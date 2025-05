Οι αρχές της Αυστραλίας ξεκίνησαν σήμερα Σάββατο εργασίες αποκατάστασης των ζημιών που προκάλεσαν οι καταστροφικές πλημμύρες στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον πέντε ανθρώπους (φωτογραφία, επάνω, από το Χ, @nanana365media).

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στην πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας ανέφεραν ότι συνεχίζεται η αποτίμηση των ζημιών από τις πλημμύρες που σάρωσαν την περιοχή τις προηγούμενες ημέρες.

Πολλοί κάτοικοι κατέφυγαν σε ταράτσες κτιρίων περιμένοντας βοήθεια από σωστικά συνεργεία

Australia: New South Wales is grappling with some of the worst flooding in living memory. The city of Taree is practically underwater, with 48,000 people cut off, potentially for weeks – 7 Newspic.twitter.com/X5fh3q95Ts — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) May 21, 2025

«Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν πως τουλάχιστον 10.000 ακίνητα έχουν υποστεί ζημιές εξαιτίας των πρωτοφανών πλημμυρών», αναφέρουν σε δελτίο Τύπου.

Flood Emergency Hits Mid-North Coast, Australia Dramatic footage from the Westpac Life Saver Rescue Helicopter shows the rescue of an elderly woman from her home as severe flooding impacts the Mid-North Coast of New South Wales, Australia. In Upper Myall, 18-year-old Chloe… pic.twitter.com/u95vfyBIb5 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) May 22, 2025

Οι συνθήκες έχουν βελτιωθεί από την Παρασκευή στις πληγείσες περιοχές της πιο πυκνοκατοικημένης πολιτείας της Αυστραλίας.

Four people have lost their lives while thousands remain stranded after heavy rainfall triggered severe flooding in southeastern Australia. #Australiaflood #Flood #Deathtoll #CNBCTV18Digital pic.twitter.com/XUqAaofHip — CNBC-TV18 (@CNBCTV18News) May 23, 2025

Ωστόσο, εκατοντάδες πλημμυροπαθείς παραμένουν σε δομές όπου αναζήτησαν καταφύγιο, δήλωσε ο επικεφαλής της υπηρεσίας διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης Μάικ Γουάσινγκ σε συνέντευξη Τύπου στο Σίδνεϊ. Οπως είπε, μόνο τη νύχτα που πέρασε έγιναν 52 επιχειρήσεις διάσωσης.

Torrential rain pummeled Australia’s southeast, triggering flash floods and forcing officials to issue fresh evacuation orders https://t.co/iCfGTlVYHN pic.twitter.com/px4TZAfAOx — Reuters (@Reuters) May 22, 2025

Ο απολογισμός των θυμάτων αυξήθηκε μετά τον εντοπισμό ενός 80χρονου που βρέθηκε νεκρός μέσα σε πλημμυρισμένο σπίτι περίπου 50 χιλιόμετρα μακριά από την Τάρι, μια από τις πόλεις που έχουν πληγεί περισσότερο, ανέφερε η αστυνομία.

Unprecedented floods hit Australia’s coast due to heavy rainfall, with river waters reaching record levels. pic.twitter.com/R2zY21Hw4H — Beirut Wire (@beirutwire) May 22, 2025

Χάος

Ο πρωθυπουργός Αντονι Αλμπανέζι, ο οποίος υποχρεώθηκε χθες Παρασκευή ν’ ακυρώσει την επίσκεψή του στην Τάρι εξαιτίας των πλημμυρών, δήλωσε πως ήταν «φοβερό το άκουσμα της είδησης για περισσότερες απώλειες ζωών».

Καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις προκάλεσαν την υπερχείλιση ποταμών, μ’ αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν τεράστιες εκτάσεις, εγκλωβίζοντας περίπου 50.000 κατοίκους, πολλοί από τους οποίους κατέφυγαν σε ταράτσες κτιρίων περιμένοντας βοήθεια από σωστικά συνεργεία.

🇦🇺 VIDEO: Rising floodwaters have stranded more than 50,000 people in eastern Australia, as torrential rain pummels water-logged towns for a second day and engorged rivers swallowed roads, leaving two dead. pic.twitter.com/qyPw7LXJO2 — AFP News Agency (@AFP) May 22, 2025

Η Αυστραλία έχει πληγεί τα τελευταία χρόνια από ακραία καιρικά φαινόμενα. Μετά την ξηρασία και τις καταστροφικές πυρκαγιές στο τέλος της προηγούμενης δεκαετίας, έντονα πλημμυρικά φαινόμενα έχουν προκαλέσει χάος από τις αρχές του 2021.

Footage shows severe flooding in Taree, one of the towns worst hit by days of heavy rain in Australia. Emergency services personnel say around 50,000 people are still isolated https://t.co/R3nvERn9zx pic.twitter.com/tA7vHEaXjQ — Reuters (@Reuters) May 23, 2025

