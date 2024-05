Με την εξαφάνιση του λευκού καλύμματος στην κορυφή Χούμπολντ ψηλά στις Άνδεις, η Βενεζουέλα έγινε η πρώτη χώρα στη σύγχρονη ιστορία που χάνει όλους τους πολύτιμους παγετώνες της.

Η Διεθνής Πρωτοβουλία Κλίματος και Κρυόσφαιρας, επιστημονική οργάνωση κατά της παγκόσμιας θέρμανσης, ανακοίνωσε αυτό το μήνα ότι ο παγετώνας του Χούμπολντ, γνωστός και ως «Κορώνα» (La Corona) στα ισπανικά, είναι πλέον «υπερβολικά μικρός για να θεωρείται παγετώνας», καθώς έχει έκταση μόλις 20 στρεμμάτων.

«Οι τροπικοί παγετώνες μας άρχισαν να εξαφανίζονται τη δεκαετία του 1970 και η απουσία τους είναι αισθητή. Προκαλεί μεγάλη θλίψη και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να αξιοποιήσουμε τη μνήμη τους για να δείχνουμε στα παιδιά πόσο όμορφη ήταν η Σιέρα Νεβάδα» δήλωσε σύμφωνα με το NBC η Αλεχάντρα Μέλφο, αστροφυσικός του Πανεπιστημίου των Άνδεων.

