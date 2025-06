Τουλάχιστον 34 νεκροί από τις φονικές πλημμύρες στην Ινδία

Τουλάχιστον 34 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη βορειοανατολική περιοχή στην Ινδία μετά από ισχυρές πλημμύρες που προκάλεσαν κατολισθήσεις τα τελευταία τέσσερα ημέρες, σύμφωνα με τις αρχές και τα μέσα ενημέρωσης, ενώ η μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει περισσότερες ισχυρές βροχές.

Πάνω από χίλιοι τουρίστες που είχαν παγιδευτεί στην πολιτεία Σικίμ των Ιμαλαΐων εκκενώθηκαν τη Δευτέρα, σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση, ενώ στρατιωτικές ομάδες διάσωσης κινητοποιήθηκαν στην πολιτεία Μεγκαλάγια για να διασώσουν πάνω από 500 άτομα που είχαν αποκλειστεί σε πλημμυρισμένες περιοχές.

