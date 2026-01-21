Ξεπέρασαν το μισό δισεκατομμύριο ευρώ οι ζημιές από το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει την Σικελία

Οι ζημιές από το κύμα κακοκαιρίας που τις ώρες αυτές πλήττει την Σικελία, ξεπέρασαν το μισό δισεκατομμύριο ευρώ, σύμφωνα με την Ιταλική Πολιτική Προστασία.

Οι παραθαλάσσιες περιοχές του Παλέρμο, της Μεσσίνα, των Συρακουσών και της Κατάνης έχουν χτυπηθεί από τον κυκλώνα «Χάρι» και η Πολιτική Προστασία, μαζί με την Πυροσβεστική, καταβάλλει αδιάκοπες προσπάθειες για τη μεταφορά πολιτών, που ζουν σε ισόγεια σπίτια, σε ασφαλείς περιοχές. Έχουν πλημμυρίσει σπίτια και καταστήματα, ενώ εκατοντάδες δέντρα σε παραλιακούς δρόμους έπεσαν εξαιτίας του ανέμου.

Italia. Potente ciclón Harry azota varias regiones del sur de Italia, informa ANSA La situación de emergencia afecta principalmente a las zonas costeras en Cerdeña, Sicilia y Calabria.Los residentes de Sicilia están siendo evacuados debido a las inundaciones.

Ener 21 de 2026 pic.twitter.com/zExqtB81kL — Grace (@Osocom123) January 21, 2026

Απεγκλώβισαν εργαζόμενο που κινδύνευσε να πνιγεί

«Τις περασμένες ώρες, επικεντρωθήκαμε μόνο στις επιχειρήσεις διάσωσης. Τώρα άρχισε και η καταγραφή των ζημιών, οι οποίες είναι τεράστιες, ιδίως στην περιοχή του νησιού μας που βρέχεται από το Ιόνιο», δήλωσε ο πρόεδρος της περιφέρειας της Σικελίας, Ρενάτο Σκιφάνι.

Ο Τύπος στην Ιταλία αναφέρει ότι το κύμα σφοδρής κακοκαιρίας προκάλεσε μεγάλες ζημιές και στον τομέα της αλιείας, βασικής σημασίας για τον οικονομικό ιστό του νησιού. Οι βάρκες ψαράδων, που έχουν καταστραφεί, είναι αμέτρητες.

Una poderosa marejada ciclónica golpea Letojanni, Sicilia, Italia hoy

pic.twitter.com/hMMwGMFBql — Alerta Mundial (@TuiteroSismico) January 20, 2026

Ο κυκλώνας «Χάρι» προκάλεσε σοβαρά προβλήματα και στην Καλαβρία, κυρίως στην πόλη του Καταντζάρο. Το απόγευμα της Τετάρτης, οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν από αυτοκίνητο έναν εργαζόμενο εταιρίας ηλεκτρικής ενέργειας, ο οποίος κινδύνευσε να πνιγεί.

Να σημειωθεί ότι ο κυκλώνας «Χάρι» δεν έπληξε μόνο την Σικελία, αλλά και την Σαρδηνία στη νότια Ιταλία. Οι έντονες βροχοπτώσεις και οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν σημαντικά προβλήματα, καθώς σχολεία, γραφεία, πάρκα, αθλητικές εγκαταστάσεις ακόμα και υποδομές, όπως γέφυρες, έκλεισαν σε πολλές πόλεις.