Κατολίσθηση σε κάμπινγκ στη Νέα Ζηλανδία – Αρκετοί αγνοούμενοι

Κατολίσθηση έπληξε σήμερα χώρο κατασκήνωσης στο βόρειο τμήμα της Νέας Ζηλανδίας, όπου σημειώνονται ισχυρές βροχοπτώσεις, με την αστυνομία και τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών να κάνουν λόγο για αγνοούμενους, ανάμεσά τους παιδιά.

Η λάσπη έθαψε και συνέθλιψε τμήμα του κάμπινγκ, στους πρόποδες του όρους Μανγκανόι, ανενεργού ηφαιστείου, ιερού τόπου των Μαορί, δημοφιλούς προορισμού για τουρίστες και περιπατητές, σύμφωνα με φωτογραφίες και βίντεο που μετέδωσαν νεοζηλανδικά ΜΜΕ.

Δυο αυτόπτες μάρτυρες είπαν σε σωστικά συνεργεία πως άκουσαν φωνές στα συντρίμμια.

Ο υπαρχηγός της αστυνομίας Τιμ Άντερσον δήλωσε σε δημοσιογράφους επιτόπου πως υπάρχει «αριθμός αγνοουμένων», μάλλον «μονοψήφιος», χωρίς να είναι σε θέση να γίνει πιο συγκεκριμένος.

Terrible news for the Mt Maunganui campground. People are trapped in the kitchen block and they are evacuating the camp ground and hot pools. 5 people unaccounted for. 🙏🥹 pic.twitter.com/f4pjjc1R5v — MrsWiggley (@mrs_wiggley) January 21, 2026

Σύμφωνα με αξιωματικό της πυροσβεστικής, τον Γουίλιαμ Πάικ, διασώστες άκουγαν φωνές παγιδευμένων αρχικά, αλλά υπήρχε κίνδυνος δεύτερης κατολίσθησης κι αναδιπλώθηκαν–όταν επέστρεψαν, δεν άκουγαν πλέον εκκλήσεις για βοήθεια.

Ο κ. Άντερσον πάντως εκτίμησε πως είναι ακόμη «πιθανό να βρούμε κάποιον ζωντανό».

Η κατολίσθηση έπληξε τροχόσπιτα και χώρο καθαριότητας στην κατασκήνωση, στο Βόρειο Νησί, περιοχή όπου σημειώθηκαν ισχυρές βροχοπτώσεις τη νύχτα.

«Επέστρεφα όταν είδα χώματα να καταπλακώνουν κάποιες δομές», ανέφερε η Νιξ Ζακ, που είχε πάει να κάνει περίπατο και αναρρίχηση στο βουνό, στη δημόσια ραδιοφωνία RNZ.

Its taken out an ablutions block and into the hot pools, on the ocean side of the Mount bass walking track a huge slip has come down taking out the stairs and bottom track, reports of persons unaccounted for … very sad news☹️ pic.twitter.com/Cqlwjc5pej — Bondiemk3 (@Bondiemk3nzl) January 21, 2026

Σύμφωνα με τη νεοζηλανδική μετεωρολογική υπηρεσία, χθες στην περιοχή Τάιρανγκα, όπου βρίσκεται το όρος, καταγράφτηκαν οι πιο ισχυρές βροχοπτώσεις στα χρονικά, αφότου άρχισαν να τηρούνται δεδομένα το 1910: έπεσαν 274 χιλιοστά βροχής σε 24 ώρες.

Στον κοντινό Κόλπο Γουέλκαμ, δυο άνθρωποι αγνοούνταν αφού κατολίσθηση έπληξε σπίτι, σύμφωνα με την αστυνομία. Ακόμη ένας άνθρωπος τραυματίστηκε σοβαρά στο ίδιο συμβάν.

Η αστυνομία στη Γουόρκγουορθ, βόρεια της Όκλαντ, ανέφερε παράλληλα πως αναστέλλει την επιχείρηση για τον εντοπισμό εποχούμενου άνδρα που παρασύρθηκε από ορμητικά νερά πλημμύρας χθες Τετάρτη.

Παραμένει σε ισχύ η κατάσταση έκτακτης ανάγκης που κηρύχθηκε σε πέντε τομείς του Βόρειου Νησιού εξαιτίας της κακοκαιρίας.