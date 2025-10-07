Τουλάχιστον 18 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο εξαιτίας κατολίσθησης που παρέσυρε λεωφορείο στο κρατίδιο Χιμάτσαλ Πραντές της βόρειας Ινδίας, όπως μεταδίδουν τα ινδικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα τοπικούς αξιωματούχους.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός του κρατιδίου Σουκβίντερ Σινγκ Σούκου ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι οι νεκροί ήταν τουλάχιστον δέκα, συμπληρώνοντας πως υπήρχαν «φόβοι για αρκετούς ακόμη εγκλωβισμένους».

At least eighteen people were killed in #Bilaspur district of #India‘s #HimachalPradesh when boulders came crashing down on a passenger bus during landslides triggered by heavy rain yesterday.#Asia https://t.co/sNhPCEOGgC — The Daily Star (@dailystarnews) October 7, 2025

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Μπιλασπούρ, όταν κατολίσθηση παρέσυρε διερχόμενο λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν περίπου 30 άνθρωποι. Τρεις επιζώντες απεγκλωβίστηκαν, ενώ συνεχίζεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην περιοχή.

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι εξέφρασε τη θλίψη του για το δυστύχημα, ανακοινώνοντας πως θα καταβληθούν αποζημιώσεις στους συγγενείς των θυμάτων και στους τραυματίες: 200.000 ρουπίες (περίπου 1.930 ευρώ) σε κάθε οικογένεια θανόντος και 50.000 ρουπίες (περίπου 482 ευρώ) σε κάθε τραυματία.