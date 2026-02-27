Βίντεο ντοκουμέντο από το σοβαρό τροχαίο με τρεις τραυματίες που σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής, 27 Φεβρουαρίου, στη Λεωφόρο Θηβών, στο ύψος του Αιγάλεω, ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Τα πλάνα από το φορτηγό την ώρα που προσκρούει στα σταθμευμένα αυτοκίνητα κόβουν την ανάσα. Το βαρύ όχημα προτού πέσει σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα και τέσσερα μηχανάκια και ακινητοποιηθεί, είχε παρασύρει ένα φανάρι και μια πινακίδα φαρμακείου.

<br />

Στο σημείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση και κυκλοφοριακό κομφούζιο, με τους περίοικους και τους οδηγούς να μην μπορούν να πιστέψουν στα μάτια τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η ΕΡΤ, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο Αττικό Νοσοκομείο, χωρίς ευτυχώς να υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή τους.