Νέα Ζηλανδία: Βίντεο από την στιγμή της κατολίσθησης που έθαψε μεγάλο τμήμα ενός κάμπινγκ – Δύο νεκροί
Η κατολίσθηση συνέθλιψε τμήμα ενός κάμπινγκ στους πρόποδες του όρους Μανγκανόι στη Νέα Ζηλανδία.
- Στο τραπέζι σενάρια για νέες μειώσεις φόρων και εισφορών
- Κατάσκοποι σε 4 τροχούς – Είναι τα κινεζικά οχήματα κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια;
- Γροιλανδία: Ο Ρούτε του ΝΑΤΟ λέει ότι συζήτησε με τον Τραμπ τρόπους για να «παραμείνει ασφαλής η Αρκτική»
- Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 44χρονος καθ' ομολογίαν δολοφόνος του κοινοτάρχη στο Αγρίνιο
Δύο άνθρωποι επιβεβαιώθηκε ότι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από κατολίσθηση που «προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές» σε σπίτια.
Η κατολίσθηση συνέθλιψε τμήμα ενός κάμπινγκ στους πρόποδες του όρους Μανγκανόι στη Νέα Ζηλανδία.
Βίντεο με την στιγμή της κατολίσθησης στη Νέα Ζηλανδία
Η στιγμή της κατολίσθησης στη Νέα Ζηλανδία έχει καταγραφεί σε βίντεο:
Η λάσπη έθαψε και συνέθλιψε τμήμα του κάμπινγκ, στους πρόποδες του όρους Μανγκανόι, ανενεργού ηφαιστείου, ιερού τόπου των Μαορί, δημοφιλούς προορισμού για τουρίστες και περιπατητές, σύμφωνα με φωτογραφίες και βίντεο που μετέδωσαν νεοζηλανδικά ΜΜΕ.
Δυο αυτόπτες μάρτυρες είπαν σε σωστικά συνεργεία πως άκουσαν φωνές στα συντρίμμια.
Terrible news for the Mt Maunganui campground. People are trapped in the kitchen block and they are evacuating the camp ground and hot pools. 5 people unaccounted for. 🙏🥹 pic.twitter.com/f4pjjc1R5v
— MrsWiggley (@mrs_wiggley) January 21, 2026
Ο υπαρχηγός της αστυνομίας Τιμ Άντερσον δήλωσε σε δημοσιογράφους επιτόπου πως υπάρχει «αριθμός αγνοουμένων», μάλλον «μονοψήφιος», χωρίς να είναι σε θέση να γίνει πιο συγκεκριμένος.
Η κατολίσθηση έπληξε τροχόσπιτα και χώρο καθαριότητας στην κατασκήνωση, στο Βόρειο Νησί, περιοχή όπου σημειώθηκαν ισχυρές βροχοπτώσεις τη νύχτα.
«Επέστρεφα όταν είδα χώματα να καταπλακώνουν κάποιες δομές», ανέφερε η Νιξ Ζακ, που είχε πάει να κάνει περίπατο και αναρρίχηση στο βουνό, στη δημόσια ραδιοφωνία RNZ.
- Νέα Ζηλανδία: Βίντεο από την στιγμή της κατολίσθησης που έθαψε μεγάλο τμήμα ενός κάμπινγκ – Δύο νεκροί
- Αποτυπώματα χεριών στην Ινδονησία ίσως είναι οι αρχαιότερες βραχογραφίες του κόσμου
- Ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Αντίνο ο Παναθηναϊκός (vid, pic)
- Ελευθερία ή επαγγελματική ευκαιρία; Το plan b του Μπρούκλιν Μπέκαμ πίσω από το ξέσπασμά του
- Καιρός – Μαρουσάκης: Νέα κύματα καταιγίδων τις επόμενες ώρες και στην Αττική
- Τραμπ: Παρουσίασε το «Συμβούλιο Ειρήνης» – «Η Γάζα θα διοικηθεί υπέροχα» – Τι είπε για ΟΗΕ
- Κακοκαιρία: Πνίγηκε η Αττική, εικόνες αποκάλυψης στη Γλυφάδα – Περιοχές καλυμμένες με πέτρες και λάσπη
- «Λύγισε» ο Τσιτσιπάς κόντρα στον Μάχατς και αποκλείστηκε από το Australian Open
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις