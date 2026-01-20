Συναγερμός για την κακοκαιρία: Σε αυξημένη επιφυλακή Δήμοι, Πυροσβεστική, ΕΜΑΚ και Ένοπλες Δυνάμεις

Το βαθμό ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού ενόψει της επικείμενης κακοκαιρίας που θα πλήξει αρκετές περιοχές της χώρας, με ισχυρά φαινόμενα, εξέτασε η διυπουργική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Στη σύσκεψη που συγκάλεσε ο αρμόδιος υπουργός Γιάννης Κεφαλογιάννης, συμμετείχαν όλα τα συναρμόδια υπουργεία, φορείς της Πολιτικής Προστασίας, οι περιφερειάρχες, καθώς και εκπρόσωποι των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού. Νωρίτερα, είχε προηγηθεί συνεδρίαση της Επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, καθώς η ΕΜΥ εξέδωσε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (RED CODE) για ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τοπικά έντονες χιονοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους.

Αυξημένη επιφυλακή

Στη διυπουργική αποφασίστηκε να τεθεί σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής ο κρατικός μηχανισμός ενόψει της κακοκαιρίας.

Ο υπουργός ζήτησε από όλους τους φορείς να είναι κατά τη διάρκεια της νύχτας σε συνεχή επαγρύπνηση, πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αδιάλειπτη επικοινωνία με το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας (ΕΣΚΕΔΙΚ), προκειμένου να ληφθούν έγκαιρα όλα τα απαραίτητα μέτρα.

Μεταξύ των αποφάσεων που ελήφθησαν, το Πυροσβεστικό Σώμα τίθεται σε κατάσταση επιφυλακής, με ιδιαίτερη έμφαση στην Αττική, όπου το προσωπικό και τα μέσα βρίσκονται σε γενική επιφυλακή. Παράλληλα, ενεργοποιείται πλήρως το επιχειρησιακό σχέδιο με διασπορά δυνάμεων και μέσων, συμπεριλαμβανομένων μονάδων της ΕΜΑΚ και της ΕΜΟΔΕ.

Επίσης, σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται οι Ένοπλες Δυνάμεις, η Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα, καθώς και ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, η Δασική Υπηρεσία, ο ΔΕΔΔΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ, η ΕΥΔΑΠ, το ΕΚΑΒ και οι παραχωρησιούχοι των αυτοκινητοδρόμων.

Παράλληλα, σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες των υπουργείων Εσωτερικών, Παιδείας, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εργασίας, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

Οι ανακοινώσεις του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας:

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδοθεί RED CODE για την Αττική, την Πελοπόννησος, τη Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία και τη Δυτική Μακεδονία, ενώ οι υπόλοιπες περιοχές της χώρας βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό.

Παράλληλα, ο κ. Κεφαλογιάννης κάλεσε τους δήμους και τις περιφέρειες να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά και Περιφερειακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας και τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών.

«Ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, διασφαλίζουμε την ασφάλεια όλων μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προσταασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης.