Iνδία: Τουλάχιστον 18 νεκροί εξαιτίας κατολίσθησης που παρέσυρε λεωφορείο
Κόσμος 07 Οκτωβρίου 2025 | 23:41

Iνδία: Τουλάχιστον 18 νεκροί εξαιτίας κατολίσθησης που παρέσυρε λεωφορείο

Τρεις επιζώντες απεγκλωβίστηκαν, ενώ συνεχίζεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην περιοχή.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Τουλάχιστον 18 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο εξαιτίας κατολίσθησης που παρέσυρε λεωφορείο στο κρατίδιο Χιμάτσαλ Πραντές της βόρειας Ινδίας, όπως μεταδίδουν τα ινδικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα τοπικούς αξιωματούχους.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός του κρατιδίου Σουκβίντερ Σινγκ Σούκου ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι οι νεκροί ήταν τουλάχιστον δέκα, συμπληρώνοντας πως υπήρχαν «φόβοι για αρκετούς ακόμη εγκλωβισμένους».

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Μπιλασπούρ, όταν κατολίσθηση παρέσυρε διερχόμενο λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν περίπου 30 άνθρωποι. Τρεις επιζώντες απεγκλωβίστηκαν, ενώ συνεχίζεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην περιοχή.

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι εξέφρασε τη θλίψη του για το δυστύχημα, ανακοινώνοντας πως θα καταβληθούν αποζημιώσεις στους συγγενείς των θυμάτων και στους τραυματίες: 200.000 ρουπίες (περίπου 1.930 ευρώ) σε κάθε οικογένεια θανόντος και 50.000 ρουπίες (περίπου 482 ευρώ) σε κάθε τραυματία.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Αναβάθμιση από τον FTSE Russell – Στις ανεπτυγμένες αγορές το 2026

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αναβάθμιση από τον FTSE Russell – Στις ανεπτυγμένες αγορές το 2026

Economy
Πιερρακάκης για FTSE Russell: Νέα εποχή για την ελληνική κεφαλαιαγορά

Πιερρακάκης για FTSE Russell: Νέα εποχή για την ελληνική κεφαλαιαγορά

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ μιλά για την «απίστευτη» συνεργασία του με την Γκουίνεθ Πάλτροου στο «Marty Supreme»
48th Street 07.10.25

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ μιλά για την «απίστευτη» συνεργασία του με την Γκουίνεθ Πάλτροου στο «Marty Supreme»

«Όταν συνεργάζομαι με αυτούς τους ανθρώπους, τους οποίους παρακολουθούσα μεγαλώνοντας, που είναι δάσκαλοι, είναι σαν να βρίσκομαι σε μάθημα θεάτρου» ανέφερε ο Τιμοτέ Σαλαμέ για την συνεργασία του με την Γκουίνεθ Πάλτροου.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
