O Μπράιαν Τζόνσον, o πολυεκατομμυριούχος ενάντια στο θάνατο, θέλει να μην πεθάνεις

Ο Μπράιαν Τζόνσον, ο 47χρονος πολυεκατομμυριούχος που ξοδεύει 2 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο για να παραμείνει νέος θέλει να ακολουθήσουμε το παράδειγμα του.

Θέλει να νικήσουμε το θάνατο και ο τίτλος του νέου ντοκιμαντέρ του στο Netflix, με τίτλο Μην Πεθάνεις: Ο Άνθρωπος που Θέλει να Ζήσει για Πάντα (Don’t Die: The Man Who Wants to Live Forever) επιβεβαιώνει την αποστολή του.

Ο μεγιστάνας της τεχνολογίας που επιδίδεται στο biohacking έκανε περιουσία πουλώντας εφαρμογές πληρωμών και δεν είναι κάποιος «ανόητος που δεν ξέρει τι κάνει».

Ο Μπράιαν Τζόνσον ξέρει τι λένε για αυτόν οι επικριτές του στο διαδίκτυο από τότε που έγινε viral τον Ιανουάριο του 2023.

«Δεν θα έπρεπε να απολογούμαι για να δικαιολογήσω γιατί το υγιές είναι καλό και γιατί όλοι οι άλλοι που επιδίδονται σε πρακτικές που ενθαρρύνουν το θάνατο είναι αυτοί που ξέρουν να ζουν»

Γνωρίζει ότι η ειρωνεία και η απόρριψη στο πρόσωπο του έχει εν μέρει κάποια βάση. Άλλωστε δεν είναι σύνηθες να έχεις έναν πολυεκατομμυριούχο που κάνει καμπάνια υπέρ της αθανασίας καταναλώνοντας λάσπη, συνονθύλευμα βιταμινών και μέταλλα (πάνω από 50 την ημέρα) και με το σώμα του σχεδόν συνέχεια συνδεδεμένο με συσκευές που καταγράφουν τις επιδόσεις της καρδιάς του, τα εγκεφαλικά κύματα και τις στύσεις του. Οι τελευταίες είναι ένδειξη καλής υγείας.

Ο Μπράιαν Τζόνσον πειραματίζεται με θεραπείες, όπως μεταγγίσεις αίματος από τον έφηβο γιο του, γιατί έχει μόνη αποστολή του να επιβραδύνει τη γήρανση, να ζήσει περισσότερο και, όπως λέει το μότο του να «Μην πεθάνει».

«Όταν ξεκίνησα, οι άνθρωποι με κοιτούσαν σαν αυτόν τον εκκεντρικό, βρικόλακα δισεκατομμυριούχο τύπο που πίνει το αίμα του γιου του», λέει στον The Guardian

«Είμαι επαγγελματίας αθλητής αναζωογόνησης. Δημιουργώ ένα νέο άθλημα και έναν νέο τρόπο κατανόησης της πραγματικότητας. Ο θάνατος είναι πάντα αναπόφευκτος, αλλά απευθύνω ένα ερώτημα σε όλους: είμαστε η πρώτη γενιά που δεν θα πεθάνει;»

Ο Μπράιαν Τζόνσον, θέμα του νέου ντοκιμαντέρ του Netflix εξηγεί ότι «κερδίζει χρυσό στους Ολυμπιακούς Αγώνες για την υγεία» -αν υπήρχαν.

Ισχυρίζεται ότι διατηρεί τους καλύτερους βιοδείκτες και έχει εγκαινιάσει ιστότοπο, το rejuvenationolympics.com, όπου οι άνθρωποι μπορούν να εγγραφούν για να τους αποσταλεί κιτ που μετρά το ρυθμό γήρανσής τους ενώ ανταγωνίζονται με άλλους συνδρομητές σε επιδόσεις και μετρήσεις.

Ακολουθώντας μια «μαχητική δίαιτα, άσκηση και πρόγραμμα ύπνου», ο Τζόνσον ισχυρίζεται ότι μείωσε την ταχύτητα γήρανσής του στο 0,64. Ο Μπράιαν Τζόνσον γερνάει κάθε χρόνο γερνάει μόλις επτάμισι μήνες και αυτή τη στιγμή έχει υψηλότερη κατάταξη στο δικό του leaderboard με λίγους συνδρομητές της υπηρεσίας του να τον ανταγωνίζονται.

Μιλώντας στον The Guardian, o Τζόνσον λέει ότι αισθάνεται ενθουσιασμένος με όσα έχει κατακτήσει στην έδρα και εργαστήριο του, το σπίτι του στο Λος Άντζελες.

«Είμαι επαγγελματίας αθλητής αναζωογόνησης. Δημιουργώ ένα νέο άθλημα και έναν νέο τρόπο κατανόησης της πραγματικότητας. Ο θάνατος είναι πάντα αναπόφευκτος, αλλά απευθύνω ένα ερώτημα σε όλους: είμαστε η πρώτη γενιά που δεν θα πεθάνει;»



Μόλις είχε τελειώσει προπόνηση σε ελλειπτικό, είχε προηγηθεί κυκλική προπόνηση 4×4 -όπου γυμνάζεται όσο πιο σκληρά μπορεί και ξεκουράζεται κάθε τέσερα λεπτά.

«Δείτε αυτές τις τιμές», λέει, καθώς δείχνει ένα γράφημα που μετρά την απόδοσή του. Η καρδιά του είναι σαν κάποιον που είναι 31 ετών, λέει, η σωματική του κατάσταση παραπέμπει σε έναν 18χρονο.

Πριν από τις προπονήσεις ο Τζόνσον έκανε 90 λεπτά θεραπείας με υπερβαρικό οξυγόνο και είχε χαρίσει στον εαυτό του ένα ύπνο βαθύ στο 100%. Οι περισσότεροι από εμάς ζούμε σαν να είμαστε «εθισμένοι στον θάνατο», λέει ο Τζόνσον. Μπορούμε όμως να ονειρευτούμε.

Ο Τζόνσον αναφέρεται στα πράγματα που πιστεύουμε ότι μας κάνουν ευτυχισμένους, όπως μια πίτσα, μια μπύρα ή η ολονύχτια διασκέδαση. Όλα αυτά, λέει, είναι εχθροί της «βέλτιστης υγείας, προάγουν τη γήρανση». Σε όλα αυτά ο Τζόνσον έχει γυρίσει την πλάτη του, τα έχει απορρίψει από τη ρουτίνα του. Για τον Τζόνσον πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε για ποια πράγματα αξίζει να ζει κανείς.

Οι περισσότεροι από εμάς ζούμε σαν να είμαστε «εθισμένοι στον θάνατο», λέει ο Τζόνσον. Μπορούμε όμως να ονειρευτούμε



«Δεν ήμουν ποτέ πιο ευτυχισμένος», λέει ο Τζόνσον. «Προσωπικά δεν έχω γνωρίσει ποτέ κάποιον πραγματικά υγιή που θα μου πει ‘Ξέρεις τι, είμαι πολύ υγιής. Απλώς αισθάνομαι απαίσια’. Νομίζω ότι αυτό είναι και ένα σπουδαίο σχόλιο για το που έχουμε φτάσει ως κοινωνία και πολιτισμός. Δεν θα έπρεπε να απολογούμαι για να δικαιολογήσω γιατί το υγιές είναι καλό και γιατί όλοι οι άλλοι που επιδίδονται σε πρακτικές που ενθαρρύνουν το θάνατο είναι αυτοί που ξέρουν να ζουν» λέει.

Οι βασικοί στόχοι υγείας του Τζόνσον είναι, φυσικά, σχετικοί σχολιάζει το άρθρο. Ο Τζόνσον πειραματίζεται με τις μεταγγίσεις αίματος και τη ραπαμυκίνη.

Παρόλο που το φάρμακο συνταγογραφείται συνήθως σε ασθενείς μετά από μεταμόσχευση οργάνων για την καταστολή του ανοσοποιητικού συστήματος, αρκετοί επιστήμονες και υποστηρικτές της μακροζωίας πιστεύουν ότι μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα, όπως να καθυστερήσει τη γήρανση και τις ασθένειες που σχετίζονται με αυτήν.

Η ραπαμυκίνη, γνωστή και ως sirolimus, ανακαλύφθηκε το 2006 για τις πιθανές της ιδιότητες στην παράταση του χρόνου ζωής. Μελέτες έδειξαν ότι επεκτείνει τον χρόνο ζωής σε ζύμες και τρωκτικά κατά περίπου 12%. Η ουσία φαίνεται να λειτουργεί μέσω της αναστολής του mTOR, μιας βιολογικής οδού που εμπλέκεται σε πολλά επίπεδα της κυτταρικής υγείας. Αυτή η αναστολή μπορεί να μειώσει τη φλεγμονή και να αυξήσει την αυτοφαγία, μια διαδικασία «καθαρισμού» των κυττάρων.

Επίσης κάνει κοστοβόρες θεραπείες φωτός και οξυγόνου που μόνο όσοι έχουν την περιουσία και τον προϋπολογισμό του μπορούν να αντέξουν οικονομικά και βέβαια έχει στη διάθεση του μια ομάδα γιατρών που μελετούν τα αποτελέσματά και τις μετρήσεις, τις τιμές και την υγεία του εγκεφάλου και της καρδιάς του.

«Κερδίζει με καλό ύπνο, σωστή διατροφής και άσκηση», λέει ο Κρις Σμιθ, ο σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ. «Αυτά είναι πράγματα που μπορούμε να τα κάνουμε όλο» λέει.

Ο Σμιθ ξεκίνησε τα γυρίσματα τον Μάρτιο του 2023, αμέσως μετά τα viral πρωτοσέλιδα που ενημέρωσαν ότι υπάρχει εκεί έξω ένας πολυεκατομμυριούχος που ξοδεύει 2 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο για να γίνει ξανά 18 ετών.

Ο σκηνοθέτης λέει ότι το να περνά χρόνο με τον Τζόνσον τον έχει παρακινήσει να είναι πιο προσεκτικός με την υγεία του στο βαθμό που μπορεί. «Τελικά, όπως δηλώνει ο Μπράιαν στο ντοκιμαντέρ, προσπαθεί να δει τι είναι δυνατό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να επωφεληθούμε όλοι από αυτό» λέει ο Σμιθ.

Αλλά το ντοκιμαντέρ του, το οποίο μας συστήνει τον άνδρα πίσω από τους clickbait τίτλους και τις αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προσπαθεί να διατηρήσει έναν εύλογο σκεπτικισμό απέναντι στο θέμα του και την ατζέντα του Τζόνσον.

Το ριζοσπαστικό ταξίδι του Τζόνσον για την εύρεση θεραπειών που θα δώσουν απαντήσεις στο μυστήριο της γήρανσης αντικατοπτρίζει πολλούς ανάμεσα μας που αναζητούμε, μέσα στο χαοτικό διαδίκτυο, λύσεις υγείας και ευεξίας που δεν μας έχουν δοθεί με πειστικό τρόπο. Η συμβατική ιατρική δεν έχει απαντήσει αποτελεσματικά για θεραπείες σε χρόνιους πόνους ή για βοηθήματα καλύτερου, αναζωογονητικού βιολογικά, ύπνου.

«Το σύστημα υγειονομικής μας περίθαλψης υπάρχει όταν πια βρισκόμαστε κοντά στο θάνατο», λέει ο Τζόνσον, μιλώντας με κυνισμό για μια βιομηχανία που λέει ότι «έχει καταληφθεί από ειδικά συμφέροντα». «Δεν κάνουν τίποτα για την πρόληψη, τίποτα!».

«Το σύστημα υγειονομικής μας περίθαλψης υπάρχει όταν πια βρισκόμαστε κοντά στο θάνατο», λέει ο Τζόνσον, μιλώντας με κυνισμό για μια βιομηχανία που λέει ότι «έχει καταληφθεί από ειδικά συμφέροντα». «Δεν κάνουν τίποτα για την πρόληψη, για να προλάβει, τίποτα!»

Οι γιατροί και οι επιστήμονες που εμφανίζονται στο ντοκιμαντέρ συμφωνούν ότι ο πειραματισμός του Τζόνσον με πολλαπλές θεραπείες ταυτόχρονα δεν βοηθάει καθώς είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς από που προκύπτουν τελικά τα όποια οφέλη.

Σε ερώτηση γιατί δεν ξοδεύει τα εκατομμύρια του σε έρευνα για τα τρέχοντα επιστημονικά μοντέλα στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, ο Τζόνσον είναι κατηγορηματικός.

Πιστεύει ότι η οικοδόμηση ενός νέου συστήματος είναι πιο λογική επιλογή από τη βελτίωση όσων ισχύουν τώρα.

«Είναι χαλασμένο», λέει ο Τζόνσον, ο οποίος λέει ότι βρίσκεται σε επαφή με πολιτικούς όπως ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ και ο υποτιθέμενος αναπληρωτής υπουργός Υγείας και Ανθρώπινων Υπηρεσιών, Τζιμ Ο’Νιλ, για να επιδιορθώσει νόμους που, όπως υποστηρίζει, παρεμποδίζουν την επιστημονική ανάπτυξη.

Ο Τζόνσον, ένας μεγιστάνας τεχνολογίας που χρησιμοποιεί AI για να μελετήσει και δυνητικά να βελτιώσει τον ανθρώπινο οργανισμό και σώμα κουβαλά μια ιδεολογία. Το Μη Πεθάνεις είναι το μάντρα και η αποστολή του, το δικό του στοίχημα να κερδίσει μια θέση στην αιωνιότητα αλλάζοντας το παιχνίδι για το ανθρώπινο είδος.



«Το Μην Πεθάνεις είναι μια ιδεολογία. Πολιτική. Οικονομική. Κοινωνική. Ηθική. Θρησκευτική. Πνευματική. Ταυτόχρονα, είναι βασισμένη σε μετρήσεις και υπολογισμούς. Έχει βάση σε φυσικούς κανόνες. Είναι μια ιδεολογία που μπορεί να εφαρμόσει η τεχνητή νοημοσύνη».

Για τους επικριτές του ο Τζόνσον είναι ένας δημόσιος κίνδυνος που βάζει το σώμα και την περιουσία του σε ρίσκο για να παρατείνει τη ζωή του πέρα από όλα τα γνωστά όρια. Ο ίδιος ισχυρίστηκε σε άλλη συνέντευξη στο Variety ότι «προσπαθεί να ενθαρρύνει μια αλλαγή κουλτούρας».

Ο Μπράιαν Τζόνσον θα κάνει ό,τι μπορεί για να αποφύγει το θάνατο.

Θα συνεχίσει να παίρνει 130 χάπια καθημερινά, να τρώει στις 11 π.μ., να κοιμάται στις 8:30 μ.μ., να προπονείται 90 λεπτά, να κάνει εβδομαδιαίες μαγνητικές τομογραφίες και εβδομαδιαίες θεραπείες φροντίδας δέρματος, να ανταλλάσσει πλάσμα και να ακολουθεί τη γονιδιακή θεραπεία με Follistatin, η οποία δεν είναι εγκεκριμένη από τον FDA. Και βέβαια να γιορτάζει τα γενέθλια του κάθε 19 μήνες.

«Δεν είναι επιστήμη, είναι απλά κάποιος που θέλει να είναι διάσημος, να έχει την προσοχή μας», είπε ο Δρ. Vadim Gladyshev, καθηγητής του Χάρβαρντ.

«Ο Μπράιαν είναι το καλύτερο πειραματόζωο που μπορεί να έχει κανείς» είπε ο Δρ Oliver Zolman, σύμβουλος μακροζωίας του πολυεκατομμυριούχου.