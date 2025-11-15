newspaper
Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025
15.11.2025 | 18:00
Απαγόρευση συγκεντρώσεων για την επίσκεψη Ζελένσκι στην Αθήνα
15.11.2025 | 13:50
Ψυχρή εισβολή εν όψει - Πότε αναμένεται
Ιταλία: Κύμα σφοδρής κακοκαιρίας πλήττει την ευρύτερη περιοχή στη Γένοβα
Κόσμος 15 Νοεμβρίου 2025 | 23:15

Ιταλία: Κύμα σφοδρής κακοκαιρίας πλήττει την ευρύτερη περιοχή στη Γένοβα

Σε πολλές κεντρικές περιοχές της Γένοβας έχουν πλημμυρίσει σπίτια και ανισόπεδες διαβάσεις. Κτίρια υπέστησαν ζημιές, ενώ η κίνηση διακόπηκε στην περιφερειακή οδό, που συνδέει την Ιταλία με τη Γαλλία.

Σχέσεις: Η πολλή… «δικαιοσύνη» τις καταστρέφει;

Σχέσεις: Η πολλή… «δικαιοσύνη» τις καταστρέφει;

Η Λιγουρία, στην Ιταλία, δέχεται σφοδρό πλήγμα από κακοκαιρία, με σφοδρές καταιγίδες. Η Γένοβα, πρωτεύουσα της επαρχίας, αντιμετωπίζει τα μεγαλύτερα προβλήματα, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις οδήγησαν στην κατάρρευση ενός τοίχου αντιστήριξης σε έναν κήπο στους λόφους πάνω από το Πέλι. Τα συντρίμμια παρέσυραν πολλά αυτοκίνητα που ήταν παρκαρισμένα στον δρόμο.

Η καταιγίδα στη συνέχεια έπληξε την πόλη Βαλπολτσέβερα, όπου ο ποταμός Φετζίνο υπερχείλισε.  λόγω έντονων βροχοπτώσεων (7,6 χιλιοστά σε μία ώρα). Η καταιγίδα έπληξε με σφοδρότητα την περιοχή, με ισχυρούς ανέμους, ξεριζώνοντας δέντρα και προκαλώντας ζημιές σε κτίρια και κατασκευές.

Κλειστοί δρόμοι

Ζημιές από τον άνεμο αναφέρθηκαν επίσης στη δυτική Λιγουρία. Ένας ανεμοστρόβιλος, μεταξύ Βόλτρι και Πρα, προκάλεσε πτώση εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι. Ένα φορτηγό ανατράπηκε στον παραθαλάσσιο δρόμο, ο οποίος παρέμεινε κλειστός για αυτοκίνητα και πεζούς.

Η εθνική οδός A10 και η σιδηροδρομική γραμμή μεταξύ Αρεντσάνο και Τζένοα Βόλτρι είναι εκτός λειτουργίας.

Σε πολλές κεντρικές περιοχές της Γένοβας έχουν πλημμυρίσει ισόγεια σπίτια και ανισόπεδες διαβάσεις, ενώ η κίνηση διακόπηκε στην περιφερειακή οδό Αουρέλια, η οποία συνδέει την Ιταλία με την Γαλλία.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, το κύμα κακοκαιρίας πρόκειται να επεκταθεί, τις επόμενες ώρες, και σε άλλες περιοχές της βόρειας Ιταλίας, όπως και στην Τοσκάνη.

«Πορτοκαλί» ειδοποίηση

Η ιταλική μετεωρολογική υπηρεσία αύξησε το επίπεδο κινδύνου από την κακοκαιρία από κίτρινο σε πορτοκαλί. Τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν στη Λιγουρία και την πρωτεύουσά της Γένοβα και την Κυριακή, έως το μεσημέρι.

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης έχουν κινητοποιηθεί σειρά ομάδων της πυροσβεστικής, της αστυνομίας και της Πολιτικής Προστασίας.

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Αγορές: Μπορούν οι ευρωπαϊκές μετοχές να ξεπεράσουν τις αμερικανικές;

Αγορές: Μπορούν οι ευρωπαϊκές μετοχές να ξεπεράσουν τις αμερικανικές;

Stream newspaper
