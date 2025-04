Άγριες συμπλοκές οπαδών της Παρί Σεν Ζερμέν και της Άστον Βίλα (vid)

Η Παρί Σεν Ζερμέν αντιμετωπίζει την Άστον Βίλα στο «Παρκ Ντε Πρενς» για την πρώτη φάση των προημιτελικών του Champions League, με τους οπαδούς των δύο ομάδων να έχουν άγριες συμπλοκές στο Παρίσι.

Συγκεκριμένα, οπαδοί της Άστον Βίλα καθόντουσαν σε ένα μαγαζί, μέχρι που εμφανίστηκαν φίλοι της ομάδας του Παρισιού και τα έκαναν «γυαλιά καρφιά».

Όπως έγινε γνωστό, εκτυλίχθηκε ένα χάος για μερικά λεπτά στους δρόμους του Παρισιού, με σκαμνιά να γίνονται όπλα και να υπάρχουν μάχες σώμα με σώμα ανάμεσα στους οπαδούς των δύο ομάδων.

PSG and Aston Villa fans clashing in Paris ahead of tomorrows game. 😨 pic.twitter.com/pkw56M32JG

— Football Away Days (@FBAwayDays) April 8, 2025