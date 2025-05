Ένα ολόκληρο χωριό στην Ελβετία βυθίστηκε στη λάσπη και ένας άνθρωπος αγνοείται μετά την αποκόλληση και κατάρρευση του παγετώνα Μπιρχ, στις Άλπεις, και τώρα αντιμετωπίζει τον κίνδυνο πλημμύρας από την τεχνητή λίμνη που δημιουργήθηκε.

Σύμφωνα με τις Αρχές της Ελβετίας, ο παγετώνας έχει καταπλακώσει σχεδόν ολόκληρο ένα ορεινό χωριό στο νότιο τμήμα της χώρας. Η τεχνητή λίμνη που δημιουργήθηκε μεγαλώνει ώρα με την ώρα καθώς τεράστια κομμάτια πάγου, λάσπης και βράχων έχουν κόψει τη ροή του ποταμού Λόντζα που περνά από την κοιλάδα Λέτσενταλ.

«Θα προσπαθήσουμε σήμερα να εκτιμήσουμε τις διαστάσεις της», εξήγησε ο Αντουάν Ζακόντ, μέλος της υπηρεσίας πολιτικής και στρατιωτικής προστασίας στο καντόνι Βαλέ, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Keystone-ATS. «Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να πλημμυρίσει η κοιλάδα που βρίσκεται από κάτω», πρόσθεσε.

Για προληπτικούς λόγους 16 άνθρωποι απομακρύνθηκαν την Τετάρτη το βράδυ από δύο χωριά που βρίσκονται κάτω από την πληγείσα περιοχή. Όπως εξήγησε ο Ραφαέλ Μαγιοράζ, αρμόδιος διαχείρισης φυσικών καταστροφών του καντονιού, οι βράχοι και ο πάγος έχουν διακόψει τη ροή του ποταμού σε ένα κομμάτι μήκους 2 χιλιομέτρων.

Ο ίδιος σχολίασε ότι τα συσσωρευμένα φερτά υλικά «μοιάζουν με βουνό και φυσικά έχει δημιουργηθεί μια μικρή λίμνη η οποία γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη». Από την κατάρρευση του παγετώνα καταστράφηκε σχεδόν το 90% του γραφικού χωριού Μπλάτεν.

Η αποκόλληση του παγετώνα είχε προβλεφθεί εδώ και ημέρες, καθώς στο βουνό πάνω από το χωριό είχαν παρατηρηθεί πολλές κατολισθήσεις βράχων.

Climate catastrophe in #Switzerland.

A massive chunk of the #BirchGlacier Glacier collapsed into the #swiss #Alpine village of Blatten, burying 90% of it under ice, mud, and rock. pic.twitter.com/zgO9pVRiF0

— The Environment (@theEcoglobal) May 29, 2025