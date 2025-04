Το μοιραίο λάθος στον δρόμο για την αθανασία; Ο Μπράιαν Τζόνσον παραδέχθηκε το σφάλμα που έκανε τόσα χρόνια

Σε μια εποχή που η τεχνολογία μοιάζει να μην έχει ταβάνι, οι εταιρείες ξεπετάγονται σαν τα μανιτάρια και κάθε μέρα εμφανίζεται ένας digital «γκρουρού», το όνομα του Μπράιαν Τζόνσον έμοιαζε σαν σταγόνα στον tech ωκεανό. Τουλάχιστον μέχρι πριν από περίπου μια 5ετία, που τράβηξε πάνω του όλα τα φώτα της δημοσιότητας – όχι όμως για κάποια τεχνολογική καινοτομία.

Ήταν τον Οκτώβριο του 2021, όταν ο 47χρονος μεγιστάνας, έκανε γνωστό ότι βάζει σε εφαρμογή το «Project Blueprin» – ένα πρόγραμμα-πείραμα αντιγήρανσης. Ναι, ο Μπράιαν Τζόνσον είχε πάρει την απόφαση να κερδίσει τον θάνατο.

Μια απόφαση που δεν του ήρθε και φθηνά – το πείραμα του κοστίζει περίπου 2 εκατ. δολάρια τον χρόνο, ενώ πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν ότι οι προσπάθειες αυτές όχι απλά είναι χωρίς νόημα, αλλά είναι και επιβλαβείς για την υγεία – ανάμεσά τους και ο FDA.

Ωστόσο, η φήμη του εκτοξεύθηκε πριν από μερικούς μήνες όταν κυκλοφόρησε το ντοκιμαντέρ του Netflix «Don’t Die: The Man Who Wants to Live Forever» και όλος ο πλανήτης είχε την ευκαιρία να ρίξει μικρές ματιές στην καθημερινότητα του ανθρώπου που αρνείται να γεράσει.

Ωστόσο, τα πράγματα δεν φαίνεται να πηγαίνουν όπως θα ήθελε ο Μπράιαν Τζόνσον, κάτι που τόνισε και ο ίδιος σε ένα βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο YouTube. Ένα λάθος που έκανε εδώ και χρόνια, όχι απλά δεν τον βοήθησε να φτάσει τα 200 χρόνια, αλλά μάλλον επιτάχυνε τη γήρανση.

Σε ένα βίντεο που ανέβασε, παραδέχτηκε πως ένα φάρμακο που έπαιρνε, η ραπαμυκίνη, έχει αρχίσει να φέρνει τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που επιθυμούσε. Το συγκεκριμένο φάρμακο αναπτύχθηκε για ασθενείς με μεταμόσχευση οργάνων, ενώ παλαιότερες έρευνες είχαν δείξει ότι βοηθάει στην επέκταση της ζωής.

Συγκεκριμένα μια μελέτη του 2009, έδειξε ότι η ραπαμυκίνη επέκτεινε τη διάρκεια ζωής ποντικιών έως και κατά 14%, ενώ έγινε και μια δοκιμή σε ανθρώπους το 2023, με τους περισσότερους να δηλώνουν ότι ένιωθαν πιο υγιείς ενώ έπαιρναν το φάρμακο.

Κάπως έτσι, ο Τζόνσον πειραματίστηκε με την ραπαμυκίνη για μια πενταετία, ωστόσο το τελευταίο διάστημα άρχισε να παρατηρεί παρενέργειες – όπως άφθες στο στόμα και αύξηση του καρδιακού ρυθμού σε κατάσταση ηρεμίας.

Μάλιστα, μια νέα έρευνα του πανεπιστημίου Yale, έδειξε ότι το φάρμακο επιταχύνει τη βιολογική γήρανση σε 16 επιγενετικούς δείκτες..

«Σε όσους γελούν από το σπίτι, να ξέρετε ότι γελάω κι εγώ μαζί σας» είπε στο βίντεο ο Μπράιαν Τζόνσον και συμπλήρωσε: «Είναι σημαντικό να μιλάμε τόσο για τις επιτυχίες όσο και για τις αποτυχίες. Έτσι μαθαίνουμε όλοι».