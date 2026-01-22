Δύο άνθρωποι επιβεβαιώθηκε ότι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από κατολίσθηση που «προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές» σε σπίτια.

Η κατολίσθηση συνέθλιψε τμήμα ενός κάμπινγκ στους πρόποδες του όρους Μανγκανόι στη Νέα Ζηλανδία.

Βίντεο με την στιγμή της κατολίσθησης στη Νέα Ζηλανδία

Η στιγμή της κατολίσθησης στη Νέα Ζηλανδία έχει καταγραφεί σε βίντεο:

Η λάσπη έθαψε και συνέθλιψε τμήμα του κάμπινγκ, στους πρόποδες του όρους Μανγκανόι, ανενεργού ηφαιστείου, ιερού τόπου των Μαορί, δημοφιλούς προορισμού για τουρίστες και περιπατητές, σύμφωνα με φωτογραφίες και βίντεο που μετέδωσαν νεοζηλανδικά ΜΜΕ.

Δυο αυτόπτες μάρτυρες είπαν σε σωστικά συνεργεία πως άκουσαν φωνές στα συντρίμμια.

Terrible news for the Mt Maunganui campground. People are trapped in the kitchen block and they are evacuating the camp ground and hot pools. 5 people unaccounted for. 🙏🥹 pic.twitter.com/f4pjjc1R5v — MrsWiggley (@mrs_wiggley) January 21, 2026

Ο υπαρχηγός της αστυνομίας Τιμ Άντερσον δήλωσε σε δημοσιογράφους επιτόπου πως υπάρχει «αριθμός αγνοουμένων», μάλλον «μονοψήφιος», χωρίς να είναι σε θέση να γίνει πιο συγκεκριμένος.

Η κατολίσθηση έπληξε τροχόσπιτα και χώρο καθαριότητας στην κατασκήνωση, στο Βόρειο Νησί, περιοχή όπου σημειώθηκαν ισχυρές βροχοπτώσεις τη νύχτα.

«Επέστρεφα όταν είδα χώματα να καταπλακώνουν κάποιες δομές», ανέφερε η Νιξ Ζακ, που είχε πάει να κάνει περίπατο και αναρρίχηση στο βουνό, στη δημόσια ραδιοφωνία RNZ.