Δομινικανή Δημοκρατία: 98 νεκροί από κατάρρευση στέγης σε κλαμπ – Ανάμεσά τους δημοφιλής τραγουδιστής

Τουλάχιστον 98 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 160 τραυματίστηκαν όταν κατέρρευσε η στέγη σε κλαμπ στο Σάντο Ντομίνγκο στη Δομινικανή Δημοκρατία.

Σωστικά συνεργεία έχουν σπεύσει στην περιοχή για τον εντοπισμό επιζώντων ενώ σύμφωνα με ΜΜΕ της χώρας στο κλαμπ ήταν 500 με 1000 άνθρωποι την ώρα της τραγωδίας.

Ανάμεσα στους νεκρούς είναι και ο διάσημος τραγουδιστής της μερένγκε, Ρούμπι Πέρες, η εμφάνιση του οποίου στο κλαμπ είχε προκαλέσει πλήθος κόσμου. Νεκρός είναι και ο κυβερνήτης της επαρχίας όπως και ο πρώην παίκτης της Major League Baseball Οκτάβιο Ντοτέλ,

«Συνέβη ξαφνικά. Νόμιζα ότι γινόταν σεισμός, έπεσα στο πάτωμα και κάλυψα το κεφάλι μου», αφηγήθηκε στους δημοσιογράφους ο Ενρίκε Παουλίνο, ο μάνατζερ του καλλιτέχνη. «Ένας σαξοφωνίστας μας σκοτώθηκε. Προσπαθήσαμε να φτάσουμε στο σημείο όπου βρισκόταν ο Ρούμπι αλλά τα συντρίμμια ήταν βουνό», συνέχισε.

Δεκάδες συγγενείς θυμάτων έσπευσαν στα νοσοκομεία αναζητώντας κάποια πληροφορία για τους δικούς τους ανθρώπους. «Είμαστε απελπισμένοι», είπε στο τηλεοπτικό κανάλι SIN η Ρετζίνα δελ Ρόσα, η αδελφή της οποίας βρισκόταν στο κλαμπ.

«Μέχρι στιγμής, έχουμε 79 νεκρούς, οι έρευνες συνεχίζονται», ανέφερε ο Χουάν Μανουέλ Μέντες, ο επικεφαλής του Κέντρου Επιχειρήσεων Διάσωσης. Δεν έδωσε άλλες διευκρινίσεις για την εθνικότητα των θυμάτων.

150 με 160 τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα σε διάφορα νοσοκομεία. Πολλοί άλλοι πρόλαβαν να βγουν έξω πριν καταρρεύσει η οροφή. «Όσο υπάρχει ελπίδα (…) θα συνεχίσουμε να αναζητούμε επιζώντες», υποσχέθηκε ο Μέντες.

Το κλαμπ Jet Set οργανώνει συναυλίες ή πάρτι κάθε Δευτέρα βράδυ, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Θαμώνας του κλαμπ, η Ίρις Πένια, αφηγήθηκε στο SIN πώς γλίτωσε, μαζί με τον γιο της, που είναι Γάλλος υπήκοος. «Κάποια στιγμή άρχισε να πέφτει κάτι σαν χώμα στα ποτά μας στο τραπέζι. Ρώτησα τους φύλακες ασφαλείας (…) αν έγινε σεισμός (…) Μια πέτρα έπεσε και ράγισε το τραπέζι όπου βρισκόμασταν και βγήκαμε έξω. Ο γιος μου επέστρεψε, για να πάρει το σακίδιό του (…) τα συντρίμμια έπεφταν (…) Ήταν σφοδρό, σαν να μας χτύπησε τσουνάμι ή σεισμός. Είναι θαύμα που βγήκα ζωντανή», είπε.

«Ο βασικός στόχος είναι να σώσουμε ζωές» δήλωσε το πρωί ο πρόεδρος της Δομινικανής Δημοκρατίας Λουίς Αμπιναδέρ. «Όλες οι υπηρεσίες διάσωσης παρέχουν την αναγκαία βοήθεια και συμμετέχουν ακατάπαυστα στις επιχειρήσεις. Προσευχόμαστε για τις οικογένειες», ανέφερε νωρίτερα μέσω Χ.

Στα πλάνα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας από το νυχτερινό κέντρο, άνθρωποι χορεύουν, τραγουδούν και διασκεδάζουν όταν ξαφνικά το ταβάνι υποχωρεί και καταρρέει πάνω τους.

Σε άλλα βίντεο διακρίνονται διασώστες που προσπαθούν να απεγκλωβίσουν τους θαμώνες που έχουν παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμμια. Η περιοχή αποκλείστηκε και δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας επιχειρούσαν, την ώρα που ασθενοφόρα μετέφεραν τραυματίες σε κέντρα υγείας και σε νοσοκομεία.

#UPDATE Rescuers raced to find survivors early Wednesday after the roof of a Dominican Republic nightclub collapsed during a concert by popular singer Rubby Perez, one of nearly 100 people killed in the disasterhttps://t.co/w6CRU7fzSL pic.twitter.com/kPFhJmnD8H

— AFP News Agency (@AFP) April 9, 2025