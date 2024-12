Ένας σπάνιος κόκκινος καιρικός συναγερμός, εκδόθηκε στην Βρετανία η οποία καλεί τους κατοίκους να «να μείνουν στα σπίτια τους».

Τι είναι όμως αυτή η προειδοποίηση και γιατί τρομάζει τους Βρετανούς;

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου (Met Office) έχει εκδώσει την προειδοποίηση για τον άνεμο λόγω της καταιγίδας Ντάραχ (Storm Darragh), η οποία αναμένεται να προκαλέσει επικίνδυνους ανέμους που θα φτάσουν τα 90 μίλια/ώρα (144 χλμ/ώρα).

#StormDarragh has been named and is forecast to bring very strong winds and heavy rain to the UK later on Friday and through the weekend #WeatherAware ⚠ pic.twitter.com/xqPH9hvqxs

— Met Office (@metoffice) December 5, 2024