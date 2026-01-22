newspaper
22.01.2026 | 09:21
Κακοκαιρία: Ποιοι δρόμοι παραμένουν κλειστοί στην Αττική
Νέα Ζηλανδία: Βίντεο από την στιγμή της κατολίσθησης που έθαψε μεγάλο τμήμα ενός κάμπινγκ – Δύο νεκροί
Κόσμος 22 Ιανουαρίου 2026 | 12:41

Νέα Ζηλανδία: Βίντεο από την στιγμή της κατολίσθησης που έθαψε μεγάλο τμήμα ενός κάμπινγκ – Δύο νεκροί

Η κατολίσθηση συνέθλιψε τμήμα ενός κάμπινγκ στους πρόποδες του όρους Μανγκανόι στη Νέα Ζηλανδία.

Έντερο: Πώς η αθόρυβη γήρανση «ανοίγει» τον δρόμο για καρκίνο

Έντερο: Πώς η αθόρυβη γήρανση «ανοίγει» τον δρόμο για καρκίνο

Δύο άνθρωποι επιβεβαιώθηκε ότι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από κατολίσθηση που «προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές» σε σπίτια.

Η κατολίσθηση συνέθλιψε τμήμα ενός κάμπινγκ στους πρόποδες του όρους Μανγκανόι στη Νέα Ζηλανδία.

Βίντεο με την στιγμή της κατολίσθησης στη Νέα Ζηλανδία

Η στιγμή της κατολίσθησης στη Νέα Ζηλανδία έχει καταγραφεί σε βίντεο:

Η λάσπη έθαψε και συνέθλιψε τμήμα του κάμπινγκ, στους πρόποδες του όρους Μανγκανόι, ανενεργού ηφαιστείου, ιερού τόπου των Μαορί, δημοφιλούς προορισμού για τουρίστες και περιπατητές, σύμφωνα με φωτογραφίες και βίντεο που μετέδωσαν νεοζηλανδικά ΜΜΕ.

Δυο αυτόπτες μάρτυρες είπαν σε σωστικά συνεργεία πως άκουσαν φωνές στα συντρίμμια.

Ο υπαρχηγός της αστυνομίας Τιμ Άντερσον δήλωσε σε δημοσιογράφους επιτόπου πως υπάρχει «αριθμός αγνοουμένων», μάλλον «μονοψήφιος», χωρίς να είναι σε θέση να γίνει πιο συγκεκριμένος.

Η κατολίσθηση έπληξε τροχόσπιτα και χώρο καθαριότητας στην κατασκήνωση, στο Βόρειο Νησί, περιοχή όπου σημειώθηκαν ισχυρές βροχοπτώσεις τη νύχτα.

«Επέστρεφα όταν είδα χώματα να καταπλακώνουν κάποιες δομές», ανέφερε η Νιξ Ζακ, που είχε πάει να κάνει περίπατο και αναρρίχηση στο βουνό, στη δημόσια ραδιοφωνία RNZ.

Σύνταξη
Τραμπ: «Ο πρόεδρος σκότωσε το αμερικανικό όνειρο για τους Ευρωπαίους» – Η ομιλία στο Νταβός και το ρήγμα με την ΕΕ
Ανεξέλεγκτος 22.01.26

«Ο Τραμπ σκότωσε το αμερικανικό όνειρο για τους Ευρωπαίους» - Η ομιλία στο Νταβός μεγάλωσε το ρήγμα με την ΕΕ

Ο Τραμπ εμφανίστηκε στο Νταβός ανεξέλεγκτος και εχθρικός απέναντι στους Ευρωπαίους - Η ΕΕ διαπιστώνει ότι ο κατευνασμός δεν αποδίδει και αναζητά αμήχανα νέα τακτική

Μινεσότα: Η ICE συνέλαβε 5χρονο αγοράκι που επέστρεφε από το νηπιαγωγείο
Κόσμος 22.01.26

Η ICE συνέλαβε 5χρονο αγοράκι που επέστρεφε από το νηπιαγωγείο - «Θα χαρακτηριστεί ως βίαιος εγκληματίας;»

Ο πεντάχρονος Λίαμ Κονέχο Ράμος και ο πατέρας του, συνελήφθησαν στην είσοδο του σπιτιού τους το απόγευμα της Τρίτης, ακριβώς τη στιγμή που επέστρεφαν από το νηπιαγωγείο του παιδιού

Σύνταξη
Γροιλανδία: Ο Ρούτε του ΝΑΤΟ λέει ότι συζήτησε με τον Τραμπ τρόπους για να «παραμείνει ασφαλής η Αρκτική»
Στο Νταβός 22.01.26

Γροιλανδία: Ο Ρούτε του ΝΑΤΟ λέει ότι συζήτησε με τον Τραμπ τρόπους για να «παραμείνει ασφαλής η Αρκτική»

Σύμφωνα με τον Ρούτε περαιτέρω συζητήσεις θα διασφαλίσουν «πως οι Κινέζοι και οι Ρώσοι δεν θα αποκτήσουν πρόσβαση στην οικονομία της Γροιλανδίας ή στρατιωτικά στη Γροιλανδία»

Σύνταξη
Allianz: Ο κόσμος χωρίς το ΝΑΤΟ – Εξετάζοντας τις πιθανότητες
Τα τρία σενάρια 22.01.26

Ο κόσμος χωρίς το ΝΑΤΟ - Εξετάζοντας τις πιθανότητες

Η πρόθεση του Ντόναλντ Τραμπ να προσαρτήσει τη Γροιλανδία γιατί, όπως υποστηρίζει, είναι αναγκαίο για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, μπορεί να προκαλέσει σύγκρουση εντός του ΝΑΤΟ. Πρόκειται για ένα σενάριο που δεν μπορεί να αποκλειστεί. Πόσο πιθανό όμως είναι;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Συνάντηση Πούτιν με τους απεσταλμένους των ΗΠΑ Γουίτκοφ και Κούσνερ για τον πόλεμο στην Ουκρανία
Κόσμος 22.01.26

Συνάντηση Πούτιν με τους απεσταλμένους των ΗΠΑ Γουίτκοφ και Κούσνερ για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ανέφερε πως έδωσε οδηγία στο υπουργείο Εξωτερικών να μελετήσει την πρόσκληση του κ. Τραμπ να ενταχθεί στο υπό ίδρυση «συμβούλιο ειρήνης» του και ότι θα δοθεί απάντηση εν ευθέτω χρόνο

Σύνταξη
Από το οικονομικό «μπαζούκα» έως τη στρατιωτική δράση – Η ΕΕ έχει μέσα μπροστά στην απειλή Τραμπ για Γροιλανδία
TIME 22.01.26

Από το οικονομικό «μπαζούκα» έως τη στρατιωτική δράση – Η ΕΕ έχει μέσα μπροστά στην απειλή Τραμπ για Γροιλανδία

Η Ευρώπη προετοιμάζεται για ολοκληρωτικό εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ ακόμη μία φορά. Τα μέσα που έχουν για να υπερασπιστούν τη Γροιλανδία περιλαμβάνουν από οικονομικά μέτρα έως ενίσχυση της άμυνας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Υεμένη: Εκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου σκοτώνει 5 μέλη των δυνάμεων που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία
Υεμένη 22.01.26

Βομβιστική επίθεση σκοτώνει 5 μέλη δύναμης υποστηριζόμενης από το Ριάντ

Τον θάνατο πέντε μελών ένοπλης ομάδας που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία προκάλεσε η βομβιστική επίθεση με παγιδευμένο όχημα κοντά στην προσωρινή πρωτεύουσα Αντεν, στη νότια Υεμένη.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Δικαστής απαγορεύει στην κυβέρνηση Τραμπ να εξετάσει κατασχεμένες συσκευές δημοσιογράφου
The Washington Post 22.01.26

Δικαστής απαγορεύει στην κυβέρνηση Τραμπ να εξετάσει συσκευές δημοσιογράφου

«Η κυβέρνηση μπορεί να κρατήσει, αλλά δεν πρέπει να εξετάσει τις συσκευές που κατασχέθηκαν» στο σπίτι δημοσιογράφου της Washington Post, διατάσσει δικαστής, ωσότου «το εγκρίνει» το δικαστήριο.

Σύνταξη
Γροιλανδία: Δεν συζητήθηκε θέμα κυριαρχίας της με τον Τραμπ, δηλώνει ο Ρούτε
ΝΑΤΟ 22.01.26

Ρούτε: Δεν συζήτησα με τον Τραμπ για την κυριαρχία της Γροιλανδίας

Η συζήτηση με τον Τραμπ «επικεντρώθηκε στο τι πρέπει να κάνουμε για να προστατεύσουμε αυτήν την τεράστια αρκτική περιοχή», λέει ο Ρούτε, προσθέτοντας ότι δεν εθίγη θέμα κυριαρχίας της Γροιλανδίας.

Σύνταξη
Ελευθερία ή επαγγελματική ευκαιρία; Το plan b του Μπρούκλιν Μπέκαμ πίσω από το ξέσπασμά του
Στα βήματα του Χάρι 22.01.26

Ελευθερία ή επαγγελματική ευκαιρία; Το plan b του Μπρούκλιν Μπέκαμ πίσω από το ξέσπασμά του

Το online ξέσπασμα του Μπρούκλιν Μπέκαμ εναντίον των γονιών του σε κάποιους φάνηκε ως «κραυγή για βοήθεια», σε άλλους ως αντίδραση ενός κακομαθημένου παιδιού, ωστόσο ορισμένοι βλέπουν ένα σχέδιο για να «χτίσει» το δικό του brand.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κακοκαιρία: Πνίγηκε η Αττική, εικόνες αποκάλυψης στη Γλυφάδα – Περιοχές καλυμμένες με πέτρες και λάσπη
Φωτογραφίες και βίντεο 22.01.26

Κακοκαιρία: Πνίγηκε η Αττική, εικόνες αποκάλυψης στη Γλυφάδα – Περιοχές καλυμμένες με πέτρες και λάσπη

Η κακοκαιρία που ξεκίνησε να σαρώνει τη χώρα από την Τετάρτη άφησε πίσω της 2 νεκρούς και περιοχές μισοθαμμένες κάτω από πέτρες και λάσπη - Μεγάλες καταστροφές στη Γλυφάδα

Σύνταξη
Τραμπ: «Ο πρόεδρος σκότωσε το αμερικανικό όνειρο για τους Ευρωπαίους» – Η ομιλία στο Νταβός και το ρήγμα με την ΕΕ
Ανεξέλεγκτος 22.01.26

«Ο Τραμπ σκότωσε το αμερικανικό όνειρο για τους Ευρωπαίους» - Η ομιλία στο Νταβός μεγάλωσε το ρήγμα με την ΕΕ

Ο Τραμπ εμφανίστηκε στο Νταβός ανεξέλεγκτος και εχθρικός απέναντι στους Ευρωπαίους - Η ΕΕ διαπιστώνει ότι ο κατευνασμός δεν αποδίδει και αναζητά αμήχανα νέα τακτική

Στον βρεφονηπιακό σταθμό μεταδίδεται και το… μικροβίωμα του εντέρου  
Έρευνα 22.01.26

Πώς ο βρεφονηπιακός σταθμός επηρεάζει το μικροβίωμα των παιδιών

Η κοινωνικοποίηση από μικρή ηλικία προσφέρει πιο «πλούσιο» εντερικό μικροβίωμα, σύμφωνα με μια νέα ανάλυση ιταλών ερευνητών σε βρέφη κατά το πρώτο έτος τους στον βρεφονηπιακό σταθμό.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
ΚΚΕ: Μόνο ο λαός της Βενεζουέλας είναι αρμόδιος να καθορίσει τις εξελίξεις στην πατρίδα του
Πολιτική 22.01.26

ΚΚΕ: Μόνο ο λαός της Βενεζουέλας είναι αρμόδιος να καθορίσει τις εξελίξεις στην πατρίδα του

Ο ευρωβουλευτής Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος, στην ομιλία του, στηλίτευσε τη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τη στήριξή της από την ΕΕ και την ελληνική κυβέρνηση

Σύνταξη
Μινεσότα: Η ICE συνέλαβε 5χρονο αγοράκι που επέστρεφε από το νηπιαγωγείο
Κόσμος 22.01.26

Η ICE συνέλαβε 5χρονο αγοράκι που επέστρεφε από το νηπιαγωγείο - «Θα χαρακτηριστεί ως βίαιος εγκληματίας;»

Ο πεντάχρονος Λίαμ Κονέχο Ράμος και ο πατέρας του, συνελήφθησαν στην είσοδο του σπιτιού τους το απόγευμα της Τρίτης, ακριβώς τη στιγμή που επέστρεφαν από το νηπιαγωγείο του παιδιού

Σύνταξη
Καραμανλής – Σαμαράς στην Καλαμάτα: Μια συνύπαρξη με ιδιαίτερη σημειολογία
Πολιτική Γραμματεία 22.01.26

Καραμανλής – Σαμαράς στην Καλαμάτα: Μια συνύπαρξη με ιδιαίτερη σημειολογία

Το δημοτικό συμβούλιο Καλαμάτας και επισήμως αποφάσισε την ανακήρυξη του Κώστα Καραμανλή ως επίτιμου δημότη της πόλης. Το ξεχωριστό ενδιαφέρον της νέας συνύπαρξης Καραμανλή - Σαμαρά στις 2 Φεβρουαρίου και μάλιστα στην έδρα του δεύτερου.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
«Η κατάσταση σε πολλούς δρόμους της Άνω Γλυφάδας» είναι δύσκολη λέει ο δήμαρχος – Τι είπε για το θάνατο της 56χρονης
Ελλάδα 22.01.26

«Η κατάσταση σε πολλούς δρόμους της Άνω Γλυφάδας» είναι δύσκολη λέει ο δήμαρχος – Τι είπε για το θάνατο της 56χρονης

Ο δήμαρχος Γλυφάδας μίλησε για τις εικόνες καταστροφής, τα φερτά υλικά που κατέβηκαν από το βουνό και την τραγωδία με τον θάνατο της 56χρονης.

Σύνταξη
Ο Bad Bunny γράφει ήδη ιστορία στο φετινό Super Bowl – Και ακόμα δεν έχει ανέβει στη σκηνή του halftime show
Fizz 22.01.26

Ο Bad Bunny γράφει ήδη ιστορία στο φετινό Super Bowl – Και ακόμα δεν έχει ανέβει στη σκηνή του halftime show

Στις 8 Φεβρουαρίου όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στο Levi's Stadium για το Super Bowl και ιδιαίτερα το μεγάλο σόου του ημιχρόνου. Ωστόσο ο Bad Bunny ήδη έχει καταφέρει να καταγράψει τα πρώτα του ρεκόρ.

Σύνταξη
Στις Βρυξέλλες ο Ανδρουλάκης για να συμμετάσχει στην προσύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών
Την Πέμπτη το απόγευμα 22.01.26

Στις Βρυξέλλες ο Ανδρουλάκης για να συμμετάσχει στην προσύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών

Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παραστεί στην έκτακτη προσύνοδο στις Βρυξέλλες σήμερα το απόγευμα - Επί τάπητος κρίσιμα ζητήματα με έμφαση στις πολιτικές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύνταξη
Αγρίνιο: Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 44χρονος καθ’ ομολογίαν δολοφόνος του κοινοτάρχη
Τι ισχυρίστηκε 22.01.26

Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 44χρονος καθ' ομολογίαν δολοφόνος του κοινοτάρχη στο Αγρίνιο

Ο 44χρονος από το Αγρίνιο επιχείρησε να αποδώσει την πράξη του σε αυτοάμυνα επειδή, όπως ισχυρίστηκε, ο 50χρονος τον απειλούσε - «Τον σκότωσα για να μη με σκοτώσει» είπε στην ανακρίτρια

Σύνταξη
