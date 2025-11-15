Ιταλία: Κύμα σφοδρής κακοκαιρίας πλήττει την ευρύτερη περιοχή στη Γένοβα

Η Λιγουρία, στην Ιταλία, δέχεται σφοδρό πλήγμα από κακοκαιρία, με σφοδρές καταιγίδες. Η Γένοβα, πρωτεύουσα της επαρχίας, αντιμετωπίζει τα μεγαλύτερα προβλήματα, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις οδήγησαν στην κατάρρευση ενός τοίχου αντιστήριξης σε έναν κήπο στους λόφους πάνω από το Πέλι. Τα συντρίμμια παρέσυραν πολλά αυτοκίνητα που ήταν παρκαρισμένα στον δρόμο.

Η καταιγίδα στη συνέχεια έπληξε την πόλη Βαλπολτσέβερα, όπου ο ποταμός Φετζίνο υπερχείλισε. λόγω έντονων βροχοπτώσεων (7,6 χιλιοστά σε μία ώρα). Η καταιγίδα έπληξε με σφοδρότητα την περιοχή, με ισχυρούς ανέμους, ξεριζώνοντας δέντρα και προκαλώντας ζημιές σε κτίρια και κατασκευές.

#Maltempo #Genova, dal mattino decine di interventi dei #vigilidelfuoco in provincia: alberi e ponteggi pericolanti, allagamenti, frana in via alla Chiesa di San Geminiano.

A Serra Riccò soccorse persone bloccate in un centro sportivo a causa dell’acqua alta. La zona più colpita… pic.twitter.com/6G2MoJLHfz — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) November 15, 2025

Κλειστοί δρόμοι

Ζημιές από τον άνεμο αναφέρθηκαν επίσης στη δυτική Λιγουρία. Ένας ανεμοστρόβιλος, μεταξύ Βόλτρι και Πρα, προκάλεσε πτώση εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι. Ένα φορτηγό ανατράπηκε στον παραθαλάσσιο δρόμο, ο οποίος παρέμεινε κλειστός για αυτοκίνητα και πεζούς.

🌪 Immagini impressionanti da #Genova, quartiere di Pegli.

Una grande tromba marina ha raggiunto il lungomare causando danni ingenti e momenti di paura tra i residenti. pic.twitter.com/pccoKUeaRK — MC (@Virus1979C) November 15, 2025

Η εθνική οδός A10 και η σιδηροδρομική γραμμή μεταξύ Αρεντσάνο και Τζένοα Βόλτρι είναι εκτός λειτουργίας.

Σε πολλές κεντρικές περιοχές της Γένοβας έχουν πλημμυρίσει ισόγεια σπίτια και ανισόπεδες διαβάσεις, ενώ η κίνηση διακόπηκε στην περιφερειακή οδό Αουρέλια, η οποία συνδέει την Ιταλία με την Γαλλία.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, το κύμα κακοκαιρίας πρόκειται να επεκταθεί, τις επόμενες ώρες, και σε άλλες περιοχές της βόρειας Ιταλίας, όπως και στην Τοσκάνη.

«Πορτοκαλί» ειδοποίηση

Η ιταλική μετεωρολογική υπηρεσία αύξησε το επίπεδο κινδύνου από την κακοκαιρία από κίτρινο σε πορτοκαλί. Τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν στη Λιγουρία και την πρωτεύουσά της Γένοβα και την Κυριακή, έως το μεσημέρι.

⚠Attenzione, esondato il Rio Fregino a #Genova. In piena anche il Torrente Polcevera. Video di Marco per «Tornado in Italia». pic.twitter.com/8yySotrOKt — MC (@Virus1979C) November 15, 2025

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης έχουν κινητοποιηθεί σειρά ομάδων της πυροσβεστικής, της αστυνομίας και της Πολιτικής Προστασίας.