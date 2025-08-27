Ινδία: Τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από κατολίσθηση λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων
Στους 21 ανήλθαν οι τραυματίες - Η κατολίσθηση σημειώθηκε σε γνωστή διαδρομή ινδουιστικού προσκυνήματος στο Τζαμού - Αναμένονται περισσότερες βροχές και καταιγίδες με θυελλώδεις ανέμους
Τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ινδία λόγω κατολίσθησης που προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις στη γνωστή διαδρομή ινδουιστικού προσκυνήματος Vaishno Devi, στη βόρεια περιοχή Τζαμού.
Όπως ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων ANI, λόγω των πλημμυρών οι Αρχές εξέδωσαν προειδοποιήσεις προς τους πολίτες να παραμείνουν μέσα στα σπίτια τους κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, αναμένονται περισσότερες βροχές και καταιγίδες με θυελλώδεις ανέμους στο Λαντάχ, ενώ ισχυρές βροχοπτώσεις θα πλήξουν Τζαμού και Κασμίρ.
Οι Αρχές δίνουν μάχη να αποκαταστήσουν το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, που έχει σχεδόν εξ ολοκλήρου καταστραφεί, δήλωσε εκπρόσωπος της κυβέρνησης που επικαλείται το Reuters.
Η χθεσινή κατολίσθηση ήταν η πιο πρόσφατη καταστροφή από τις νεροποντές στην περιοχή των Ιμαλαΐων που έχουν σκοτώσει 60 ανθρώπους, ενώ 200 αγνοούνται στο Κιστβάρ στο ινδικό Κασμίρ από την περασμένη εβδομάδα.
Οι ινδικές Αρχές διέταξαν επίσης το κλείσιμο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στο Τζαμού, στο οποίο σύμφωνα με τους μετεωρολόγους έπεσαν 368 χιλιοστά βροχής την Τρίτη. Οι ποταμοί Tawi, Chenab, και Basantar υπερχείλισαν πέρα από τα επίπεδα συναγερμού τους, προκαλώντας πλημμύρες σε χαμηλές περιοχές, δήλωσε αξιωματούχος της περιφέρειας Τζαμού.
#WATCH | Jammu and Kashmir: Due to continuous heavy rainfall in the upper regions, the Chenab River is in full spate.
(Visuals from Reasi) pic.twitter.com/pqWIBz13SF
— ANI (@ANI) August 27, 2025
Τηλεοπτικές εικόνες έδειξαν οχήματα να παρασύρονται στο κενό μετά την κατάρρευση μιας γέφυρας στον ποταμό Tαουί, ενώ ζημιές υπέστησαν και αυτοκινητόδρομοι που συνδέουν το Τζαμού με την υπόλοιπη Ινδία.
Το γειτονικό Πακιστάν έχει επίσης πληγεί από τις βροχές των μουσώνων τις τελευταίες εβδομάδες. Την Τρίτη, στην ανατολική επαρχία του Παντζάμπ ο αριθμός των εκτοπισμένων λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων ξεπερνούσε τους 150.000, συμπεριλαμβανομένων σχεδόν 35.000 που έφυγαν οικειοθελώς έπειτα από τις προειδοποιήσεις για εκτεταμένες πλημμύρες.
