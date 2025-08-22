Άνδρος: Σοβαρός κίνδυνος σε παραλία του νησιού μετά από μεγάλη κατολίσθηση [εικόνες]
Παιδιά και λουόμενοι προσεγγίζουν την περιοχή και κινούνται επάνω στα βράχια, εκθέτοντας τον εαυτό τους σε σοβαρό κίνδυνο - «Καμπανάκι» για παραλία της Άνδρου από τον Θεόδωρο Κολυδά
Για σοβαρό κίνδυνος σε παραλία της Άνδρου, μετά από μεγάλη κατολίσθηση, προειδοποιεί ο Θεόδωρος Κολυδάς.
Όπως αναφέρει, παραθέτοντας και σχετικό οπτικό υλικό, την άνοιξη του τρέχοντος έτους (Απρίλιος) σημειώθηκε μεγάλη κατολίσθηση στην παραλία του χωριού Συνετίου, με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί επικίνδυνη ζώνη από βράχια και χαλαρά πρανή.
Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει επίσημη σήμανση απαγόρευσης, παρατηρείται ότι παιδιά και λουόμενοι προσεγγίζουν την περιοχή και κινούνται επάνω στα βράχια, εκθέτοντας τον εαυτό τους σε σοβαρό κίνδυνο.
Υπενθυμίζεται ότι το φαινόμενο της κατολίσθησης εξακολουθεί να καθιστά το σημείο ιδιαίτερα επισφαλές, ακόμη και αν βρισκόμαστε προς το τέλος της θερινής περιόδου. Η ασφάλεια όλων προϋποθέτει την αποφυγή προσέγγισης της συγκεκριμένης περιοχής μέχρι να υπάρξει επίσημη αποκατάσταση ή σήμανση από τις αρμόδιες αρχές.
