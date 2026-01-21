Ξεπέρασαν το μισό δισεκατομμύριο ευρώ οι ζημιές από το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει την Σικελία
Οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν από αυτοκίνητο έναν εργαζόμενο εταιρίας ηλεκτρικής ενέργειας στην Σικελία, ο οποίος κινδύνευσε να πνιγεί
- Χτύπησαν άγρια μέσα στις φυλακές τον 16χρονο που σκότωσε τον 17χρονο στις Σέρρες
- «Όπως έστρωσες θα κοιμηθείς», λέει το Ιράν στην Ευρώπη για τις απειλές του Τραμπ - Το δηκτικό σχόλιο Αραγτσί
- Ηλεία: Ανεμοστρόβιλος ισοπέδωσε κτηνοτροφική μονάδα – Αγνοούνται 60 πρόβατα
- Marseaux – Εύη Δρούτσα: Η κόντρα για τη Eurovision καλά κρατεί – Πινγκ πονγκ οι απαντήσεις
Οι ζημιές από το κύμα κακοκαιρίας που τις ώρες αυτές πλήττει την Σικελία, ξεπέρασαν το μισό δισεκατομμύριο ευρώ, σύμφωνα με την Ιταλική Πολιτική Προστασία.
Οι παραθαλάσσιες περιοχές του Παλέρμο, της Μεσσίνα, των Συρακουσών και της Κατάνης έχουν χτυπηθεί από τον κυκλώνα «Χάρι» και η Πολιτική Προστασία, μαζί με την Πυροσβεστική, καταβάλλει αδιάκοπες προσπάθειες για τη μεταφορά πολιτών, που ζουν σε ισόγεια σπίτια, σε ασφαλείς περιοχές. Έχουν πλημμυρίσει σπίτια και καταστήματα, ενώ εκατοντάδες δέντρα σε παραλιακούς δρόμους έπεσαν εξαιτίας του ανέμου.
Italia.
Potente ciclón Harry azota varias regiones del sur de Italia, informa ANSA
La situación de emergencia afecta principalmente a las zonas costeras en Cerdeña, Sicilia y Calabria.Los residentes de Sicilia están siendo evacuados debido a las inundaciones.
Ener 21 de 2026 pic.twitter.com/zExqtB81kL
— Grace (@Osocom123) January 21, 2026
Απεγκλώβισαν εργαζόμενο που κινδύνευσε να πνιγεί
«Τις περασμένες ώρες, επικεντρωθήκαμε μόνο στις επιχειρήσεις διάσωσης. Τώρα άρχισε και η καταγραφή των ζημιών, οι οποίες είναι τεράστιες, ιδίως στην περιοχή του νησιού μας που βρέχεται από το Ιόνιο», δήλωσε ο πρόεδρος της περιφέρειας της Σικελίας, Ρενάτο Σκιφάνι.
Ο Τύπος στην Ιταλία αναφέρει ότι το κύμα σφοδρής κακοκαιρίας προκάλεσε μεγάλες ζημιές και στον τομέα της αλιείας, βασικής σημασίας για τον οικονομικό ιστό του νησιού. Οι βάρκες ψαράδων, που έχουν καταστραφεί, είναι αμέτρητες.
Una poderosa marejada ciclónica golpea Letojanni, Sicilia, Italia hoy
pic.twitter.com/hMMwGMFBql
— Alerta Mundial (@TuiteroSismico) January 20, 2026
Ο κυκλώνας «Χάρι» προκάλεσε σοβαρά προβλήματα και στην Καλαβρία, κυρίως στην πόλη του Καταντζάρο. Το απόγευμα της Τετάρτης, οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν από αυτοκίνητο έναν εργαζόμενο εταιρίας ηλεκτρικής ενέργειας, ο οποίος κινδύνευσε να πνιγεί.
Να σημειωθεί ότι ο κυκλώνας «Χάρι» δεν έπληξε μόνο την Σικελία, αλλά και την Σαρδηνία στη νότια Ιταλία. Οι έντονες βροχοπτώσεις και οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν σημαντικά προβλήματα, καθώς σχολεία, γραφεία, πάρκα, αθλητικές εγκαταστάσεις ακόμα και υποδομές, όπως γέφυρες, έκλεισαν σε πολλές πόλεις.
- Ξεπέρασαν το μισό δισεκατομμύριο ευρώ οι ζημιές από το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει την Σικελία
- Ολυμπιακός: Μετά τον Μιλουτίνοφ και ο Νιλικίνα εκτός αγώνα κόντρα στην Εφές
- Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: «Πάγωσαν» οι διαδικασίες επί της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ και ΗΠΑ λόγω Γροιλανδίας
- «Ήταν ένας τρόπος να μην αποδεχτώ τη σιωπή»: Η Κάουθερ Μπεν Χάνια για όσα δεν είδαμε στην ταινία για την Χιντ Ρατζάμπ
- Κικίλιας για νεκρό Λιμενικό στο Παράλιο Άστρος: Τα στελέχη του Λιμενικού ρισκάρουν καθημερινά τη ζωή τους
- Mercosur: Απογοήτευση στην Κομισιόν – Διχασμένο το Ευρωκοινοβούλιο – Η επόμενη μέρα
- LIVE: Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Καρλοβάρσκο
- Νεκρός λιμενικός στο Άστρος – Έπεσε στη θάλασσα να δέσει σκάφος
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις