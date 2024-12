Ένα άτομο έχει χάσει τη ζωή του στη Μεγάλη Βρετανία από το πέρασμα της κακοκαιρίας Darragh.

Μάλιστα, χιλιάδες είναι τα νοικοκυριά που έχουν μείνει χωρίς ρεύμα.

Ο άνδρας έχασε τη ζωή του από πτώση δέντρου πάνω στο αυτοκίνητο, όσο οδηγούσε στο Λανκασάιρ.

Σε ολόκληρη τη χώρα, δέντρα έπεσαν και πτήσεις ακυρώθηκαν εν μέσω ριπών ανέμου που έφτασαν τα 148 χιλιόμετρα ενώ σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία εκτός από τους ανέμους θα υπάρξουν και ισχυρές βροχοπτώσεις.

Storm Darragh at the Cliffs of Moher this morning. 🌪🌪🌪 #stormdarragh #cliffsofmoher #ireland Check back later for some cool shots. ⬇ https://t.co/qS8Kz0gnIH pic.twitter.com/6pDJjOQkgJ

Αυτό συνέβη καθώς σχεδόν 400.000 κάτοικοι έμειναν χωρίς ρεύμα στην Ιρλανδία μετά την καταιγίδα που έπληξε τη χώρα.

Περίπου 86.000 σπίτια στην Αγγλία, τη Σκωτία και την Ουαλία ήταν χωρίς ρεύμα.

Το ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ μεταξύ της Έβερτον και της Λίβερπουλ αναβλήθηκε καθώς χτύπησαν οι ισχυροί άνεμοι του Ντάραγκ, ενώ στην κορυφή του όρους Σνόουντον αναμένονται άνεμοι ταχύτητας 110 μιλίων/ώρα.

Waterfall going backwards between Downhill and Benone on the north coast during storm Darragh. Thanks to Matthew from Castleroe, Coleraine, for the video. #StormDarragh pic.twitter.com/lv7zY9jD68

— Barra Best (@barrabest) December 7, 2024