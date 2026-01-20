Κόκκινος συναγερμός έχει σημάνει σε όλη τη χώρα για την επερχόμενη κακοκαιρία που αναμένεται να πλήξει την Αττική και άλλες επτά περιοχές της χώρας, με τον κρατικό μηχανισμό να τίθεται σε αυξημένη επιφυλακή.

Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν ήχησε το 112 σε Αρκαδία, Μεσσηνία και Λακωνία. «Περιορίστε τις μετακινήσεις στις απολύτως αναγκαίες», το μήνυμα που στάλθηκε στους κατοίκους.

⚠ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφερειακή Ενότητα #Κορινθίας από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα της Τετάρτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες. ‼ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ… — 112 Greece (@112Greece) January 20, 2026

⚠ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφερειακή Ενότητα #Αργολίδας από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα της Τετάρτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες. ‼ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ… — 112 Greece (@112Greece) January 20, 2026

⚠ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφερειακή Ενότητα #Λακωνίας από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα της Τετάρτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες. ‼ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ… — 112 Greece (@112Greece) January 20, 2026

⚠ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφερειακή Ενότητα #Αρκαδίας από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα της Τετάρτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες. ‼ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ… — 112 Greece (@112Greece) January 20, 2026

Οι βροχοπτώσεις θα αρχίσουν από νωρίς την Τετάρτη αλλά σταδιακά τα φαινόμενα θα επιδεινωθούν. Ειδικά στην Αττική από το μεσημέρι οι εκτιμήσεις μιλούν για ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης την Τετάρτη 21/01, κατατάσσεται στην Κατηγορία 5 (Ακραία).

Αναμένεται να εκδηλωθούν επικίνδυνα φαινόμενα με θυελλώδεις νότιους ανέμους, που θα φτάνουν τα 9-10 μποφόρ και ισχυρότατες βροχές και καταιγίδες.

Θα επηρεαστούν περιοχές στην Πελοπόννησο, όπως Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα, Κορινθία, η Αττική, η Εύβοια και το Αιγαίο.