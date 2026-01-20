Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων – Που σημειώνονται διακοπές κυκλοφορίας
Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο οδικό δίκτυο.
H κακοκαιρία που ξεκίνησε να πλήττει πολλές περιοχές της χώρας έχει θέσει σε «κόκκινο συναγερμό» τον κρατικό μηχανισμό. Στη διυπουργική αποφασίστηκε να τεθεί σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής ο κρατικός μηχανισμός. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων.
Σε κόκκινο συναγερμό η Αττική και άλλες 4 περιφέρειες ενόψει της κακοκαιρίας
Ζητήθηκε από όλους τους φορείς να είναι σε συνεχή επαγρύπνηση, πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αδιάλειπτη επικοινωνία με το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας (ΕΣΚΕΔΙΚ), προκειμένου να ληφθούν έγκαιρα όλα τα απαραίτητα μέτρα.
Σε γενική επιφυλακή
Μεταξύ των αποφάσεων που ελήφθησαν, το Πυροσβεστικό Σώμα τίθεται σε κατάσταση επιφυλακής, με ιδιαίτερη έμφαση στην Αττική, όπου το προσωπικό και τα μέσα βρίσκονται σε γενική επιφυλακή. Παράλληλα, ενεργοποιείται πλήρως το επιχειρησιακό σχέδιο με διασπορά δυνάμεων και μέσων, συμπεριλαμβανομένων μονάδων της ΕΜΑΚ και της ΕΜΟΔΕ.
Η ΕΛ.ΑΣ. εξέδωσε «δελτίο επικρατούσας κατάστασης λόγω έντονων καιρικών φαινομένων» με διακοπές κυκλοφορίας και προσωρινές απαγορεύσεις κυκλοφορίας.
Συμβουλές σε περίπτωση κακοκαιρίας
Σε περίπτωση που μετακινηθείτε εκτός πόλεως:
- φροντίστε, πριν ξεκινήσετε, να ενημερωθείτε για τον καιρό και την κατάσταση του οδικού δικτύου.
- προγραμματίστε το ταξίδι σας, έτσι ώστε να μη συμπέσει με την αιχμή των καιρικών φαινομένων.
- ελέγξτε την καλή λειτουργία των συστημάτων του αυτοκινήτου σας.
- βεβαιωθείτε ότι το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου σας είναι γεμάτο καύσιμα.
- φροντίστε να έχετε μαζί σας αντιολισθητικές αλυσίδες.
- φροντίστε να έχετε μαζί σας κουτί πρώτων βοηθειών.
Σε περίπτωση που μετακινηθείτε μέσα στην πόλη:
- προτιμήστε τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.
- κινηθείτε με ιδιαίτερη προσοχή και ακολουθήστε τις υποδείξεις των Τροχονόμων.
- αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις.
Σε περίπτωση που αποκλειστείτε:
- παραμείνετε στο αυτοκίνητό σας και φροντίστε να ανάβετε τη μηχανή για 10 λεπτά ανά ώρα.
- τοποθετήστε στην κεραία του ραδιοφώνου ένα ύφασμα με έντονο χρώμα για τον ευκολότερο εντοπισμό σας από τις διασωστικές ομάδες.
- εξοπλισμός όπως αδιάβροχα, ομπρέλες, σφυρίχτρα, γαλότσες, φακός, κουβέρτες, νερό, πρόχειρο φαγητό, σταφίδες, σοκολάτες μπορεί να φανεί χρήσιμος.
