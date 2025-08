Κατολίσθηση-μαμούθ κατάπιε χωριό στην Ινδία – Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες αγνοούνται έπειτα από τεράστια κατολίσθηση λάσπης, που προκλήθηκε από τις εκτεταμένες πλημμύρες στη βόρεια Ινδία. Το ορεινό χωριό Νταραλί, στην περιφέρεια Ουταρκάσι του κρατιδίου Ουταρακάντ, στις πλαγιές των Ιμαλαΐων, καλύφθηκε όλο από λάσπη.

Σύμφωνα με τον ινδικό στρατό, «μια τεράστια κατολίσθηση λάσπης έπληξε το χωριό Νταράλι στην περιοχή Χιρ Γκαντ κοντά στο Χαρσίλ, προκαλώντας μια ξαφνική ροή συντριμμιών και νερού μέσα από τον οικισμό».

Ωστόσο, όπως είπε αξιωματούχος των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, «ευτυχώς, οι περισσότεροι άνθρωποι βρίσκονταν σε υπαίθριο πανηγύρι, σε ασφαλή τοποθεσία».

Η κατολίσθηση σημειώθηκε γύρω στις 13:45 το μεσημέρι (τοπική ώρα), όταν ρέμα ξεχείλισε παρασύροντας ένα μεγάλο τμήμα του χωριού και προκαλώντας ολική καταστροφή σε σπίτια, καταστήματα και υποδομές.

Τόνοι λάσπης και φερτών υλικών κάλυψαν τους δρόμους, με αποτέλεσμα τα σωστικά συνεργεία να μην μπορούν να φτάσουν στο σημείο της καταστροφής.

Για την απομάκρυνση εγκλωβισμένων κατοίκων επιστρατεύτηκαν δυνάμεις του στρατού και στρατιωτικά ελικόπτερα. Οι έρευνες για τους αγνοούμενους συνεχίζονται σε πολύ δύσκολες συνθήκες.

Σύμφωνα με αξιωματούχους, η κατολίσθηση εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη και οι κάτοικοι έχουν ενημερωθεί να μείνουν μακριά από την περιοχή.

Προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημος αριθμός για τους αγνοούμενους, ενώ η πρόσβαση στο σημείο παραμένει δύσκολη λόγω του ανάγλυφου και των καιρικών συνθηκών.

Η Ινδική Μετεωρολογική Υπηρεσία (IMD) προειδοποιεί ότι θα συνεχιστούν οι έντονες βροχοπτώσεις και τις επόμενες ημέρες. Και προειδοποιεί για τον κίνδυνο επιπλέον πλημμυρικών φαινομένων. Για προληπτικούς λόγους, πολλά σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σε αρκετές περιοχές.

#UttarakhandNews | A landslide occurred near Dharali village, approximately 4 km from the Indian Army Camp at Harshil, at around 1:45 PM today. Responding with urgency, the #IndianArmy mobilised 150 personnel who reached the site within 10 minutes and immediately commenced rescue… pic.twitter.com/Ut6kHqIxKK

— DD India (@DDIndialive) August 5, 2025