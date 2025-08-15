Πλημμύρες στο Κασμίρ: Σχεδόν 300 νεκροί σε Ινδία και Πακιστάν, δεκάδες αγνοούμενοι – Τεράστια η καταστροφή

Οι ξαφνικές πλημμύρες που προκλήθηκαν από καταρρακτώδεις βροχές στο Κασμίρ έχουν σκοτώσει πάνω από 280 ανθρώπους και άφησαν δεκάδες άλλους αγνοούμενους στην Ινδία και το Πακιστάν τις τελευταίες 24 ώρες.

Διασώστες κατόρθωσαν να απεγκλωβίσουν και να μεταφέρουν σε ασφαλή σημεία περίπου 1.600 άτομα από δύο ορεινές περιοχές στις γειτονικές χώρες. Παράλληλα, και ενώ οι μετεωρολογικές υπηρεσίες προβλέπουν ότι η κακοκαιρία θα συνεχιστεί, επιχειρούν για τον εντοπισμό των αγνοουμένων, αλλά και τον απεγκλωβισμό και άλλων πληγέντων.

Πακιστάν

Στο Πακιστάν, ελικόπτερο που μετέφερε προμήθειες βοήθειας στην πληγείσα από τις πλημμύρες βορειοδυτική περιοχή Μπατζαούρ συνετρίβη την Παρασκευή λόγω κακοκαιρίας. Σκοτώθηκαν και οι πέντε επιβαίνοντες, συμπεριλαμβανομένων δύο πιλότων.

Οι ξαφνικές, έντονες βροχοπτώσεις σε μικρές περιοχές, γνωστές ως νεφώσεις, είναι ολοένα και πιο συχνές στις περιοχές των Ιμαλαΐων της Ινδίας και στις βόρειες περιοχές του Πακιστάν, οι οποίες είναι επιρρεπείς σε ξαφνικές πλημμύρες και κατολισθήσεις. Οι νεφώσεις έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν χάος προκαλώντας έντονες πλημμύρες και κατολισθήσεις, επηρεάζοντας χιλιάδες ανθρώπους στις ορεινές περιοχές.

Κλιματική αλλαγή και άναρχη ανάπτυξη

Οι ειδικοί λένε ότι οι νεφώσεις έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια εν μέρει λόγω της κλιματικής αλλαγής, ενώ οι ζημιές από τις καταιγίδες έχουν επίσης αυξηθεί λόγω της άναρχης ανάπτυξης στις ορεινές περιοχές.

Στο βόρειο και βορειοδυτικό Πακιστάν, ξαφνικές πλημμύρες σκότωσαν τουλάχιστον 243 ανθρώπους τις τελευταίες 24 ώρες, συμπεριλαμβανομένων 157 ανθρώπων που πέθαναν στην πληγείσα από τις πλημμύρες περιοχή Μπούνερ στο βορειοδυτικό Πακιστάν την Παρασκευή.

Οι τελευταίοι θάνατοι ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό των θανάτων που σχετίζονται με τις βροχοπτώσεις σε 556 από τις 26 Ιουνίου, σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών.

Την Πέμπτη αναφέρθηκαν θάνατοι από διάφορα μέρη του Πακιστάν. Διασώστες εργάστηκαν για ώρες για να σώσουν 1.300 τουρίστες που παγιδεύτηκαν από ξαφνικές πλημμύρες και κατολισθήσεις στην κοιλάδα Σιράν στην περιοχή Μανσέρα την Πέμπτη.

Η περιοχή Γκιλγκίτ-Μπαλτιστάν έχει πληγεί από πολλαπλές πλημμύρες από τον Ιούλιο, προκαλώντας κατολισθήσεις κατά μήκος της εθνικής οδού Karakoram, μιας βασικής εμπορικής και ταξιδιωτικής οδού που συνδέει το Πακιστάν και την Κίνα και χρησιμοποιείται από τους τουρίστες για να ταξιδέψουν στον γραφικό βορρά. Η περιοχή φιλοξενεί γραφικούς παγετώνες που παρέχουν το 75% της αποθηκευμένης παροχής νερού του Πακιστάν.

Ινδία

Δεκάδες άνθρωποι αγνοούνται στο απομακρυσμένο χωριό Τσοσίτι των Ιμαλαΐων, στην περιοχή του Κασμίρ που ελέγχεται από την Ινδία.

Οι πλημμύρες προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 60 ανθρώπων, ενώ αγνοούνται ακόμη 80.

Τουλάχιστον 300 άνθρωποι διασώθηκαν την Πέμπτη, αλλά η επιχείρηση σταμάτησε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι αρχές πιστεύουν ότι πολλοί αγνοούμενοι έχουν παρασυρθεί από τα νερά.

Τουλάχιστον 50 σοβαρά τραυματίες έλαβαν τις πρώτες βοήθειες σε τοπικά νοσοκομεία, πολλοί από τους οποίους διασώθηκαν από ένα ρέμα γεμάτο λάσπη και συντρίμμια που τους παρέσυρε. Σύμφωνα με τις αρχές, δεν αποκλείεται ο αριθμός των αγνοουμένων να αυξηθεί.

Το Τσοσίτι, στην περιοχή Κιστβάρ του Κασμίρ, είναι το τελευταίο χωριό προσβάσιμο σε μηχανοκίνητα οχήματα κατά τη διαδρομή ενός ετήσιου ινδουιστικού προσκυνήματος σε ένα ορεινό ιερό σε υψόμετρο 3.000 μέτρων (9.500 ποδιών). Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το προσκύνημα, το οποίο ξεκίνησε στις 25 Ιουλίου και είχε προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί στις 5 Σεπτεμβρίου, αναστάλθηκε.

Παρασύρθηκαν προσκυνητές

Οι καταστροφικές πλημμύρες παρέσυραν την κοινοτική κουζίνα που είχε στηθεί για τους προσκυνητές, καθώς και δεκάδες οχήματα και μοτοσικλέτες. Περισσότεροι από 200 προσκυνητές βρίσκονταν στην κουζίνα τη στιγμή της πλημμύρας.

Καθ’ όλη την Παρασκευή, οι αρχές εκκένωσαν σχεδόν 4.000 προσκυνητές που είχαν εγκλωβιστεί σε διάφορα μέρη της δασικής περιοχής.