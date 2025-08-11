newspaper
Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ιαπωνία: Κατολισθήσεις και πλημμύρες από σφοδρές βροχοπτώσεις – Τραυματίες και αγνοούμενοι
Κόσμος 11 Αυγούστου 2025 | 14:31

Ιαπωνία: Κατολισθήσεις και πλημμύρες από σφοδρές βροχοπτώσεις – Τραυματίες και αγνοούμενοι

Πάνω από 37 εκατοστά βροχής έπεσαν το πρωί της Δευτέρας στην πόλη Ταμάνα σε διάστημα έξι ωρών - Για «θανάσιμο κίνδυνο» προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι στην Ιαπωνία

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αρτηριακή πίεση: 9 νόστιμοι τρόποι να τη ρυθμίσετε

Αρτηριακή πίεση: 9 νόστιμοι τρόποι να τη ρυθμίσετε

Spotlight

Σφοδρές βροχοπτώσεις έπληξαν την Ιαπωνία προκαλώντας πλημμύρες και κατολισθήσεις που είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό πολλών ανθρώπων, ενώ αρκετοί είναι εκείνοι που αγνοούνται.

Η πόλη Ταμάνα ήταν η χειρότερα πληγείσα περιοχή, με τη βροχόπτωση να φτάνει σε επίπεδα ρεκόρ

Επιπλέον, οι ιαπωνικές αρχές κάλεσαν τη Δευτέρα εκατομμύρια ανθρώπους να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους λόγω των καταρρακτωδών βροχών στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, κατά τη διάρκεια της βουδιστικής εορταστικής εβδομάδας.

Πλάνα που μεταδόθηκαν από την ιαπωνική τηλεόραση δείχνουν πολλές περιοχές του νομού Κουμαμότο όπου σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν και οχήματα βυθίστηκαν στα νερά, των οποίων η στάθμη είχε φτάσει περίπου ένα μέτρο.

Σε διάστημα έξι ωρών σήμερα το πρωί, πάνω από 37 εκατοστά βροχής έπεσαν στην πόλη Ταμάνα, τη χειρότερα πληγείσα περιοχή, πράγμα που αποτελεί ρεκόρ σε τοπικό επίπεδο σύμφωνα με την ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία.

Ιαπωνία: Μέγιστη επαγρύπνηση

«Η κατάσταση παρουσιάζει θανάσιμο κίνδυνο» προειδοποίησαν οι μετεωρολόγοι, προσθέτοντας ότι «απαιτείται μέγιστη επαγρύπνηση».

Προειδοποιήσεις και αιτήματα εκκένωσης εκδόθηκαν για περισσότερους από τρία εκατομμύρια κατοίκους περιοχών της νοτιοδυτικής Ιαπωνίας, σύμφωνα με την Υπηρεσία Διαχείρισης Πυρκαγιών και Καταστροφών.

Για περίπου 384.000 ανθρώπους που διαμένουν ως επί το πλείστον στον νομό Κουμαμότο έχει κηρυχθεί συναγερμός στην ύψιστη βαθμίδα, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Στην περιοχή Κόσα του νομού ένας άνδρας αγνοείται ύστερα από κατολίσθηση που έπληξε το σπίτι του, δήλωσε τοπικός αξιωματούχος στο AFP.

Στη Μισάτο, άλλη πόλη του νομού, τα συνεργεία διάσωσης επιχειρούν ώστε να απεγκλωβίσουν έναν ηλικιωμένο άνδρα που έχει παγιδευτεί μέσα στο σπίτι του, το οποίο επίσης επλήγη από κατολίσθηση.

Ακόμα δύο άνθρωποι αγνοούνται στην πόλη πόλη Φουκουόκα οι οποίοι παρασύρθηκαν την Κυριακή από τα ορμητικά νερά, σύμφωνα με το δημόσιο μέσο ενημέρωσης NHK.

Η κακοκαιρία ξεκίνησε στα τέλη της περασμένης εβδομάδας. Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε το πρωί της Δευτέρας, 11/8, προειδοποίηση ανώτατου επιπέδου στην επαρχία Κουμαμότο.

Η Υπηρεσία Πυροσβεστικής και Διαχείρισης Καταστροφών εξέδωσε οδηγίες εκκένωσης στον Κουμαμότο και σε άλλες έξι νομαρχίες της περιοχής. Διασώστες στην περιοχή αναζητούν αρκετούς ανθρώπους.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Morgan Stanley: Οι αγορές έχουν επαναπαυθεί στην… αβεβαιότητα – Οι δασμοί δεν έχουν δείξει ακόμη τα «δόντια» τους

Morgan Stanley: Οι αγορές έχουν επαναπαυθεί στην… αβεβαιότητα – Οι δασμοί δεν έχουν δείξει ακόμη τα «δόντια» τους

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αρτηριακή πίεση: 9 νόστιμοι τρόποι να τη ρυθμίσετε

Αρτηριακή πίεση: 9 νόστιμοι τρόποι να τη ρυθμίσετε

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεχίζει την άνοδο με σημαντικό τζίρο

Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεχίζει την άνοδο με σημαντικό τζίρο

inWellness
Για όλα φταίει το σωστό timing
Έρευνα 11.08.25

Για όλα φταίει το σωστό timing

Μια νέα μελέτη δείχνει ότι από τη γυμναστική μέχρι τις μεγάλες αποφάσεις της ζωής, το σωστό timing παίζει τον ρόλο του.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Τουρκία: Πάνω από 230 μετασεισμοί μετά τα 6,1R – Αγνοούνται δύο ένοικοι κατοικίας που κατέρρευσε
Μεγάλη καταστροφή 11.08.25

Πάνω από 230 μετασεισμοί μετά τα 6,1R στην Τουρκία - Αγνοούνται δύο ένοικοι κατοικίας που κατέρρευσε

Ο δήμαρχος του Σιντιργκί δήλωσε ότι δύο από τους έξι ανθρώπους που ήταν στο τριώροφο δεν έχουν εντοπιστεί - «Κανένας από τους 29 τραυματίες δεν βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση» δήλωσε ο υπ. Εσωτερικών

Σύνταξη
Τζέι Ντι Βανς: Οι ΗΠΑ θέλουν να «προγραμματίσουν» μια συνάντηση Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι
Κόσμος 11.08.25

Οι ΗΠΑ θέλουν να «προγραμματίσουν» μια συνάντηση Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι

Η αμερικανική κυβέρνηση εργάζεται πλέον για να «προγραμματίσει (τη στιγμή που) αυτοί οι τρεις ηγέτες θα μπορέσουν να καθίσουν και να συζητήσουν για το τέλος αυτής της σύγκρουσης» στην Ουκρανία.

Σύνταξη
Ιταλία: Υγειονομικός συναγερμός μετά τους τρεις θανάτους από αλλαντίαση – Ερευνώνται γιατροί και λιανοπωλητές
Μεγάλη ανησυχία 11.08.25

Υγειονομικός συναγερμός στην Ιταλία μετά τους θανάτους από αλλαντίαση - Ερευνώνται γιατροί και λιανοπωλητές

Δέκα άνθρωποι βρίσκονται υπό έρευνα στην Ιταλία για τον θάνατο ενός άνδρα και δύο γυναικών που έφαγαν σάντουιτς με μολυσμένα λαχανικά και πέθαναν λίγες ώρες αργότερα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Γάζα: Δολοφονία δημοσιογράφων του Αλ Τζαζίρα από το Ισραήλ – Το τελευταίο μήνυμα του Ανάς Αλ Σαρίφ
Al Jazeera 11.08.25

«Μην ξεχάσετε τη Γάζα» - Το τελευταίο μήνυμα του δημοσιογράφου Ανάς Αλ Σαρίφ που δολοφόνησε το Ισραήλ

Ο δημοσιογράφος του Αλ Τζαζίρα Ανάς Αλ Σαρίφ και άλλοι 4 συνάδελφοί του σκοτώθηκαν από στοχευμένο πλήγμα του Ισραήλ στη σκηνή στην οποία διέμεναν έξω από το νοσοκομείο Αλ Σίφα στη Γάζα.

Σύνταξη
Ισπανία: Σε πύρινο κλοιό η χώρα – Περισσότεροι από 1.400 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους
Κόσμος 11.08.25

Πύρινος εφιάλτης στην Ισπανία - Περισσότεροι από 1.400 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Η πολιτική προστασία εξέδωσε νέο έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο το οποίο κάνει λόγο για υψηλό ως ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σε μεγάλο τμήμα στην Ισπανία.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Σκότωσε τη νεογέννητη κόρη του επειδή «έκλαιγε πολύ» και τα έριξε στο μπιμπερό
Στην Αριζόνα 11.08.25

Σκότωσε στο ξύλο τη νεογέννητη κόρη του επειδή «έκλαιγε πολύ» και μετά τα έριξε στο μπιμπερό

Ο 22χρονος ήταν μόνος με την κόρη του στο σπίτι τους στην Αριζόνα των ΗΠΑ όταν αυτή σταμάτησε να αναπνέει - Το βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση όπου κατέληξε λίγες μέρες αργότερα

Σύνταξη
Τουρκία: Προειδοποίηση ειδικού για τα 6,1R – «Αναπτύσσεται μεταφορά τάσεων – Συνεχής η παραμόρφωση»
«Προσοχή στη Μανίσα» 11.08.25

Προειδοποίηση ειδικού για τα 6,1R στην Τουρκία - «Αναπτύσσεται μεταφορά τάσεων - Συνεχής η παραμόρφωση»

Το «σύμπλεγμα Ουσάκ» στην Τουρκία, όπου σημειώθηκαν τα 6,1R το Σάββατο, αφορά το ίδιο ρήγμα που προκάλεσε τα 7,2R στο Γκεντίζ το 1970, προειδοποιεί ο μηχανικός γεωλόγος-γεωφυσικός δρ. Οσμάν Μπεκτάς

Σύνταξη
Η Αυστραλία θα αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης τον Σεπτέμβριο – Αναγνώριση εξετάζει και η Νέα Ζηλανδία
Κόσμος 11.08.25

Η Αυστραλία θα αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης τον Σεπτέμβριο – Αναγνώριση εξετάζει και η Νέα Ζηλανδία

Συνολικά τα τρία τέταρτα των κρατών μελών του ΟΗΕ αναγνωρίζουν το κράτος της Παλαιστίνης, που είχε ανακηρύξει η εξόριστη παλαιστινιακή ηγεσία στα τέλη των χρόνων του 1980.

Σύνταξη
Η σοκαριστική αφήγηση της συγγραφέως Κέιτ Πράις: «Ο πατέρας μου με πούλησε για σεξ σε φορτηγατζήδες από την ηλικία των 6»
«Δεν τον μισώ» 11.08.25

Η σοκαριστική αφήγηση της συγγραφέως Κέιτ Πράις: «Ο πατέρας μου με πούλησε για σεξ σε φορτηγατζήδες από την ηλικία των 6»

Τη φρίκη που έζησε στην παιδική της ηλικία από τον πατέρα της περιγράφει η συγγραφέας Κέιτ Πράις στο νέο της βιβλίο με τίτλο «This Happened to Me».

Εύη Δαλίπη
Εύη Δαλίπη
Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος για Μονή Σινά: «Εσφαλμένα δημιουργήθηκε η εικόνα της αποστασιοποίησης»
Συνέντευξη 11.08.25

Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος για Μονή Σινά: «Εσφαλμένα δημιουργήθηκε η εικόνα της αποστασιοποίησης»

«Η Ιερά Μονή Σινά, υπαγόμενη κανονικά στη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, αποτελεί μία από τις ιστορικές επισκοπικές του επεκτάσεις», αναφέρει ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος

Δημήτρης Αλεξόπουλος
Συρία: Σοκαριστικό βίντεο με την εκτέλεση διασώστη σε νοσοκομείο από τους τζιχαντιστές του νέου καθεστώτος
Σκληρές εικόνες 11.08.25

Φρικιαστικό βίντεο με την εκτέλεση διασώστη σε νοσοκομείο από τους τζιχαντιστές στη Συρία

Οι τζιχαντιστές του νέου καθεστώτος στη Συρία δείχνουν το πραγματικό τους πρόσωπο εκτελώντας διασώστη μέσα σε νοσοκομείο, όπως φαίνεται σε βίντεο που αποκαλύπτει τη φρίκη των «πρώην» τρομοκρατών.

Σύνταξη
Γάζα: Ο Νετανιάχου συζήτησε με τον Τραμπ τα σχέδιά του για τη νέα επίθεση του ισραηλινού στρατού
«Ακλόνητη υποστήριξη» 11.08.25

Συζήτηση Νετανιάχου - Τραμπ, μετά ευχαριστιών, για τα νέα σχέδια επίθεσης στη Γάζα

Ο Νετανιάχου ευχαρίστησε τον Τραμπ «για την ακλόνητη υποστήριξή του προς το Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου», και συζήτησε μαζί του τα νέα στρατιωτικά σχέδια του ισραηλινού στρατού στη Γάζα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τζούρισιτς: «Οι Έλληνες οπαδοί είναι πιο… φτιαγμένοι για το μπάσκετ – Αυτά που γίνονται στο Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός δεν τα βλέπεις πουθενά»
Ποδόσφαιρο 11.08.25

Τζούρισιτς: «Οι Έλληνες οπαδοί είναι πιο… φτιαγμένοι για το μπάσκετ – Αυτά που γίνονται στο Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός δεν τα βλέπεις πουθενά»

Ο χαφ του Παναθηναϊκού, Φίλιπ Τζούρισιτς, μίλησε σε εκπομπή της Σερβίας για το αιώνιο ντέρμπι, αλλά και για την προτίμηση των Ελλήνων φιλάθλων μεταξύ ποδοσφαίρου και μπάσκετ.

Σύνταξη
Όμιλος Calilo: Πώς η Ίος διακρίθηκε από το Condé Nast Traveller ως ένας από τους πιο αυθεντικούς προορισμούς της Μεσογείου
Τα Νέα της Αγοράς 11.08.25

Όμιλος Calilo: Πώς η Ίος διακρίθηκε από το Condé Nast Traveller ως ένας από τους πιο αυθεντικούς προορισμούς της Μεσογείου

Η Ίος επαναπροσδιορίζει την έννοια της φιλοξενίας, χάρη στις επενδύσεις του Ομίλου Calilo και κερδίζει μία διεθνή διάκριση από το Condé Nast Traveller.

Σύνταξη
Η πριγκίπισσα Μαργαρίτα είχε εμβρυϊκό αλκοολικό σύνδρομο από την εγκυμοσύνη της μητέρας της
Νέα βιογραφία 11.08.25

Η πριγκίπισσα Μαργαρίτα είχε εμβρυϊκό αλκοολικό σύνδρομο από την εγκυμοσύνη της μητέρας της

Η υποψήφια για βραβείο Πούλιτζερ συγγραφέας Meryle Secrest διατυπώνει τον ισχυρισμό ότι η Βασιλομήτωρ Ελισάβετ κατανάλωνε αλκοόλ κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, στην επερχόμενη βιογραφία «Princess Margaret and the Curse» (Η πριγκίπισσα Μαργαρίτα και η κατάρα).

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Λένα Σαμαρά: «Τι να πει ένας πατέρας που χάνει το παιδί του» – Συγκλόνισε με τον επικήδειο του ο Αντώνης Σαμαράς
Ελλάδα 11.08.25

«Τι να πει ένας πατέρας που χάνει το παιδί του» - Συγκλόνισε με τον επικήδειο του ο Αντώνης Σαμαράς

Η σορός της Λένας Σαμαρά στο λευκό φέρετρο βγήκε από την εκκλησία λίγο μετά τις 13:40 ακολουθούμενη από τον πατέρα της, τη μητέρα της, Γεωργία και τον αδελφό της, Κωνσταντίνο.

Σύνταξη
Αθηνών – Σουνίου: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό 12 μέτρων στις «τρύπες του Καραμανλή» – Σοβαρά η οδηγός
Τροχαίο 11.08.25

Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό 12 μέτρων στις «τρύπες του Καραμανλή» - Σοβαρά η οδηγός (βίντεο)

Η οδηγός του Ι.Χ. που κατέληξε στα βράχια της Αθηνών - Σουνίου μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, ενώ διατηρούσε τις αισθήσεις της κατά τον απεγκλωβισμό της από την Πυροσβεστική

Σύνταξη
Τουρκία: Πάνω από 230 μετασεισμοί μετά τα 6,1R – Αγνοούνται δύο ένοικοι κατοικίας που κατέρρευσε
Μεγάλη καταστροφή 11.08.25

Πάνω από 230 μετασεισμοί μετά τα 6,1R στην Τουρκία - Αγνοούνται δύο ένοικοι κατοικίας που κατέρρευσε

Ο δήμαρχος του Σιντιργκί δήλωσε ότι δύο από τους έξι ανθρώπους που ήταν στο τριώροφο δεν έχουν εντοπιστεί - «Κανένας από τους 29 τραυματίες δεν βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση» δήλωσε ο υπ. Εσωτερικών

Σύνταξη
Όταν ο Κώστας Ουράνης συνάντησε τον άγνωστο «αλήτη» Θεόφιλο Χατζημιχαήλ ένα απομεσήμερο στη Μυτιλήνη
«Ταξιδιωτική λογοτεχνία» 11.08.25

Όταν ο Κώστας Ουράνης συνάντησε τον άγνωστο «αλήτη» Θεόφιλο Χατζημιχαήλ ένα απομεσήμερο στη Μυτιλήνη

Ο ποιτής και πεζογράφος Κώστας Ουράνης στον «Ταχυδρόμο» του Στρατή Μυριβήλη πριν από 95 χρόνια, περιγράφει τον άγνωστο «αλήτη» Θεόφιλο Χατζημιχαήλ, τον αυτοδίδακτο λαϊκό ζωγράφο και αγιογράφο, ένα απομεσήμερο στη Μυτιλήνη.

Σύνταξη
Αν. Αττική: Ορίστηκαν οι αποζημιώσεις για τη φωτιά – Από 2.000 έως 6.000 ευρώ
Συνεχίζονται οι έλεγχοι 11.08.25

Ορίστηκαν οι αποζημιώσεις για τη φωτιά στην Ανατολική Αττική - Τα ποσά ανά κατηγορία σήμανσης

Για τα πρώτα έξοδα οι πυρόπληκτοι στην Αν. Αττική θα λάβουν 600 ευρώ - Συνεχίζονται οι αυτοψίες - Σε δεύτερο χρόνο ξεκινούν αντιδιαβρωτικά έργα δήλωσε ο Κώστας Κατσαφάδος

Σύνταξη
Αγορά εργασίας και τεχνητή νοημοσύνη: Χαλαρώστε, δεν μας πήραν (ακόμα) τις δουλειές τα bots
Αβεβαιότητα 11.08.25

Αγορά εργασίας και τεχνητή νοημοσύνη: Χαλαρώστε, δεν μας πήραν (ακόμα) τις δουλειές τα bots

Νέες έρευνες στις ΗΠΑ δείχνουν ότι προς το παρόν η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι ο κύριος ένοχος για απώλειες θέσεων εργασίας. Αν κάποιος φταίει, θα είναι η οικονομική αστάθεια, όχι το ΑΙ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τζέι Ντι Βανς: Οι ΗΠΑ θέλουν να «προγραμματίσουν» μια συνάντηση Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι
Κόσμος 11.08.25

Οι ΗΠΑ θέλουν να «προγραμματίσουν» μια συνάντηση Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι

Η αμερικανική κυβέρνηση εργάζεται πλέον για να «προγραμματίσει (τη στιγμή που) αυτοί οι τρεις ηγέτες θα μπορέσουν να καθίσουν και να συζητήσουν για το τέλος αυτής της σύγκρουσης» στην Ουκρανία.

Σύνταξη
Λένα Σαμαρά: Το τελευταίο αντίο στην κόρη του Αντώνη Σαμαρά – «Ευχαριστώ για αυτό το δώρο έστω και για 34 χρόνια».
Ελλάδα 11.08.25 Upd: 14:38

Πλήθος κόσμου στο τελευταίο αντίο στη Λένα Σαμαρά - Σπαρακτικός επικήδειος από τον Αντώνη Σαμαρά

Σε κλίμα οδύνης, η οικογένεια Σαμαρά αποχαιρέτησε την 34χρονη Λένα, κόρη του πρώην πρωθυπουργού, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή. Σπαρακτικός ο Αντώνης Σαμαράς: «Ευχαριστώ για αυτό το δώρο έστω και για 34 χρόνια».

Ρεπορτάζ / φωτογραφίες - βίντεο: Πάνος Τσίκαλας, Δημήτρης Μιχαλάκης
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025
Απόρρητο