Τυφώνες, φονικοί σεισμοί και καταστροφικές πλημμύρες – Τι θα συνέβαινε αν η Γη συνέχιζε να επιταχύνει;

Μπορεί να ακούγεται σαν σενάριο επιστημονικής φαντασίας, όμως οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι ακόμη και μικρές αλλαγές στην ταχύτητα με την οποία περιστρέφεται η Γη μπορούν να έχουν απρόβλεπτες και ενδεχομένως επικίνδυνες συνέπειες.

Από συντομότερες ημέρες μέχρι ισχυρότερους τυφώνες και πλημμύρες σε παγκόσμια κλίμακα, η επιτάχυνση της Γης θα μπορούσε να διαταράξει την καθημερινότητα όπως τη γνωρίζουμε. Και αν αυτή η επιτάχυνση γινόταν ανεξέλεγκτη; Τότε η ίδια η ζωή στον πλανήτη θα βρισκόταν σε κίνδυνο.

Πιο σύντομες ημέρες

Σύμφωνα με προβλέψεις, η 22η Ιουλίου και η 5η Αυγούστου αναμένεται να είναι ελαφρώς συντομότερες από το μέσο όρο, κατά 1,38 και 1,51 χιλιοστά του δευτερολέπτου αντίστοιχα. Αυτό οφείλεται στην επιτάχυνση της περιστροφής της Γης, η οποία μειώνει τη διάρκεια της ηλιακής ημέρας.

Αν και οι αλλαγές αυτές δεν είναι αντιληπτές από τον άνθρωπο —για παράδειγμα, ένα ανοιγόκλεισμα των ματιών διαρκεί περίπου 100 χιλιοστά του δευτερολέπτου— οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις μιας συνεχούς επιτάχυνσης μπορεί να είναι σοβαρές.

Η ταχύτητα της γης σήμερα

Η Γη χρειάζεται περίπου 24 ώρες ή 86.400 δευτερόλεπτα για μια πλήρη περιστροφή. Όμως αυτή η διάρκεια μπορεί να αλλάξει λόγω φυσικών φαινομένων όπως η θέση της Σελήνης ή οι ηφαιστειακές εκρήξεις.

Στον ισημερινό, η επιφάνεια της Γης κινείται με ταχύτητα περίπου 1.037 μίλια/ώρα (1.668 χλμ/ώρα), ενώ στο Λονδίνο η ταχύτητα αυτή είναι περίπου 646 μίλια/ώρα (1.041 χλμ/ώρα).

Παρόλο που μια αύξηση κατά 1 μίλι/ώρα (1,6 χλμ/ώρα) μοιάζει αμελητέα, οι συνέπειες μπορεί να είναι σημαντικές.

Τι συμβαίνει με μικρή επιτάχυνση;+1,6 χλμ/ώρα

Η διάρκεια της ημέρας θα μειωνόταν κατά περίπου 1,5 λεπτό.

Οι γεωσύγχρονοι δορυφόροι ενδέχεται να χάσουν τη σωστή τους θέση, επηρεάζοντας τις τηλεπικοινωνίες και τη δορυφορική πλοήγηση.

Το νερό θα αρχίσει να μετακινείται προς τον ισημερινό λόγω των αυξημένων φυγόκεντρων δυνάμεων, προκαλώντας άνοδο της στάθμης της θάλασσας κατά μερικά εκατοστά σε τροπικές περιοχές.

Μία σοβαρότερη επιτάχυνση: +160 χλμ/ώρα

Αν η Γη περιστρεφόταν κατά 100 μίλια/ώρα (160 χλμ/ώρα) γρηγορότερα, οι συνέπειες θα ήταν εντυπωσιακές:

Ολόκληρες περιοχές γύρω από τον ισημερινό —όπως η λεκάνη του Αμαζονίου και τα νησιά του Ειρηνικού— θα πλημμύριζαν λόγω της συσσώρευσης νερού.

Η μέση διάρκεια της ημέρας θα μειωνόταν στις 22 ώρες, απορρυθμίζοντας το βιολογικό μας ρολόι (κιρκαδικοί ρυθμοί).

Οι τυφώνες θα γίνονταν ισχυρότεροι και συχνότεροι λόγω του ενισχυμένου φαινομένου Coriolis.

Πλημμύρες και σεισμοί

Αν η ταχύτητα αυξανόταν κατά 1.000 μίλια/ώρα (1.609 χλμ/ώρα):

Οι φυγόκεντρες δυνάμεις θα ξεπερνούσαν τη δύναμη της βαρύτητας σε πολλά σημεία.

Ο ισημερινός θα βυθιζόταν σχεδόν εξολοκλήρου —εκτός από τα υψηλότερα βουνά, όπως το Κιλιμάντζαρο ή οι Άνδεις.

Οι πλημμυρισμένες περιοχές θα είχαν σχεδόν συνεχή βροχόπτωση, υγρασία και ομίχλη.

Οι τεκτονικές πλάκες θα μετακινούνταν, προκαλώντας καταστροφικούς σεισμούς.

Το επόμενο στάδιο

Στις 17.000 μίλια/ώρα (27.350 χλμ/ώρα):

Οι φυγόκεντρες δυνάμεις θα προκαλούσαν απώλεια βαρύτητας στον ισημερινό.

Το νερό θα άρχιζε να ανεβαίνει στην ατμόσφαιρα —ένα φαινόμενο που μπορεί να χαρακτηριστεί ως αντίστροφη βροχή.

Ο ισημερινός θα καταστεί ακατοίκητος, και η ζωή σε αυτήν την περιοχή θα ήταν αδύνατη.

Η απόλυτη καταστροφή

Στις 24.000 μίλια/ώρα (38.600 χλμ/ώρα):

Η Γη θα αρχίσει να «ισοπεδώνεται», λόγω των ακραίων φυγόκεντρων δυνάμεων.

Οι τεκτονικές πλάκες θα συγκρούονταν βίαια, προκαλώντας σεισμούς παγκόσμιας εμβέλειας.

Ο φλοιός της Γης θα ράγιζε, και η ζωή όπως την ξέρουμε θα είχε τελειώσει.

Πρέπει να πανικοβληθούμε;

Παρά τα τρομακτικά σενάρια, η επιτάχυνση της Γης δεν είναι φυσιολογική ή διαρκής κατάσταση. Αντιθέτως, η Γη επιβραδύνεται με την πάροδο των αιώνων.

Πριν από περίπου 4,4 δισεκατομμύρια χρόνια, οι ημέρες διαρκούσαν μόλις τέσσερα λεπτά.

Με την πάροδο του χρόνου, επιβραδύνθηκε λόγω της βαρυτικής αλληλεπίδρασης με τη Σελήνη.

Μόνο μια τεράστια σύγκρουση με ένα ουράνιο σώμα θα μπορούσε να επιταχύνει απότομα την περιστροφή —και τότε η ανθρωπότητα δεν θα είχε πιθανότητες επιβίωσης για να το παρατηρήσει.

Συμπέρασμα: Μια υπενθύμιση της ευθραυστότητας της ζωής

Η επιτάχυνση της περιστροφής της Γης μπορεί να φαίνεται αμελητέα, αλλά μας υπενθυμίζει πόσο λεπτή είναι η ισορροπία που επιτρέπει τη ζωή στον πλανήτη. Ένα μικρό σφάλμα στις ταχύτητες ή στις δυνάμεις που ασκούνται στη Γη θα μπορούσε να μετατρέψει τον πλανήτη σε ένα αφιλόξενο και καταστροφικό περιβάλλον.

Αν και είναι απίθανο να συμβεί μια τόσο ακραία επιτάχυνση, η έρευνα και η παρακολούθηση τέτοιων φαινομένων μάς βοηθούν να κατανοούμε βαθύτερα τη λειτουργία του πλανήτη και να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι για το απρόβλεπτο.