αλκοόλ και τα ζαχαρούχα ποτά, ακριβαίνει η δημόσια υγεία
Πρόβλημα για την υγεία 25.01.26

Όσο φθηναίνουν το αλκοόλ και τα ζαχαρούχα ποτά, ακριβαίνει η δημόσια υγεία

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι χαμηλοί φόροι τροφοδοτούν παχυσαρκία, χρόνιες ασθένειες και τραυματισμούς, ενώ στερούν από τα κράτη πολύτιμα έσοδα πρόληψης

Γεώργιος Μαζιάς
Έρχονται ανατροπές σε επιδόματα και ενισχύσεις – Όλα από μηδενική βάση
Εθνικό Μητρώο Παροχών 25.01.26

Έρχονται ανατροπές σε επιδόματα και ενισχύσεις - Όλα από μηδενική βάση

Ψηφιακό φάκελο αποκτά κάθε δικαιούχος - Οι αλλαγές που σχεδιάζονται για ενισχύσεις και επιδόματα - Πώς θα λειτουργήσει το Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Συρία: Η κυβέρνηση απελευθέρωσε 126 ανηλίκους από φυλακή όπου κρατούνταν μαχητές του Ισλαμικού Κράτους
Αλ Ακτάν 25.01.26

Συρία: Η κυβέρνηση απελευθέρωσε 126 ανηλίκους από φυλακή όπου κρατούνταν μαχητές του Ισλαμικού Κράτους

Η κυβέρνηση Αλ Σάρα στη Συρία προέβη στην απελευθέρωση 126 ανήλικων κρατουμένων από την φυλακή Αλ Ακτάν στη Ράκα, καθώς ανέφερε πως δεν υπήρχαν στοιχεία εναντίον τους.

Σύνταξη
Ακραία χιονοθύελλα στις ΗΠΑ – Τουλάχιστον 16 πολιτείες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
Κόσμος 25.01.26

Ακραία χιονοθύελλα στις ΗΠΑ – Τουλάχιστον 16 πολιτείες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Τα δύο τρίτα του πληθυσμού των ΗΠΑ βρίσκονται αντιμέτωπα με χιονοθύελλα και ακραίο κρύο. Οι Αρχές προειδοποιούν πως τις επόμενες ώρες το χιόνι και ο πάγος θα εκτείνονται από το Τέξας έως τη Νέα Αγγλία

Σύνταξη
Μινεάπολη: Διαδηλωτές κατηγορούνται πως επιτέθηκαν σε πράκτορα – Ένας φέρεται να του δάγκωσε και του έκοψε το δάχτυλο
Μινεάπολη 25.01.26

Διαδηλωτές κατηγορούνται πως επιτέθηκαν σε πράκτορα - Ένας φέρεται να του δάγκωσε και του έκοψε το δάχτυλο

«Είδηση δεν είναι αν ένας σκύλος δαγκώσει άνθρωπο, αλλά αν ένας άνθρωπος δαγκώσει σκύλο» κατά το δημοσιογραφικό ρητό, όμως ίσως έπρεπε να υπάρχει κάποια αναφορά στις περιπτώσεις που άνθρωπος δαγκώνει άνθρωπο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βιγιαρεάλ – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Στην κορυφή η «βασίλισσα» με ηγετικό Εμπαπέ!
Ποδόσφαιρο 25.01.26

Βιγιαρεάλ – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Στην κορυφή η «βασίλισσα» με ηγετικό Εμπαπέ!

Με τον Κιλιάν Εμπαπέ να σκοράρει δύο φορές στο δεύτερο μέρος, η Ρεάλ Μαδρίτης, πέρασε από την έδρα της Βιγιαρεάλ (2-0)και προσπέρασε την Μπαρτσελόνα (έχει ματς λιγότερο) στην κορυφή της βαθμολογίας.

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

