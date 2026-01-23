newspaper
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Νέα Ζηλανδία: Έξι αγνοούμενοι μετά την κατολίσθηση σε κάμπινγκ
Κόσμος 23 Ιανουαρίου 2026, 14:46

Νέα Ζηλανδία: Έξι αγνοούμενοι μετά την κατολίσθηση σε κάμπινγκ

Ο πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας χαρακτήρισε το περιστατικό «απόλυτη τραγωδία» και δήλωσε ότι «ολόκληρη η Νέα Ζηλανδία πενθεί σήμερα»,

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Έξι άνθρωποι έχουν επιβεβαιωθεί ως αγνοούμενοι μετά από κατολίσθηση που σάρωσε πολυσύχναστη κατασκήνωση στο Βόρειο Νησί της Νέας Ζηλανδίας, ανακοίνωσαν οι αρχές την Παρασκευή, ενώ τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμμια.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν την κατολίσθηση την Πέμπτη (22 Ιανουαρίου) στο Όρος Μαουνγκανουί, στις ανατολικές ακτές του νησιού, στις 9:30 το πρωί, παρασύροντας χώμα και βράχια μέσα στον χώρο της κατασκήνωσης στην πόλη Ταουράνγκα, όπου οικογένειες περνούσαν τις καλοκαιρινές σχολικές διακοπές.

YouTube thumbnail

Ο πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας Κρίστοφερ Λάξον επισκέφθηκε το σημείο την Παρασκευή, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «απόλυτη τραγωδία» και δηλώνοντας στους δημοσιογράφους ότι «ολόκληρη η Νέα Ζηλανδία πενθεί σήμερα», καθώς συναντήθηκε με τα στελέχη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης που συντονίζουν την επιχείρηση διάσωσης.

Ο περιφερειακός διοικητής της αστυνομίας, Τιμ Άντερσον, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι οι αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν ακόμη τρία άτομα, πέραν των έξι επιβεβαιωμένων αγνοουμένων.

Ένας τουρίστας δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο TVNZ ότι πρόλαβε να πηδήξει έξω από την πισίνα τη στιγμή που είδε την κατολίσθηση να κατεβαίνει προς το μέρος του.

Ο ιερός χώρος των Μαορί αποτελεί δημοφιλή τουριστικό αξιοθέατο, ωστόσο τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί εκεί αρκετές κατολισθήσεις.

Στη γειτονική περιοχή Welcome Bay, η αστυνομία ανέσυρε την Πέμπτη δύο νεκρούς από ένα σπίτι που επλήγη από κατολίσθηση. Ένα ακόμη άτομο που βρισκόταν στο σημείο τραυματίστηκε σοβαρά, σύμφωνα με την αστυνομία.

Σε άλλη περιοχή, οι έρευνες συνεχίζονται για έναν άνδρα που αγνοείται, αφού παρασύρθηκε από τα νερά του ποταμού Mahurangi, βόρεια του Όκλαντ, την Τετάρτη.

Φυσικό αέριο
LNG: Ρεκόρ εισαγωγών από Ευρώπη, επιδότηση στον Κάθετο Άξονα ζητά ο Εξάρχου

LNG: Ρεκόρ εισαγωγών από Ευρώπη, επιδότηση στον Κάθετο Άξονα ζητά ο Εξάρχου

Ασφαλιστικές
Εθνική Ασφαλιστική: Θρυαλλίδα εξελίξεων για την ασφαλιστική αγορά – Τα σχέδια για εξαγορές

Εθνική Ασφαλιστική: Θρυαλλίδα εξελίξεων για την ασφαλιστική αγορά – Τα σχέδια για εξαγορές

inWellness
inTown
Γιατί ο υπερτουρισμός δεν είναι θέμα αριθμών – Η διασπορά ως λύση «κλειδί»
Μια διαφορετική προσέγγιση 23.01.26

Γιατί ο υπερτουρισμός δεν είναι θέμα αριθμών – Η διασπορά ως λύση «κλειδί»

Στους ολοένα πιο αβέβαιους καιρούς που διανύουμε, οι παραδοσιακά δημοφιλείς ευρωπαϊκοί προορισμοί φαίνεται να επηρεάζονται δυσανάλογα - Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά ο υπερτουρισμός

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ουκρανία: Καθ΄οδόν για το Άμπου Ντάμπι αντιπροσωπίες του Κιέβου, της Μόσχας και των ΗΠΑ – «Αγκάθι» το εδαφικό
Πρώτη τριμερής 23.01.26 Upd: 13:02

Καθ΄οδόν για το Άμπου Ντάμπι εκπρόσωποι του Κιέβου, της Μόσχας και των ΗΠΑ - Παραμένει το αγκάθι του εδαφικού

Για πρώτη φορά από την έναρξη των διαπραγματεύσεων θα υπάρξει συνάντηση και των τριών αντιπροσωπειών για τον πόλεμο στην Ουκρανία - Οι συζητήσεις θα διαρκέσουν τουλάχιστον δύο ημέρες

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ζητούν εν λευκώ άδεια για στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία – Η συμφωνία του 1951 που «πατάει» ο Τραμπ
Κόσμος 23.01.26

Οι ΗΠΑ ζητούν εν λευκώ άδεια για στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία - Η συμφωνία του 1951 που «πατάει» ο Τραμπ

Η αρχική συμφωνία ορίζει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να «συμβουλευτούν και να ενημερώσουν» τη Δανία και τη Γροιλανδία πριν προβούν σε οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Κρίστι Νόεμ, η αδυσώπητη «ICE Barbie» του Ντόναλντ Τραμπ
Τοξική πόλωση 23.01.26

Κρίστι Νόεμ, η αδυσώπητη «ICE Barbie» του Ντόναλντ Τραμπ

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ έχει γίνει το πρόσωπο της φονικής δράσης της υπηρεσίας μετανάστευσης ICE και του αυταρχισμού της δεύτερης προεδρίας Τραμπ. Οι πιέσεις για λογοδοσία εντείνονται

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ιαπωνία: Διαλύθηκε επίσημα η κάτω Βουλή – Προς πρόωρες εκλογές η χώρα
Πρωτοβουλία πρωθυπουργού 23.01.26

Διαλύθηκε και επίσημα η κάτω Βουλή στην Ιαπωνία - Προς πρόωρες εκλογές η χώρα

Η Ιαπωνία θα διεξάγει εκλογές στις 8 Φεβρουαρίου σε μία προσπάθεια της πρωθυπουργού να εκμεταλλευτεί τη δημοτικότητά της για να αυξήσει τις έδρες του κόμματός της

Σύνταξη
Ρωσία: Το Κρεμλίνο αναγγέλλει «τριμερή» συνάντηση με Ουκρανία και ΗΠΑ στα ΗΑΕ
Κρεμλίνο 23.01.26

Κλείδωσε «τριμερής» συνάντηση Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ στα ΗΑΕ

Τριμερής σύνοδος αντιπροσωπειών της Ρωσίας, της Ουκρανίας και των ΗΠΑ θα διεξαχθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο, μετά τη συνάντηση του Πούτιν με τον Γουίτκοφ.

Σύνταξη
Τα μέλη του Ισλαμικού Κράτους θα δικαστούν στο Ιράκ ανεξαρτήτως εθνικότητας ή ρόλου
Κόσμος 23.01.26

Το Ιράκ αναλαμβάνει την «βρώμικη δουλειά» να δικάσει τα μέλη του Ισλαμικού Κράτους

Την ώρα που αμερικανικές και ιρακινές πηγές επιβεβαιώνουν την έναρξη της μεταφοράς μελών του Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ, αυτοί θα μεταφερθούν σε επίσημες φυλακές και όχι σε στρατόπεδα/καμπς

Σύνταξη
Όταν η υγεία των παιδιών γίνεται υπόθεση επιβίωσης για τα μικρά νησιά
Η ανάγκη 23.01.26

Όταν η υγεία των παιδιών γίνεται υπόθεση επιβίωσης για τα μικρά νησιά

Ο δήμος Κύθνου απευθύνει δημόσια έκκληση για την κάλυψη θέσης παιδιάτρου στο νησί, προσφέροντας, πέρα από τον μισθό που προβλέπεται από το κράτος, μηνιαίο επίδομα ύψους 1.000 ευρώ από ίδιους πόρους.

Σύνταξη
Γιατί ο υπερτουρισμός δεν είναι θέμα αριθμών – Η διασπορά ως λύση «κλειδί»
Μια διαφορετική προσέγγιση 23.01.26

Γιατί ο υπερτουρισμός δεν είναι θέμα αριθμών – Η διασπορά ως λύση «κλειδί»

Στους ολοένα πιο αβέβαιους καιρούς που διανύουμε, οι παραδοσιακά δημοφιλείς ευρωπαϊκοί προορισμοί φαίνεται να επηρεάζονται δυσανάλογα - Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά ο υπερτουρισμός

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ηράκλειο: «Η Ελλάδα σκοτώνει την τέχνη» – Στους δρόμους οι μαθητές του Μουσικού και Καλλιτεχνικού σχολείου
Ελλάδα 23.01.26

«Η Ελλάδα σκοτώνει την τέχνη» - Στους δρόμους οι μαθητές του Μουσικού και Καλλιτεχνικού σχολείου στο Ηράκλειο

Σε κατάληψη έχουν προχωρήσει οι μαθητές του Μουσικού και Καλλιτεχνικού σχολείο στο Ηράκλειο της Κρήτης - Μαθήματα σε λυόμενα, χωρίς καθηγητές και υποδομές

Σύνταξη
Σχεδιασμός νέου οδικού άξονα στην Ρόδο
Οδικές υποδομές 23.01.26

Σχεδιασμός νέου οδικού άξονα στην Ρόδο

Συνεργασία Δήμου Ρόδου και Περιφέρειας Ν. Αιγαίου για την κοινή χάραξη και υλοποίηση νέου οδικού άξονα σύνδεσης της Λεωφόρου Καλλιθέας με την Εθνική Οδό Ρόδου-Λίνδου.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Το σκάνδαλο των υποκλοπών τώρα αρχίζει – Μύδροι κατά της κυβέρνησης μετά την αποκάλυψη του in
Ζητούνται απαντήσεις 23.01.26

«Το σκάνδαλο των υποκλοπών τώρα αρχίζει» - Μύδροι της Νέας Αριστεράς κατά της κυβέρνησης μετά την αποκάλυψη του in

Μετά το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του in που έφερε στο φως ποιοι βουλευτές της ΝΔ εκφώνησαν τις στημένες ερωτήσεις στην εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές, η Νέα Αριστερά απαιτεί την απόδοση ευθυνών

Σύνταξη
Νέα επαγγελματική «σφαλιάρα» για την Νίκολα Πελτζ με φόντο τον πόλεμο των Μπέκαμ – Είναι ενοχλητικό, δεν βλέπεται
Φαπ 23.01.26

Νέα επαγγελματική «σφαλιάρα» για την Νίκολα Πελτζ με φόντο τον πόλεμο των Μπέκαμ – Είναι ενοχλητικό, δεν βλέπεται

Την ώρα που πολλοί την κατηγορούν ως υπεύθυνη για τον πόλεμο στην οικογένεια Μπέκαμ, η Νίκολα Πελτζ βλέπει και τους κριτικούς να «θάβουν» το τελευταίο της επαγγελματικό εγχείρημα.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ σε κυβέρνηση μετά την αποκάλυψη του in για τις «στημένες» ερωτήσεις στην εξεταστική για υποκλοπές – «Πόση ακόμη δυσωδία…»
Πολιτική Γραμματεία 23.01.26

Πυρά ΠΑΣΟΚ σε κυβέρνηση μετά την αποκάλυψη του in για τις «στημένες» ερωτήσεις στην εξεταστική για υποκλοπές - «Πόση ακόμη δυσωδία...»

«Πόσο ακόμη θα κρύβονται η κυβέρνηση και οι βουλευτές που αναφέρονται στο δημοσίευμα του in;» αναφέρει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Αγροτικά μπλόκα: το ρήγμα θα παραμείνει
Ανοιχτή πλήγη 23.01.26

Αγροτικά μπλόκα: το ρήγμα θα παραμείνει

Μπορεί να ολοκληρώθηκαν οι κινητοποιήσεις και τα αγροτικά μπλόκα, όμως κάθε άλλο παρά ξεμπέρδεψε η κυβέρνηση με το αγροτικό ζήτημα

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Πώς η αντιεμβολιαστική στάση των ΗΠΑ απειλεί να βλάψει όλο τον πλανήτη
Στο έλεος των ψεκασμένων 23.01.26

Πώς η αντιεμβολιαστική στάση των ΗΠΑ απειλεί να βλάψει όλο τον πλανήτη

Το διαζύγιο του υπουργού Υγείας από την επιστήμη επηρεάζει τα προγράμματα ανάπτυξης νέων εμβολίων και απειλεί να φέρει θανάτους που θα μπορούσαν να προληφθούν.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Υπόθεση Κολωνού: Αναβολή για τη δίκη σε δεύτερο βαθμό για τον βιασμό της 12χρονης
Ελλάδα 23.01.26

Υπόθεση Κολωνού: Αναβολή για τη δίκη σε δεύτερο βαθμό για τον βιασμό της 12χρονης

Η εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό είχε προσδιοριστεί για σήμερα ,αλλά τελικά λόγω κωλύματος στο πρόσωπο συνηγόρων υπεράσπισης δεν ξεκίνησε η δευτεροβάθμια δίκη και οι δικαστές έκριναν δεκτό το αίτημα αναβολής

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Νοσοκομείο Παίδων: Διασωληνώθηκε 3χρονος που εισήχθη με γρίπη – Στη ΜΕΘ σε καλύτερη κατάσταση 6χρονος
Συναγερμός 23.01.26

Διασωληνώθηκε 3χρονος που εισήχθη στο Παίδων με γρίπη - Στη ΜΕΘ σε καλύτερη κατάσταση 6χρονος

Η γρίπη έχει επηρεάσει εκατοντάδες παιδιά στη χώρα μας, προκαλώντας βαριές νοσηλείες, καθώς τα κρούσματα αυξάνονται ραγδαία το τελευταίο διάστημα, επισημαίνει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος

Σύνταξη
Άρχισαν τα «όργανα» στο Μουντιάλ: Η Γερμανία σκέφτεται σοβαρά το μποϋκοτάζ λόγω Γροιλανδίας – Στον… χορό και η υπόλοιπη Ευρώπη
Ποδόσφαιρο 23.01.26

Άρχισαν τα «όργανα» στο Μουντιάλ: Η Γερμανία σκέφτεται σοβαρά το μποϋκοτάζ λόγω Γροιλανδίας – Στον… χορό και η υπόλοιπη Ευρώπη

Η Γερμανία σκέφτεται να αποσύρει τη συμμετοχή της από το επικείμενο Μουντιάλ λόγω των συνεχιζόμενων απειλών ΗΠΑ και Τραμπ για τη Γροιλανδία και η... μπάλα μπορεί να πάρει και άλλες χώρες.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
