Τουλάχιστον 1.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν κατολίσθηση καταπλάκωσε χωριό στα όρη Μάρα, στην περιοχή Νταρφούρ, στο δυτικό Σουδάν, αφήνοντας πίσω μόλις έναν επιζήσαντα, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα το Κίνημα-Στρατός Απελευθέρωσης του Σουδάν – SLM/A (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Η κατολίσθηση έπληξε την κοινότητα την 31η Αυγούστου, έπειτα από πολυήμερες ισχυρές βροχοπτώσεις, σύμφωνα με την οργάνωση, της οποίας ηγείται ο Αμπντελουαχίντ Μοχάμεντ Νουρ.

Πολλά από τα θύματα είχαν φύγει για να σωθούν από τον πόλεμο ανάμεσα στον τακτικό στρατό και τους παραστρατιωτικούς

Sudan 🇸🇩 💔

At least 1,000 were killed in a landslide that destroyed a village in the Marra Mountains area of western Sudan, leaving only one survivor.pic.twitter.com/vQ9yTfOAZL #PrayForSudan #Sudan #Landslide

The landslide struck on August 31 after days of heavy rainfall, the… — Sri Lanka Tweet 🇱🇰 (@SriLankaTweet) September 2, 2025

Το κίνημα, το οποίο ελέγχει τομέα του αχανούς Νταρφούρ, κάλεσε τον ΟΗΕ και διεθνείς οργανώσεις αρωγής να βοηθήσουν να ανασυρθούν τα πτώματα των θυμάτων — ανδρών, γυναικών και παιδιών. Το χωριό «ισοπεδώθηκε ολοσχερώς», τόνισε η ίδια πηγή.

Πολλά από τα θύματα είχαν φύγει για να σωθούν από τον πόλεμο ανάμεσα στον τακτικό στρατό και τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), που συνεχίζει να μαίνεται από τον Απρίλιο του 2023, και κατέφυγαν στα όρη Μάρα, παρά τις ελλείψεις τροφίμων και φαρμάκων στην περιοχή.

Σφαγείο

Ο πόλεμος στο Σουδάν, πλέον στον τρίτο του χρόνο, έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, έχει ξεριζώσει εκατομμύρια άλλους κι έχει προκαλέσει αυτήν που ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει «τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο», με τον μισό και πλέον πληθυσμό αντιμέτωπο με επισιτιστική κρίση.

❗️🇸🇩 – On August 31, 2025, a landslide triggered by heavy rainfall killed over 1,000 people in a village in the Marra Mountains, western Sudan, leaving only one survivor, according to the Sudan Liberation Movement/Army. The village, in the Darfur region controlled by the group,… pic.twitter.com/qGfxOGA4Og — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) September 2, 2025

Το πιο ενεργό μέτωπο το τρέχον διάστημα είναι αυτό της πολιορκημένης πρωτεύουσας της πολιτείας Βόρειο Νταρφούρ, της Ελ Φάσερ, που προσπαθούν να κυριεύσουν οι ΔΤΥ, κλιμακώνοντας τις επιθέσεις τους.

Πηγή: ΑΠΕ