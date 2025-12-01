Φονική κατολίσθηση στο Περού με τουλάχιστον 12 νεκρούς και 30 αγνοουμένους

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα και άλλοι 30 αγνοούνται, μετά την κατολίσθηση που σημειώθηκε σε μια παραποτάμια πόλη της περιοχής Ουκαγιάλι, στο δάσος του Αμαζονίου, στο κέντρο του Περού, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Andina επικαλούμενο την αστυνομία. Η κατολίσθηση «παρέσυρε και βύθισε» δύο επιβατηγά σκάφη, που ήταν αγκυροβολημένα στο λιμάνι Ιπαρία, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Υπάρχουν «12 νεκροί, τριάντα αγνοούμενοι» και άλλοι έξι τραυματίες, έπειτα από αυτό το «τραγικό δυστύχημα», μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, επικαλούμενο μια έκθεση της αστυνομίας. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται «γιατροί και εκπαιδευτικοί», προστίθεται όπως μετέφερε το ΑΠΕ.

Το εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Έκτακτης Ανάγκης ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ ότι η τραγωδία εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα «εξαιτίας της διάβρωσης της όχθης» του ποταμού.

«Ζητήθηκε η συνδρομή του Πολεμικού Ναυτικού για τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης», διευκρίνισε ο οργανισμός, προσθέτοντας πως υπάρχουν «αγνοούμενοι, νεκροί και τραυματίες», χωρίς να παράσχει έναν ακριβή απολογισμό.

Τα πλοία ήταν αγκυροβολημένα όταν τα καταπλάκωσε η λάσπη από την φονική κατολίσθηση

Τα δύο πλεούμενα ήταν αγκυροβολημένα, όταν η κατολίσθηση συνέβη, στην έναρξη της περιόδου των βροχών. Στο ένα δεν υπήρχε κανένας επιβάτης, ενώ στο άλλο επέβαιναν «περίπου 50 άνθρωποι», είπε το εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Έκτακτης Ανάγκης. Μεταξύ των θυμάτων ήταν τρία παιδιά, διευκρίνισε ο οργανισμός.

Προκαταρκτικά, οι τοπικές αρχές ανέφεραν τουλάχιστον οκτώ αγνοούμενους, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, ενώ συνεχίζονται οι εργασίες έρευνας και διάσωσης με την υποστήριξη της αστυνομίας, του προσωπικού του ναυτικού και των κατοίκων της περιοχής, όπως ανέφεραν τοπικά μέσα του Περού. Πλέον ο αριθμός των αγνοουμένων αγγίζει τους 30.

Αυτοσχέδια οχήματα και μικρά σκάφη συνεχίζουν να περιπολούν στην περιοχή σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν τα θύματα.

Οι αρχές κάλεσαν επειγόντως τους συγγενείς των επιβατών να προσέλθουν στον τόπο του συμβάντος ή να επικοινωνήσουν με τα γραφεία έκτακτης ανάγκης που έχουν εγκατασταθεί στο λιμάνι της Ιπαρία, προκειμένου να διευκολυνθεί η ταυτοποίηση των ατόμων και να συγκεντρωθούν οι πληροφορίες. Αναμένεται επίσημη ανακοίνωση τις επόμενες ώρες με την πλήρη αναφορά των θυμάτων και των ζημιών που προκάλεσε αυτή η ποτάμια τραγωδία.