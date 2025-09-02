Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε κατολίσθηση στο δυτικό Σουδάν την Κυριακή, σύμφωνα με μια ομάδα ανταρτών που ελέγχει την περιοχή.

Η κατολίσθηση, η οποία ακολούθησε έντονες βροχοπτώσεις, κατέστρεψε ένα χωριό στην περιοχή των βουνών Μάρα στο δυτικό Σουδάν και άφησε μόνο έναν επιζώντα, δήλωσε το κίνημα Στρατός για την Απελευθέρωση του Σουδάν (SLM).

«Οι αρχικές πληροφορίες δείχνουν τον θάνατο όλων των κατοίκων του χωριού, που εκτιμάται ότι είναι περισσότεροι από 1.000, με μόνο έναν επιζώντα», ανέφερε η ανακοίνωσή της.

«Το χωριό έχει πλέον ισοπεδωθεί ολοσχερώς»

Το κίνημα, το οποίο ελέγχει την περιοχή που βρίσκεται στην περιοχή του Νταρφούρ , απηύθυνε έκκληση στον ΟΗΕ και σε διεθνείς οργανισμούς βοήθειας να βοηθήσουν στην ανάκτηση των σορών των θυμάτων. Το χωριό «έχει πλέον ισοπεδωθεί ολοσχερώς», ανέφερε η δήλωση.

Πλάνα που κοινοποιήθηκαν από το ειδησεογραφικό πρακτορείο Marra Mountains έδειχναν μια ισοπεδωμένη περιοχή ανάμεσα σε οροσειρές και μια ομάδα ανθρώπων που έψαχναν την περιοχή.

Ο εμφύλιος πόλεμος στο Σουδάν, που μαίνεται τώρα στον τρίτο χρόνο του, έχει βυθίσει το Σουδάν σε μια από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις στον κόσμο, με αποτέλεσμα να κηρυχθεί λιμός σε περιοχές του Νταρφούρ.

Οι μάχες μεταξύ του σουδανικού στρατού και των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης έχουν κλιμακωθεί στο Νταρφούρ, ειδικά στο Ελ Φασέρ, αφότου ο στρατός ανέλαβε τον έλεγχο της πρωτεύουσας, Χαρτούμ, τον Μάρτιο.

Η περιοχή των βουνών Μάρα έχει μετατραπεί σε κόμβο για εκτοπισμένες οικογένειες που εγκαταλείπουν τις μάχες μέσα και γύρω από το Ελ Φασέρ. Το SLM έχει μείνει ως επί το πλείστον μακριά από τις μάχες, αλλά ελέγχει τμήματα της ψηλότερης οροσειράς του Σουδάν.

Έκκληση στις ανθρωπιστικές οργανώσεις

Ο κυβερνήτης του Νταρφούρ, Μίνι Μινάουι, που είναι σύμμαχος του στρατού, χαρακτήρισε την κατολίσθηση «ανθρωπιστική τραγωδία που ξεπερνά τα σύνορα της περιοχής».

«Απευθύνουμε έκκληση στις διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις να παρέμβουν επειγόντως και να παράσχουν υποστήριξη και βοήθεια σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, διότι η τραγωδία είναι μεγαλύτερη από ό,τι μπορεί να αντέξει μόνος του ο λαός μας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Μεγάλο μέρος του Νταρφούρ – συμπεριλαμβανομένης της περιοχής όπου σημειώθηκε η κατολίσθηση – παραμένει σε μεγάλο βαθμό απρόσιτο για τους διεθνείς οργανισμούς βοήθειας λόγω των συνεχιζόμενων μαχών, περιορίζοντας σοβαρά την παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας.

Οι μάχες έχουν σκοτώσει δεκάδες χιλιάδες και έχουν εκτοπίσει εκατομμύρια, συμπεριλαμβανομένων περίπου 4 εκατομμυρίων μόνο από την πρωτεύουσα.

Εκατοντάδες έχουν αναφερθεί νεκροί τους τελευταίους μήνες, και οι πολίτες στο Ελ Φασέρ λένε ότι οι παραστρατιωτικοί εξαπολύουν αυτή τη στιγμή την πιο σφοδρή επίθεσή τους στην πρωτεύουσα της πολιτείας του Βόρειου Νταρφούρ.

Ο πόλεμος έχει σημαδευτεί από φρικαλεότητες, συμπεριλαμβανομένων δολοφονιών και βιασμών με εθνοτικά κίνητρα, σύμφωνα με τον ΟΗΕ και ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο δήλωσε ότι διερευνά φερόμενα εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.