Κακοκαιρία στην Ιταλία: Υπερχείλιση χειμάρρου – Kάτοικοι ανέβηκαν στις στέγες των σπιτιών για να σωθούν

Εξαιτίας της συνεχούς βροχόπτωσης, τις περασμένες ώρες υπερχείλισε ο χείμαρρος Τόρρε, στην περιφέρεια Φριούλι Βενέτσια Τζούλια της βορειοανατολικής Ιταλίας.

Πολλοί κάτοικοι της περιοχής ανέβηκαν στις στέγες των σπιτιών τους, περιμένοντας τη βοήθεια της Πολιτικής Προστασίας και της πυροσβεστικής με πλωτά μέσα και ελικόπτερα. Το ύψος του νερού καλύπτει σχεδόν ολοκληρωτικά τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα και πολλά ισόγεια σπίτια έχουν πλημμυρίσει.

Gorizia – Italy

Severe flooding struck the province of Gorizia in the Friuli Venezia Giulia region of northeastern Italy on Monday, following the collapse of the Giordrio River dam and rainfall exceeding 250 mm in a single day. pic.twitter.com/oiZUMz4JfQ — CMNS_Media✍🏻 Dr. Physician 📝VEDA 👣 (@1SanatanSatya) November 17, 2025

This morning, severe weather caused flash flooding in Cormons, Province of Gorizia, Friuli Venezia Giulia, Italy, caused a house to collapse. One person has been rescued alive with injuries, while two others reported remain missing. pic.twitter.com/RuyDBg8Oke — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 17, 2025

Ήδη κατά την διάρκεια της νύχτας, με δεκάδες επιχειρήσεις τους, οι πυροσβέστες βοήθησαν κατοίκους που δεν μπορούσαν να βγουν από τα διαμερίσματα και από τα αυτοκίνητά τους.

Στο μεταξύ, στην τοποθεσία Μπρατσάνο συνεχίζονται οι προσπάθειες για τον εντοπισμό ενός 35χρονου Γερμανού και μιας ηλικιωμένης Ιταλίδας, οι οποίοι αγνοούνται μετά την κατάρρευση του κτηρίου στο οποίο ζούσαν, πάντα εξαιτίας των ακραίων καιρικών συνθηκών.

Ένας ηλικιωμένος άνδρας ανασύρθηκε ζωντανός από τους διασώστες και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στα πόδια.