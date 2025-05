Ο παγετώνας Περίτο Μορένο στην Παταγονία, στο νοτιότερο τμήμα της Λατινικής Αμερικής ανάμεσα στη Χιλή και στην Αργεντική, πέρα από δέος προκαλεί τον τελευταίο καιρό ανησυχία στους ειδικούς λόγω της παρατεταμένης υποχώρησής του και του μεγέθους των κομματιών που αποκολλώνται.

Ο Περίτο Μορένο βρίσκεται στον Εθνικό Δρυμό Los Glaciares στην Παταγονία, περίπου 2.000 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Μπουένος Άιρες. Ως παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες εδώ και χρόνια. Οι καταρρεύσεις κομματιών συμβαίνουν κάθε δύο ή τέσσερα χρόνια και αποτελούν φυσικό φαινόμενο καθώς η δύναμη που ασκεί το νερό στη βάση του παγετώνα τον διαβρώνει σταδιακά, μέχρι που η «αψίδα» αυτή πάγου πέφτει.

«Ο βαθύς ήχος που σκάει μέσα από τον πάγο σηματοδοτεί τη δραματική πτώση που πρόκειται να συμβεί. Δευτερόλεπτα αργότερα, ένας όγκος πάγου ύψους περίπου 70 μέτρων – στο μέγεθος ενός 20ώροφου κτιρίου – καταρρέει από το μέτωπο του παγετώνα στα γαλαζοπράσινα νερά από κάτω» αναφέρει το δημοσίευμα του Reuters.

For years, visitors to #Argentina have marveled at the dramatic sight of massive ice blocks calving off the Perito Moreno Glacier. But lately, the unusually large chunks breaking away have raised concerns among local guides and glaciologists. The #glacier, which descends from the… pic.twitter.com/qfZ4c6nqMs

