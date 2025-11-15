Κακοκαιρία «Κλαούντια»: Τρεις νεκροί στην Πορτογαλία – Εκκενώσεις λόγω πλημμυρών σε Ουαλία και Αγγλία

Ακραία καιρικά φαινόμενα προκαλεί η καταιγίδα «Κλαούντια», που πλήττει την Ιβηρική, αλλά και τη Βρετανία.

Στην Πορτογαλία, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν. Στη Βρετανία, οι υπηρεσίες διάσωσης οργανώνουν εκκενώσεις περιοχών λόγω σφοδρών πλημμυρών σε Ουαλία και Αγγλία.

Πορτογαλία

Η Πορτογαλία και τμήματα της Ισπανίας πλήττονται επί μέρες από ακραία καιρικά φαινόμενα. Η πορτογαλική μετεωρολογική υπηρεσία IPMA έθεσε ολόκληρο το Αλγκάρβε και τις περιοχές Μπέζα και Σετούμπαλ σε πορτοκαλί συναγερμό, το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού.

O vídeo mostra a inundação no parque de estacionamento do Forum Algarve, em Faro, ao início da tarde desta quinta-feira:

Ανεμοστρόβιλος έπληξε την Αλμπουφέιρα, μια τουριστική πόλη στη νότια Πορτογαλία. Ο ανεμοστρόβιλος προκάλεσε ζημιές και κατέστρεψε τροχόσπιτα, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί μια 85χρονη Βρετανίδα. Σε ξενοδοχείο της πόλης, 28 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Δύο από αυτούς νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα.

Ένα ζευγάρι ηλικιωμένων βρέθηκε νεκρό την Πέμπτη στην κατοικία του κοντά στη Λισαβόνα, έπειτα από πλημμύρες που προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις.

Entre as 00h00 e as 09h30 de hoje, 15/11/2025, foram registadas pela ANEPC 274 ocorrências devido ao mau tempo. Não se aproximem do mar, não deixem carros estacionados debaixo de árvores.

Η Πολιτική Προστασία της Πορτογαλίας δήλωσε το πρωί του Σαββάτου ότι είχε καταγράψει περισσότερα από 3.300 περιστατικά από την Τετάρτη, κυρίως πλημμύρες και πτώσεις δέντρων, σε όλη τη χώρα, ως αποτέλεσμα της τροπικής καταιγίδας «Κλαούντια».

Στην Ουαλία και την Αγγλία

Σημαντικές ζημιές έχει προκαλέσει η κακοκαιρία και στη Βρετανία, από το πρωί του Σαββάτου.

Πλημμύρες μεγάλης έκτασης έπληξαν την πόλη Μόνμουθ και τις γύρω περιοχές στη νοτιοανατολική Ουαλία.

Storm Claudia has caused disruption across Wales. The Deputy First Minister has visited communities in Monmouthshire to hear about the impact.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νότιας Ουαλίας ανακοίνωσε ότι διεξάγει διασώσεις, εκκενώσεις και ελέγχους για την κατάσταση των κατοίκων.

«Η καταιγίδα “Κλαούντια” προκάλεσε σοβαρές πλημμύρες σε περιοχές της Ουαλίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι οποίες συνεχίζουν να επηρεάζουν κατοικίες, επιχειρήσεις, υποδομές μεταφορών και ενέργειας», δήλωσε εκπρόσωπος της τοπικής κυβέρνησης.

Parts of Britain and Ireland are to brace for major incidents after Storm Claudia brought widespread flooding, prompting urgent rescue efforts and further weather warnings on Saturday, according to The Guardian.

Αεροφωτογραφίες δείχνουν εκτεταμένες πλημμύρες στο Μόνμουθ, με νερό να κατακλύζει το κέντρο της πόλης και κατοικημένες περιοχές μετά την όχθη ενός κοντινού ποταμού κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η Υπηρεσία Φυσικών Πόρων της Ουαλίας εξέδωσε δεκάδες προειδοποιήσεις για πλημμύρες.

Στην Αγγλία, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, έχουν εκδοθεί δεκάδες προειδοποιήσεις για πλημμύρες.

Και στην Ιρλανδία

Η κακοκαιρία έπληξε και την Ιρλανδία. Πολλές περιοχές πλημμύρισαν, με τις αρχές να λαμβάνουν συνεχείς κλήσεις για παροχή βοήθειας.