Ο δορυφόρος NISAR «σκανάρει» όλη τη Γη και μας στέλνει τρισδιάστατες εικόνες του εδάφους της

Ο δορυφόρος NISAR, είναι το τεχνολογικό επίτευγμα που έχει συναρπάσει, από τότε που ανακοινώθηκε, μια ευρεία γκάμα επιστημόνων- γεωλόγoυς, υδρογεωλόγους, σεισμολόγους, ηφαιστειολόγους, περιβαλλοντολόγους, αναλυτές δεδομένων.

Η εκτόξευση του σε συνεργασία της NASA με τον Ινδικό Οργανισμό Διαστημικής Eρευνας (ISRO) από το Διαστημικό Κέντρο Satish Dhawan στη νοτιοανατολική ακτή της Ινδίας, την Τετάρτη 30 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε με ένα Γεωσύγχρονο Οχημα Εκτόξευσης Δορυφόρων.

Ο δορυφόρος θα παράγει 80 terrabytes (Tb) δεδομένων καθημερινά. Τα δεδομένα θα παρέχονται δωρεάν στους χρήστες (ανοικτά δεδομένα) στο υπολογιστικό νέφος (cloud).

Αποστολή του, η σάρωση σχεδόν όλων των χερσαίων και παγωμένων επιφανειών της Γης. Το ραντάρ διαπερνά τα σύννεφα και το σκοτάδι με αποτέλεσμα να συλλέγει δεδομένα μέρα και νύχτα, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες.

LIVE: We’re launching an Earth-observing satellite with @ISRO to map surface changes in unprecedented detail. NISAR will help manage crops, monitor natural hazards, and track sea ice and glaciers.

Liftoff from India is scheduled for 8:10am ET (1210 UTC). https://t.co/M5cECyAAFg

— NASA (@NASA) July 30, 2025