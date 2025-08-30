Νορβηγία: Κατολίσθηση κατέστρεψε τμήμα αυτοκινητοδρόμου και σιδηροδρομικής γραμμής – Αναφορές για ένα νεκρό

Μια κατολίσθηση που συνέβη το Σάββατο στη δυτική Νορβηγία παρέσυρε καταστρέφοντας ένα τμήμα αυτοκινητοδρόμου και σιδηροδρομικής γραμμής μήκους πολλών δεκάδων μέτρων, προκαλώντας τον θάνατο ενός ανθρώπου, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Μια μεγάλη τρύπα διασχίζει και τις δύο λωρίδες του αυτοκινητόδρομου E6 και τη σιδηροδρομική γραμμή στο Λεβανγιέρ, όπου σημειώθηκε η κατολίσθηση, όπως δείχνουν φωτογραφίες που δημοσίευσαν νορβηγικά μέσα ενημέρωσης.

Ένας Δανός, που εργαζόταν στο σημείο, αγνοείται και θεωρείται νεκρός, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία της περιοχής Τρόντελαγκ.

Επιπλέον, ένα άτομο που βρισκόταν μέσα σε αυτοκίνητο κατέληξε στο νερό όταν σημειώθηκε η κατολίσθηση στις εννέα το πρωί. Διασώθηκε με βάρκα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Δύο σπίτια κοντά στο σημείο εκκενώθηκαν. Η κρατική εταιρεία, αρμόδια για τη διαχείριση των υποδομών των σιδηροδρόμων στη Νορβηγία, εκτελούσε εργασίες για τη σταθεροποίηση του εδάφους κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής, ανέφερε η διοίκηση της εταιρείας στο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NRK.

Ωστόσο, είναι νωρίς για να διαπιστωθεί αν αυτές οι εργασίες μπορεί να προκάλεσαν την κατολίσθηση.

Ο αυτοκινητόδρομος E6 θα παραμείνει κλειστός για μέρες, σύμφωνα με τον νορβηγικό φορέα οδοποιίας.

«Ο δρόμος είχε εξαφανιστεί»

Οδηγούσα πίσω από ένα αυτοκίνητο, όταν είδα την κατολίσθηση. Ξαφνικά κατέρρευσε και το αυτοκίνητο μπροστά μου εξαφανίστηκε», λέει ο οδηγός φορτηγού Mats André Afreth στο νορβηγικό τηλεοπτικό κανάλι Tv2.

Ο Afreth αναγκάστηκε να σταματήσει με το όχημά του και όταν έκανε όπισθεν, ο δρόμος άρχισε να καταρρέει μπροστά από το αυτοκίνητο.

«Δεν ήταν ευχάριστη αίσθηση. Μιλάμε για λίγα μέτρα», τονίζει χαρακτηριστικά.

Η νορβηγική αστυνομία αναζητά, μέσω της ιστοσελίδας της, επαφή με οδηγούς που οδηγούσαν νότια στο τμήμα του δρόμου λίγα λεπτά πριν από την κατολίσθηση και είχαν ενεργοποιημένη την κάμερα του ταμπλό.