newspaper
Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
15.08.2025 | 12:32
Δεκαπενταύγουστος: Πώς κινούνται τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Πλημμύρες στο Κασμίρ: Σχεδόν 300 νεκροί σε Ινδία και Πακιστάν, δεκάδες αγνοούμενοι – Τεράστια η καταστροφή
Κόσμος 15 Αυγούστου 2025 | 19:42

Πλημμύρες στο Κασμίρ: Σχεδόν 300 νεκροί σε Ινδία και Πακιστάν, δεκάδες αγνοούμενοι – Τεράστια η καταστροφή

Τουλάχιστον 280 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και πολλές δεκάδες αγνοούνται από τις πλημμύρες που πλήττουν το Κασμίρ. Η πρόγνωση είναι ότι οι ισχυρές βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Διακοπές: Το «φάρμακο» που χρειαζόμαστε όλοι!

Διακοπές: Το «φάρμακο» που χρειαζόμαστε όλοι!

Spotlight

Οι ξαφνικές πλημμύρες που προκλήθηκαν από καταρρακτώδεις βροχές στο Κασμίρ έχουν σκοτώσει πάνω από 280 ανθρώπους και άφησαν δεκάδες άλλους αγνοούμενους στην Ινδία και το Πακιστάν τις τελευταίες 24 ώρες.

Διασώστες κατόρθωσαν να απεγκλωβίσουν και να μεταφέρουν σε ασφαλή σημεία περίπου 1.600 άτομα από δύο ορεινές περιοχές στις γειτονικές χώρες. Παράλληλα, και ενώ οι μετεωρολογικές υπηρεσίες προβλέπουν ότι η κακοκαιρία θα συνεχιστεί, επιχειρούν για τον εντοπισμό των αγνοουμένων, αλλά και τον απεγκλωβισμό και άλλων πληγέντων.

Πακιστάν

Στο Πακιστάν, ελικόπτερο που μετέφερε προμήθειες βοήθειας στην πληγείσα από τις πλημμύρες βορειοδυτική περιοχή Μπατζαούρ συνετρίβη την Παρασκευή λόγω κακοκαιρίας. Σκοτώθηκαν και οι πέντε επιβαίνοντες, συμπεριλαμβανομένων δύο πιλότων.

Οι ξαφνικές, έντονες βροχοπτώσεις σε μικρές περιοχές, γνωστές ως νεφώσεις, είναι ολοένα και πιο συχνές στις περιοχές των Ιμαλαΐων της Ινδίας και στις βόρειες περιοχές του Πακιστάν, οι οποίες είναι επιρρεπείς σε ξαφνικές πλημμύρες και κατολισθήσεις. Οι νεφώσεις έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν χάος προκαλώντας έντονες πλημμύρες και κατολισθήσεις, επηρεάζοντας χιλιάδες ανθρώπους στις ορεινές περιοχές.

Κλιματική αλλαγή και άναρχη ανάπτυξη

Οι ειδικοί λένε ότι οι νεφώσεις έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια εν μέρει λόγω της κλιματικής αλλαγής, ενώ οι ζημιές από τις καταιγίδες έχουν επίσης αυξηθεί λόγω της άναρχης ανάπτυξης στις ορεινές περιοχές.

Στο βόρειο και βορειοδυτικό Πακιστάν, ξαφνικές πλημμύρες σκότωσαν τουλάχιστον 243 ανθρώπους τις τελευταίες 24 ώρες, συμπεριλαμβανομένων 157 ανθρώπων που πέθαναν στην πληγείσα από τις πλημμύρες περιοχή Μπούνερ στο βορειοδυτικό Πακιστάν την Παρασκευή.

Οι τελευταίοι θάνατοι ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό των θανάτων που σχετίζονται με τις βροχοπτώσεις σε 556 από τις 26 Ιουνίου, σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών.

Την Πέμπτη αναφέρθηκαν θάνατοι από διάφορα μέρη του Πακιστάν. Διασώστες εργάστηκαν για ώρες για να σώσουν 1.300 τουρίστες που παγιδεύτηκαν από ξαφνικές πλημμύρες και κατολισθήσεις στην κοιλάδα Σιράν στην περιοχή Μανσέρα την Πέμπτη.

REUTERS/Stringer

Η περιοχή Γκιλγκίτ-Μπαλτιστάν έχει πληγεί από πολλαπλές πλημμύρες από τον Ιούλιο, προκαλώντας κατολισθήσεις κατά μήκος της εθνικής οδού Karakoram, μιας βασικής εμπορικής και ταξιδιωτικής οδού που συνδέει το Πακιστάν και την Κίνα και χρησιμοποιείται από τους τουρίστες για να ταξιδέψουν στον γραφικό βορρά. Η περιοχή φιλοξενεί γραφικούς παγετώνες που παρέχουν το 75% της αποθηκευμένης παροχής νερού του Πακιστάν.

Ινδία

Δεκάδες άνθρωποι αγνοούνται στο απομακρυσμένο χωριό Τσοσίτι των Ιμαλαΐων, στην περιοχή του Κασμίρ που ελέγχεται από την Ινδία.

Οι πλημμύρες προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 60 ανθρώπων, ενώ αγνοούνται ακόμη 80.

Τουλάχιστον 300 άνθρωποι διασώθηκαν την Πέμπτη, αλλά η επιχείρηση σταμάτησε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι αρχές πιστεύουν ότι πολλοί αγνοούμενοι έχουν παρασυρθεί από τα νερά.

Τουλάχιστον 50 σοβαρά τραυματίες έλαβαν τις πρώτες βοήθειες σε τοπικά νοσοκομεία, πολλοί από τους οποίους διασώθηκαν από ένα ρέμα γεμάτο λάσπη και συντρίμμια που τους παρέσυρε. Σύμφωνα με τις αρχές, δεν αποκλείεται ο αριθμός των αγνοουμένων να αυξηθεί.

Το Τσοσίτι, στην περιοχή Κιστβάρ του Κασμίρ, είναι το τελευταίο χωριό προσβάσιμο σε μηχανοκίνητα οχήματα κατά τη διαδρομή ενός ετήσιου ινδουιστικού προσκυνήματος σε ένα ορεινό ιερό σε υψόμετρο 3.000 μέτρων (9.500 ποδιών). Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το προσκύνημα, το οποίο ξεκίνησε στις 25 Ιουλίου και είχε προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί στις 5 Σεπτεμβρίου, αναστάλθηκε.

Παρασύρθηκαν προσκυνητές

Οι καταστροφικές πλημμύρες παρέσυραν την κοινοτική κουζίνα που είχε στηθεί για τους προσκυνητές, καθώς και δεκάδες οχήματα και μοτοσικλέτες. Περισσότεροι από 200 προσκυνητές βρίσκονταν στην κουζίνα τη στιγμή της πλημμύρας.

Καθ’ όλη την Παρασκευή, οι αρχές εκκένωσαν σχεδόν 4.000 προσκυνητές που είχαν εγκλωβιστεί σε διάφορα μέρη της δασικής περιοχής.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Συνάντηση Τραμπ-Πούτιν: Υψηλοί στόχοι και αντικρουόμενα συμφέροντα στη συνάντηση κορυφής

Συνάντηση Τραμπ-Πούτιν: Υψηλοί στόχοι και αντικρουόμενα συμφέροντα στη συνάντηση κορυφής

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Διακοπές: Το «φάρμακο» που χρειαζόμαστε όλοι!

Διακοπές: Το «φάρμακο» που χρειαζόμαστε όλοι!

Τράπεζες
Credia Bank: Σε αποκλειστικές συζητήσεις για την HSBC Μάλτας

Credia Bank: Σε αποκλειστικές συζητήσεις για την HSBC Μάλτας

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Σουηδία: Ένας νεκρός κι ένας τραυματίας στο περιστατικό με πυροβολισμούς κοντά σε τέμενος
Οργανωμένο έγκλημα 15.08.25

Σουηδία: Ένας νεκρός κι ένας τραυματίας στο περιστατικό με πυροβολισμούς κοντά σε τέμενος

Η Σουηδία ταλανίζεται από ένα κύμα βίας που σχετίζεται με συμμορίες για περισσότερο από μια δεκαετία και οι ερευνητές δήλωσαν ότι η τελευταία ένοπλη επίθεση θα μπορούσε να είναι μια παρόμοια υπόθεση

Σύνταξη
Το Κρεμλίνο δηλώνει ότι μια τριμερής συνάντηση για την Ουκρανία είναι δυνατή αν οι συνομιλίες στην Αλάσκα φέρουν αποτελέσματα
Πεσκόφ 15.08.25

Το Κρεμλίνο δηλώνει ότι μια τριμερής συνάντηση για την Ουκρανία είναι δυνατή αν οι συνομιλίες στην Αλάσκα φέρουν αποτελέσματα

Ο Πεσκόφ ανέφερε ότι οι συνομιλίες για την Ουκρανία και όχι μόνο μπορεί να διαρκέσουν «τουλάχιστον 6 με 7 ώρες» συνολικά, συμπεριλαμβανομένης της συνάντησης των ηγετών και της κοινής συνέντευξης Τύπου

Σύνταξη
Σιδηροδρομικό δυστύχημα στη Δανία – Τρένο εκτροχιάστηκε
«Μεγάλη καταστροφή» 15.08.25

Σιδηροδρομικό δυστύχημα στη Δανία – Τρένο εκτροχιάστηκε

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και πολλοί τραυματίστηκαν, όταν εκτροχιάστηκε τρένο στη Δανία. Ως «μεγάλη καταστροφή» περιέγραψε το περιστατικό ο επικεφαλής της πυροσβεστικής που ανέλαβε.

Σύνταξη
Σε ράντσα οι Ρώσοι δημοσιογράφοι – Αντιδράσεις για τη διαμονή τους σε γήπεδο χόκεϊ στην Αλάσκα
«Σπαρτιατική» φιλοξενία 15.08.25

Σε ράντσα οι Ρώσοι δημοσιογράφοι – Αντιδράσεις για τη διαμονή τους σε γήπεδο χόκεϊ στην Αλάσκα

«Οι θυσίες της διπλωματίας της τελευταίας στιγμής», σχολιάζει χαρακτηριστικά Ρώσος δημοσιογράφος, περιγράφοντας τις αφιλόξενες συνθήκες διαμονής των εκπροσώπων των ρωσικών ΜΜΕ στην Αλάσκα

Σύνταξη
Τραμπ και Πούτιν αγκαλιά με… αρκούδα στην Αλάσκα υπό το βλέμμα του Ζελένσκι
Συνάντηση κορυφής 15.08.25

Τραμπ και Πούτιν αγκαλιά με… αρκούδα στην Αλάσκα υπό το βλέμμα του Ζελένσκι

Λίγο πριν τη συνάντηση των δύο ηγετών viral έχει γίνει ένα βίντεο φτιαγμένο με AI - Τραμπ και Πούτιν κρατούν έναν χάρτη και αρχίζουν να τρέχουν όταν εμφανίζεται μια αρκούδα

Σύνταξη
Εκατέρωθεν αιματηρές πολεμικές επιθέσεις σε Ουκρανία και Ρωσία στο «παρά πέντε» της συνόδου στην Αλάσκα
Δεν σταματούν 15.08.25

Εκατέρωθεν αιματηρές πολεμικές επιθέσεις σε Ουκρανία και Ρωσία στο «παρά πέντε» της συνόδου στην Αλάσκα

Μια γυναίκα νεκρή και δέκα τραυματίες στην Ρωσία, ένας νεκρός και ένας τραυματίας στην Ουκρανία - Ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε πως το Κίεβο εκτόξευσε 53 drones, ενώ η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανέφερε ότι η Μόσχα εκτόξευσε 97

Σύνταξη
Στοκχόλμη: Καλούνται να κάνουν εξοικονόμηση νερού – Ο καύσωνας μείωσε τα αποθέματα των ταμιευτήρων
Λειψυδρία 15.08.25

Στοκχόλμη: Καλούνται να κάνουν εξοικονόμηση νερού – Ο καύσωνας μείωσε τα αποθέματα των ταμιευτήρων

Άλλα μέρη της Σουηδίας, ιδίως το νησί Γκότλαντ στη Βαλτική Θάλασσα, αντιμετωπίζουν περιστασιακά προβλήματα παροχής νερού, αλλά τέτοιες ειδοποιήσεις είναι σπάνιες στην Στοκχόλμη

Σύνταξη
«Η Ουκρανία θα αποφασίσει για τυχόν ανταλλαγές εδαφών με τη Ρωσία» – Δήλωση Τραμπ μέσα από το Air Force One
«Υψηλό διακύβευμα!!!» 15.08.25

«Η Ουκρανία θα αποφασίσει για τυχόν ανταλλαγές εδαφών με τη Ρωσία» – Δήλωση Τραμπ μέσα από το Air Force One

«Ήρθε η ώρα να τερματιστεί ο πόλεμος και η Ρωσία πρέπει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Βασιζόμαστε στην Αμερική», δήλωσε, από την πλευρά του, ο Ζελένσκι

Σύνταξη
ΟΗΕ: «Έγκλημα πολέμου από κατοχική δύναμη» η δημιουργία οικισμού εποίκων στη Δυτική Όχθη
Κίνδυνος εκτοπισμού 15.08.25

ΟΗΕ: «Έγκλημα πολέμου από κατοχική δύναμη» η δημιουργία οικισμού εποίκων στη Δυτική Όχθη

Ο υπουργός Οικονομικών Σμότριτς την κατασκευή οικισμού εποίκων, ώστε να «θάψει» τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους. Ο ΟΗΕ μιλά για παραβίαση του διεθνούς δικαίου και έγκλημα πολέμου.

Σύνταξη
Κανάρια Νησιά: Κατασχέθηκε, με τη συνεργασία του Μαρόκου, ρυμουλκό που μετέφερε 3 τόνους κοκαΐνης
Κόσμος 15.08.25

Κανάρια Νησιά: Κατασχέθηκε, με τη συνεργασία του Μαρόκου, ρυμουλκό που μετέφερε 3 τόνους κοκαΐνης

Ισπανικές και μαροκινές υπηρεσίες ασφαλείας συνεργάστηκαν, μεταξύ άλλων, για την επιτυχή κατάσχεση πλοίου και παράνομου φορτίου δυτικά των Κανάριων Νησιών.

Σύνταξη
Σουηδία: Δύο τραυματίες σε συμβάν με πυροβολισμούς κοντά σε τέμενος – Για απόπειρα δολοφονίας μιλά η αστυνομία
Γίνονται έρευνες 15.08.25

Σουηδία: Δύο τραυματίες σε συμβάν με πυροβολισμούς κοντά σε τέμενος – Για απόπειρα δολοφονίας μιλά η αστυνομία

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Ορεμπρό στη νότια Σουηδία, όπου τον Φεβρουάριο του 2025 είχαν σκοτωθεί, επίσης από επίθεση ενόπλου, 10 άτομα σε εκπαιδευτικό συγκρότημα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σουηδία: Ένας νεκρός κι ένας τραυματίας στο περιστατικό με πυροβολισμούς κοντά σε τέμενος
Οργανωμένο έγκλημα 15.08.25

Σουηδία: Ένας νεκρός κι ένας τραυματίας στο περιστατικό με πυροβολισμούς κοντά σε τέμενος

Η Σουηδία ταλανίζεται από ένα κύμα βίας που σχετίζεται με συμμορίες για περισσότερο από μια δεκαετία και οι ερευνητές δήλωσαν ότι η τελευταία ένοπλη επίθεση θα μπορούσε να είναι μια παρόμοια υπόθεση

Σύνταξη
Η πολυτάραχη ζωή αλλά και το μεγάλο ταλέντο της Σινέντ Ο’ Κόνορ ετοιμάζονται να κατακτήσουν τη μεγάλη οθόνη
Μοναδική 15.08.25

Η πολυτάραχη ζωή αλλά και το μεγάλο ταλέντο της Σινέντ Ο’ Κόνορ ετοιμάζονται να κατακτήσουν τη μεγάλη οθόνη

Περίπου δύο χρόνια μετά τον θάνατό της, μια ταινία για την εντυπωσιακή μουσική πορεία αλλά και πολυτάραχη ζωή της Σινέντ Ο' Κόνορ βρίσκεται στα σκαριά.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
LIVE: Χιρόνα – Ράγιο Βαγιεκάνο
Ποδόσφαιρο 15.08.25

LIVE: Χιρόνα – Ράγιο Βαγιεκάνο

LIVE: Χιρόνα – Ράγιο Βαγιεκάνο. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την αναμέτρηση Χιρόνα – Ράγιο Βαγιεκάνο, για την 1η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 1.

Σύνταξη
Το Κρεμλίνο δηλώνει ότι μια τριμερής συνάντηση για την Ουκρανία είναι δυνατή αν οι συνομιλίες στην Αλάσκα φέρουν αποτελέσματα
Πεσκόφ 15.08.25

Το Κρεμλίνο δηλώνει ότι μια τριμερής συνάντηση για την Ουκρανία είναι δυνατή αν οι συνομιλίες στην Αλάσκα φέρουν αποτελέσματα

Ο Πεσκόφ ανέφερε ότι οι συνομιλίες για την Ουκρανία και όχι μόνο μπορεί να διαρκέσουν «τουλάχιστον 6 με 7 ώρες» συνολικά, συμπεριλαμβανομένης της συνάντησης των ηγετών και της κοινής συνέντευξης Τύπου

Σύνταξη
Σιδηροδρομικό δυστύχημα στη Δανία – Τρένο εκτροχιάστηκε
«Μεγάλη καταστροφή» 15.08.25

Σιδηροδρομικό δυστύχημα στη Δανία – Τρένο εκτροχιάστηκε

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και πολλοί τραυματίστηκαν, όταν εκτροχιάστηκε τρένο στη Δανία. Ως «μεγάλη καταστροφή» περιέγραψε το περιστατικό ο επικεφαλής της πυροσβεστικής που ανέλαβε.

Σύνταξη
«Άκουγα φωνές» – Ο Πιτ Ντέιβιντσον για την επίπτωση των ναρκωτικών στην ψυχική του υγεία
Βίντεο 15.08.25

«Άκουγα φωνές» – Ο Πιτ Ντέιβιντσον για την επίπτωση των ναρκωτικών στην ψυχική του υγεία

«Ήμουν ένας τύπος που κάπνιζε κάθε μέρα, όλη μέρα, και εμφάνισα ψύχωση όπου ακούς φωνές και νιώθεις ότι κάθεσαι δίπλα στον εαυτό σου», είπε μεταξύ άλλων ο Πιτ Ντέιβιντσον σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
Σε ράντσα οι Ρώσοι δημοσιογράφοι – Αντιδράσεις για τη διαμονή τους σε γήπεδο χόκεϊ στην Αλάσκα
«Σπαρτιατική» φιλοξενία 15.08.25

Σε ράντσα οι Ρώσοι δημοσιογράφοι – Αντιδράσεις για τη διαμονή τους σε γήπεδο χόκεϊ στην Αλάσκα

«Οι θυσίες της διπλωματίας της τελευταίας στιγμής», σχολιάζει χαρακτηριστικά Ρώσος δημοσιογράφος, περιγράφοντας τις αφιλόξενες συνθήκες διαμονής των εκπροσώπων των ρωσικών ΜΜΕ στην Αλάσκα

Σύνταξη
Τραμπ και Πούτιν αγκαλιά με… αρκούδα στην Αλάσκα υπό το βλέμμα του Ζελένσκι
Συνάντηση κορυφής 15.08.25

Τραμπ και Πούτιν αγκαλιά με… αρκούδα στην Αλάσκα υπό το βλέμμα του Ζελένσκι

Λίγο πριν τη συνάντηση των δύο ηγετών viral έχει γίνει ένα βίντεο φτιαγμένο με AI - Τραμπ και Πούτιν κρατούν έναν χάρτη και αρχίζουν να τρέχουν όταν εμφανίζεται μια αρκούδα

Σύνταξη
Φωτιά στον ΧΥΤΑ της Νάξου
Ελλάδα 15.08.25

Φωτιά στον ΧΥΤΑ της Νάξου

Η φωτιά, αν και βρίσκεται σε περιορισμένο χώρο, εγκυμονεί κινδύνους εξάπλωσης λόγω και των ισχυρών ανέμων.

Σύνταξη
Pet Shop Boys: «Η νύχτα που μια ανόητη ιδέα μας παρέλυσε το Λονδίνο»
Electro Σεργκέι Αϊζενστάιν 15.08.25

Pet Shop Boys: «Η νύχτα που μια ανόητη ιδέα μας παρέλυσε το Λονδίνο»

Το μουσικό δίδυμο της ηλεκτρονικής ποπ, Pet Shop Boys, αφηγείται την εκπληκτική ιστορία του πώς έγραψαν τη μουσική για την κλασική πολεμική ταινία «Θωρηκτό Ποτέμκιν» -και προσέλκυσαν το μεγαλύτερο κοινό που έχει δει ποτέ βουβή ταινία στη Βρετανία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εκατέρωθεν αιματηρές πολεμικές επιθέσεις σε Ουκρανία και Ρωσία στο «παρά πέντε» της συνόδου στην Αλάσκα
Δεν σταματούν 15.08.25

Εκατέρωθεν αιματηρές πολεμικές επιθέσεις σε Ουκρανία και Ρωσία στο «παρά πέντε» της συνόδου στην Αλάσκα

Μια γυναίκα νεκρή και δέκα τραυματίες στην Ρωσία, ένας νεκρός και ένας τραυματίας στην Ουκρανία - Ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε πως το Κίεβο εκτόξευσε 53 drones, ενώ η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανέφερε ότι η Μόσχα εκτόξευσε 97

Σύνταξη
Στοκχόλμη: Καλούνται να κάνουν εξοικονόμηση νερού – Ο καύσωνας μείωσε τα αποθέματα των ταμιευτήρων
Λειψυδρία 15.08.25

Στοκχόλμη: Καλούνται να κάνουν εξοικονόμηση νερού – Ο καύσωνας μείωσε τα αποθέματα των ταμιευτήρων

Άλλα μέρη της Σουηδίας, ιδίως το νησί Γκότλαντ στη Βαλτική Θάλασσα, αντιμετωπίζουν περιστασιακά προβλήματα παροχής νερού, αλλά τέτοιες ειδοποιήσεις είναι σπάνιες στην Στοκχόλμη

Σύνταξη
«Σε ευχαριστώ Παναγία μου που ζω»: Ο Άρης Μουγκοπέτρος παίζει ξανά κλαρίνο μετά από 4 μήνες
Συγκίνηση 15.08.25

«Σε ευχαριστώ Παναγία μου που ζω»: Ο Άρης Μουγκοπέτρος παίζει ξανά κλαρίνο μετά από 4 μήνες

Τέσσερις μήνες μετά το ατύχημά του, ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Άρης Μουγκοπέτρος έπαιξε και πάλι το αγαπημένο του όργανο και ευχαρίστησε την Παναγία. Δείτε την ανάρτησή του στο Instagram.

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025
Απόρρητο