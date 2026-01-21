Ο κυκλώνας Χάρι έπληξε τη Σικελία, τη Σαρδηνία και την Καλαβρία στη νότια Ιταλία. Οι έντονες βροχοπτώσεις και οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν σημαντικές διαταραχές. Σχολεία, γραφεία, πάρκα, αθλητικές εγκαταστάσεις ακόμα και υποδομές, όπως γέφυρες, έκλεισαν σε πολλές πόλεις.

🌊Video webcam di RMB della mareggiata contro un ristorante in zona San Giovanni li Cuti a Catania. pic.twitter.com/98s04j3nJW — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall’Italia (@Italia24HLive) January 20, 2026

Ο δήμαρχος της Κατάνια δήλωσε ότι «η κατάσταση δεν ήταν ποτέ τόσο δύσκολη». Οι βροχοπτώσεις προκάλεσαν την κατάρρευση μέρους του παλιού νεκροταφείου στο San Mauro Marchesato, με αποτέλεσμα περίπου 20 φέρετρα να πέσουν σε ένα φαράγγι.

Il #cicloneHarry mostra tutta la sua potenza nel Porto di Ognina, a #Catania. Onde altissime e vento intenso, con il mare che supera le banchine e si infrange sulle strutture. (La Sicilia) pic.twitter.com/7kNO2yI7XM — MC (@Virus1979C) January 20, 2026

Όλη η νότια Ιταλία στο έλεος των φαινομένων

Στη Σικελία, τα σχολεία έκλεισαν σε περίπου 150 πόλεις, στο Melito Porto Salvo κατέρρευσε ο παραλιακός δρόμος και στο San Mauro Marchesato κατέρρευσε μέρος του νεκροταφείου. Η πολωνική πρεσβεία στην Ιταλία κάλεσε τους Πολωνούς πολίτες να είναι προσεκτικοί και να ακολουθούν τις συστάσεις των τοπικών αρχών.

Στη Σικελία, τη Σαρδηνία και την Καλαβρία στη νότια Ιταλία, οι άνεμοι έφτασαν τα τελευταία 24 ώρες τα 120 χλμ/ώρα. Σε ορισμένες περιοχές έπεσαν πάνω από 300 χιλιοστά βροχής τις τελευταίες 48 ώρες. Η Ιταλική Πολιτική Προστασία εξέδωσε το υψηλότερο επίπεδο καιρικού συναγερμού για τρεις περιφέρειες, ο οποίος θα παραμείνει σε ισχύ ολόκληρη την Τετάρτη.

🌊Flooding is occurring in #Lipari, #Italy, in the Aeolian Islands off the coast of Sicily, as storm surges impact the area. pic.twitter.com/ZO0BCUyIoH — News.Az (@news_az) January 20, 2026

Η Σαρδηνία και η Σικελία υπό πολιορκία με την Κατάνια να υποφέρει από τα φαινόμενα

Στη Σαρδηνία και τη Σικελία, τα κύματα έφτασαν σε ύψος αρκετών μέτρων, χτυπώντας τις παραλίες και τις γειτονικές κατοικίες. Πολλές οδοί και γέφυρες έκλεισαν. Στη Σικελία, τα σχολεία έκλεισαν σε περίπου 150 κωμοπόλεις και πόλεις. Πλημμύρες σημειώθηκαν στο Λιπάρι στις Αιολίδες Νήσους. Το νερό που προκάλεσε η καταιγίδα εισέβαλε μέσα στην πόλη και έχει καταγραφεί σε τρομακτικά βίντεο.

Σοβαρές διαταραχές αναφέρθηκαν στο αεροδρόμιο του Παλέρμο: πτήση από τη Νυρεμβέργη δεν μπόρεσε να προσγειωθεί και εξετράπη προς τη Ρώμη. Άλλες πτήσεις ακυρώθηκαν ή εκτρέπονται προς άλλα αεροδρόμια του νησιού. Τα τρένα μεταξύ Παλέρμο και Κατάνια και Ατσιρεάλε και Συρακούσες (η σιδηροδρομική γραμμή εκτείνεται παραλιακά σε ένα μεγάλο μέρος) έχουν επίσης ανασταλεί.

🔵Meteo Spaventa il #cicloneHarry. Mareggiate fortissime sulle coste siciliane. Tragedia sfiorata: un’ambulanza è stata travolta da un’onda fortissima. Venti di tempesta in Sardegna, abbattuti alberi e pontili. Situazione critica in Calabria: caduti in poche ore 180 mm di piogge. pic.twitter.com/jEUDEkQDq7 — Rai Radio1 (@Radio1Rai) January 20, 2026

Στην επαρχία της Κατάνια, ο κυκλώνας Χάρι ξήλωσε στέγες και έριξε δέντρα και στύλους σε αρκετούς δήμους. Καταλύματα για άστεγους δημιουργήθηκαν στην Κατάνια και στο Πατερνό.

Ο δήμαρχος της Μεσίνα στη Σικελία, Φεντερίκο Μπασίλε, διέταξε το κλείσιμο όλων των δημοτικών κτιρίων, των νεκροταφείων και των σχολείων όλων των βαθμίδων, τόσο δημόσιων όσο και ιδιωτικών. Κάλεσε όλους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στο απολύτως απαραίτητο.