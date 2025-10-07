Iνδία: Τουλάχιστον 18 νεκροί εξαιτίας κατολίσθησης που παρέσυρε λεωφορείο
Τρεις επιζώντες απεγκλωβίστηκαν, ενώ συνεχίζεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην περιοχή.
Τουλάχιστον 18 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο εξαιτίας κατολίσθησης που παρέσυρε λεωφορείο στο κρατίδιο Χιμάτσαλ Πραντές της βόρειας Ινδίας, όπως μεταδίδουν τα ινδικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα τοπικούς αξιωματούχους.
Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός του κρατιδίου Σουκβίντερ Σινγκ Σούκου ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι οι νεκροί ήταν τουλάχιστον δέκα, συμπληρώνοντας πως υπήρχαν «φόβοι για αρκετούς ακόμη εγκλωβισμένους».
At least eighteen people were killed in #Bilaspur district of #India‘s #HimachalPradesh when boulders came crashing down on a passenger bus during landslides triggered by heavy rain yesterday.#Asia https://t.co/sNhPCEOGgC
— The Daily Star (@dailystarnews) October 7, 2025
Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Μπιλασπούρ, όταν κατολίσθηση παρέσυρε διερχόμενο λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν περίπου 30 άνθρωποι. Τρεις επιζώντες απεγκλωβίστηκαν, ενώ συνεχίζεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην περιοχή.
Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι εξέφρασε τη θλίψη του για το δυστύχημα, ανακοινώνοντας πως θα καταβληθούν αποζημιώσεις στους συγγενείς των θυμάτων και στους τραυματίες: 200.000 ρουπίες (περίπου 1.930 ευρώ) σε κάθε οικογένεια θανόντος και 50.000 ρουπίες (περίπου 482 ευρώ) σε κάθε τραυματία.
